17 любопытных кадров из аэропортов

Путешествия делают нашу жизнь ярче и добавляют новых красок. То же самое можно сказать и про аэропорты, где людям нередко приходится сидеть и ждать со всеми их котомками, когда же объявят их рейс. Но кто-то обречён услышать вместо слов о посадке на борт самолёта то самое роковое объявление: «Ваш рейс задерживается». Вот тогда-то вы и начинаете бродить по всему аэропорту в надежде, чтобы хоть как-то скоротать время. Но бывает, что такие прогулки оборачиваются открытиями, которые приносят такие же незабываемые впечатления, как и само путешествие.

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