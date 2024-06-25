Вьетнамка попыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт

В аэропорту Домодедово задержали 40-летнюю гражданку Вьетнама, которая везла с собой радиоактивный шулерский набор. Сообщается, что женщина прилетела из Дубая, во время прохода по "зелёному" коридору на неё среагировала система радиационного контроля "Янтарь".





В ходе досмотра таможенники обнаружили у неё фрагменты игральных карт с повышенным в 6 тысяч раз радиационным фоном. Фрагменты карт размером 1,5х1,5 см с изображением мастей она перевозила в металлических баночках, обёрнутых в фольгу.