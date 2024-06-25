Вьетнамка попыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт

Опасные для здоровья людей фрагменты карт изъяли. Где-то заплакал один шулер.
В аэропорту Домодедово задержали 40-летнюю гражданку Вьетнама, которая везла с собой радиоактивный шулерский набор. Сообщается, что женщина прилетела из Дубая, во время прохода по "зелёному" коридору на неё среагировала система радиационного контроля "Янтарь".
В ходе досмотра таможенники обнаружили у неё фрагменты игральных карт с повышенным в 6 тысяч раз радиационным фоном. Фрагменты карт размером 1,5х1,5 см с изображением мастей она перевозила в металлических баночках, обёрнутых в фольгу.
Отмечается, что шулеры используют подобные "чипы" для крапления карт — они определяют карты по дозиметру. У гражданки Вьетнама опасный товар изъяли. В ФТС не рассказали о привлечении иностранки к ответственности.
"Опасный товар гражданка Вьетнама попыталась пронести в багаже через «зеленый» коридор. Предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф", - сказали в ФТС России.
Добавим, что вьетнамки уже не в первый раз пытаются провезти в Россию странные вещи в странных местах. Неделю назад в аэропорту Домодедово остановили подозрительную 52-летнюю вьетнамку, которая, как оказалось впоследствии, пыталась в себе провезти наручные часы на 12,5 миллионов рублей.
Источник:
- В Домодедово у вьетнамца изъяли бутылку вина стоимостью 2,6 млн рублей
- Пассажирка из США не задекларировала дорогие часы и заработала уголовную статью
- Россиянке грозит срок из-за привезённой из Перу плитки шоколада
- Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей компенсации из-за водовоза, протаранившего самолёт из ОАЭ
- Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена за провоз дорогих часов
О привлечениИ