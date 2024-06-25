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Вьетнамка попыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт

Вьетнамка попыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт

Автор:
25 июня 2024 12:37
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   домодедово   изъятие   радиоактивные карты   таможня   фото   
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Опасные для здоровья людей фрагменты карт изъяли. Где-то заплакал один шулер.

В аэропорту Домодедово задержали 40-летнюю гражданку Вьетнама, которая везла с собой радиоактивный шулерский набор. Сообщается, что женщина прилетела из Дубая, во время прохода по "зелёному" коридору на неё среагировала система радиационного контроля "Янтарь".


В ходе досмотра таможенники обнаружили у неё фрагменты игральных карт с повышенным в 6 тысяч раз радиационным фоном. Фрагменты карт размером 1,5х1,5 см с изображением мастей она перевозила в металлических баночках, обёрнутых в фольгу.

Отмечается, что шулеры используют подобные "чипы" для крапления карт — они определяют карты по дозиметру. У гражданки Вьетнама опасный товар изъяли. В ФТС не рассказали о привлечении иностранки к ответственности.


"Опасный товар гражданка Вьетнама попыталась пронести в багаже через «зеленый» коридор. Предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф", - сказали в ФТС России.


Добавим, что вьетнамки уже не в первый раз пытаются провезти в Россию странные вещи в странных местах. Неделю назад в аэропорту Домодедово остановили подозрительную 52-летнюю вьетнамку, которая, как оказалось впоследствии, пыталась в себе провезти наручные часы на 12,5 миллионов рублей.

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Метки: аэропорт   домодедово   изъятие   радиоактивные карты   таможня   фото   
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4  комментария
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24k
Слепой Пью 2 часа назад
Дура - упаковала бы в баночки от Звездочки - ни одна таможня не сумела б открыть! А еще вьетнамка...
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27k
Sheir 16 минут назад
"В ФТС не рассказали о привлечение иностранки к ответственности."
О привлечениИ
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30k
Егор 18 минут назад
Превышение фона в 6000 раз - это где-то 30 рентген в год. Прилично, но не смертельно. Для работающих с радиоактивными материалами норма 800 рентген в год при разовой дозе не более 5 рентген.
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7k
Babangdida Час назад
Весьма интересно кому она их везла и что он собирался с ними делать!? Потому, что трудновато будет внедрить их в готовый набор, чтобы остальные игроки не заметили, а казино к подобной "контрабанде" прибегать не станет. Может закамуфлировали внос радиоактивных веществ под шулерство?
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Burzum
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