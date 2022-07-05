В Бангкоке задержали женщин, которые пытались провезти 109 животных

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Двух гражданок Индии арестовали в аэропорту Бангкока, Таиланд. Женщины пытались вывезти из страны более 100 животных, в том числе редких. Все животные находились в паре чемоданов.
На прошлой неделе двух жительниц Индии арестовали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд. Женщины пытались провезти через границу более 100 животных - включая двух белых дикобразов, двух броненосцев, 35 черепах, 50 хамелеонов, 20 змей. Все животные находились в паре чемоданов, которые сотрудники аэропорта посчитали подозрительными во время таможенного контроля.
По данным аэропорта, женщины направлялись из Бангкока в индийский город Ченнай, куда надеялись нелегально завезти животных. Позже им предъявили обвинение в нарушении Акта о животных от 2015 года, а самих животных передали тайскому Департаменту национальных парков и охраны дикой природы.
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Это уже не первый подобный случай. Защитники животных из компании TRAFFIC сообщили, что с 2011 по 2020 годы в 18 аэропортах Индии было изъято 140 диких животных. Большее число составляли рептилии, а также млекопитающие. Кроме того, согласно отчётам за 2021 год, уровень незаконного перемещения и торговли дикими животными в Индии - самый высокий в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Индия азия аэропорт дикая природа дикие животные животные незаконный бизнес новости таиланд фото
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муж и жена, контрабандисты, собираются везти животных через границу.
муж:
- так, змею в шапку, черепашек в лифчик, скунса в трусы.
жена:
- ты чего! а запах?!
муж:
- ну сдохнет, так сдохнет...