В Бангкоке задержали женщин, которые пытались провезти 109 животных

Это уже не первый подобный случай. Защитники животных из компании TRAFFIC сообщили, что с 2011 по 2020 годы в 18 аэропортах Индии было изъято 140 диких животных. Большее число составляли рептилии, а также млекопитающие. Кроме того, согласно отчётам за 2021 год, уровень незаконного перемещения и торговли дикими животными в Индии - самый высокий в мире.