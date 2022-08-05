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17 любопытных кадров из аэропортов

17 любопытных кадров из аэропортов

Автор:
05 августа 2022 10:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: аэропорт   в мире   интересно   люди   самолет   удивительно   фото   
359
18

Предлагаю порцию любопытных находок с самых разных аэропортов, которые точно скрасят ваше томительное ожидание самолёта.

Путешествия делают нашу жизнь ярче и добавляют новых красок. То же самое можно сказать и про аэропорты, где людям нередко приходится сидеть и ждать со всеми их котомками, когда же объявят их рейс. Но кто-то обречён услышать вместо слов о посадке на борт самолёта то самое роковое объявление: «Ваш рейс задерживается». Вот тогда-то вы и начинаете бродить по всему аэропорту в надежде, чтобы хоть как-то скоротать время. Но бывает, что такие прогулки оборачиваются открытиями, которые приносят такие же незабываемые впечатления, как и само путешествие.


Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секунд

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Кукуруза-самолёт


Автомат с лего наборами


Кажется, идеальный способ, чтобы и моторику рук развить, и время скоротать, и строителем себя почувствовать!


Выставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый Орлеан


Тренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию


«Научись спасать жизни!»


Туалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободная


Прокатитесь с ветерком

В аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.


Огромный Экзеггутор в аэропорту, Япония

Экзеггутор — покемон, напоминающий пальму.


Комната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишки


3 минуты и ваша пицца готова!

Автомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.


Только раскладные стулья. Сурово и экономно


Это не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фри


Электронная библиотека


Туалетные кабинки с потрясающим панорамным видом

Они, кстати, тоже находятся в аэропорту Чанги. Что-то нам подсказывает, что этот аэропорт точно можно отнести к списку мест, где всё делают для удобства людей.


Окаменелый аммонит в настенной плитке аэропорта

Свежевыжатый сок за пару минут

Фламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида

Источник:

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Метки: аэропорт   в мире   интересно   люди   самолет   удивительно   фото   
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2  комментария
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221
Лютый вам Бетховен 51 минуту назад
Красивое.
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SHAGREEN 24 минуты назад
Крутотенюшка

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