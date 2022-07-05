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В Бангкоке задержали женщин, которые пытались провезти 109 животных

В Бангкоке задержали женщин, которые пытались провезти 109 животных

Автор:
05 июля 2022 16:46
Сообщество : Животные
Метки: Индия   азия   аэропорт   дикая природа   дикие животные   животные   незаконный бизнес   новости   таиланд   фото   
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Двух гражданок Индии арестовали в аэропорту Бангкока, Таиланд. Женщины пытались вывезти из страны более 100 животных, в том числе редких. Все животные находились в паре чемоданов.
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Источник:

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Метки: Индия   азия   аэропорт   дикая природа   дикие животные   животные   незаконный бизнес   новости   таиланд   фото   
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1  комментарий
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стас 2 часа назад
вспомнился анекдот:
муж и жена, контрабандисты, собираются везти животных через границу.
муж:
- так, змею в шапку, черепашек в лифчик, скунса в трусы.
жена:
- ты чего! а запах?!
муж:
- ну сдохнет, так сдохнет...
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