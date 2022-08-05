17 любопытных кадров из аэропортов

Предлагаю порцию любопытных находок с самых разных аэропортов, которые точно скрасят ваше томительное ожидание самолёта.
Путешествия делают нашу жизнь ярче и добавляют новых красок. То же самое можно сказать и про аэропорты, где людям нередко приходится сидеть и ждать со всеми их котомками, когда же объявят их рейс. Но кто-то обречён услышать вместо слов о посадке на борт самолёта то самое роковое объявление: «Ваш рейс задерживается». Вот тогда-то вы и начинаете бродить по всему аэропорту в надежде, чтобы хоть как-то скоротать время. Но бывает, что такие прогулки оборачиваются открытиями, которые приносят такие же незабываемые впечатления, как и само путешествие.
Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секунд
Кукуруза-самолёт
Автомат с лего наборами
Кажется, идеальный способ, чтобы и моторику рук развить, и время скоротать, и строителем себя почувствовать!
Выставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый Орлеан
Тренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию
«Научись спасать жизни!»
Туалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободная
Прокатитесь с ветерком
В аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.
Огромный Экзеггутор в аэропорту, Япония
Экзеггутор — покемон, напоминающий пальму.
Комната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишки
3 минуты и ваша пицца готова!
Автомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.
Только раскладные стулья. Сурово и экономно
Это не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фри
Электронная библиотека
Туалетные кабинки с потрясающим панорамным видом
Они, кстати, тоже находятся в аэропорту Чанги. Что-то нам подсказывает, что этот аэропорт точно можно отнести к списку мест, где всё делают для удобства людей.
Окаменелый аммонит в настенной плитке аэропорта
Свежевыжатый сок за пару минут
Фламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида
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АНТИФИШКИ
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