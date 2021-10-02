Море с доставкой на дом: романы на побережье

Назови меня своим именем

Асиман А.

Быть счастливым, как сейчас, может быть, было не так уж сложно, в конце концов. Всё, что мне надо было сделать: найти источник радости внутри себя самого и не надеяться на других в следующий раз.

По-настоящему летняя книга американского писателя родом из Египта появилась на свет за десять лет до того, как её перевели на русский, и стала у нас одним из самых громких бестселлеров прошлого года. Действие в ней разворачивается на итальянском побережье, и песчаные пляжи вместе с солёным морем и знойным солнцем становятся в этом романе настолько же важными героями, как и Элио, встретивший свою первую чувственную любовь жарким летом. К настоящему моменту вышло продолжение нашумевшего романа – «Найди меня», а значит, нас ждёт летнее чтение с продолжением.





Здравствуй, грусть. Романы

Саган Ф.

Иметь право думать что хочешь, думать дурно или вообще почти не думать, право жить, как тебе нравится, быть такой, как тебе нравится.

Дебютный роман известной французской писательницы Франсуазы Саган сделал её известной в довольно раннем возрасте. Талант рассказчицы не вызывает сомнений: при прочтении этой книги ощущаешь солёные брызги на загорелых плечах, белый песок под ногами и бескрайнее чувство первой влюблённости, столь же ошеломительное и безрассудное, как море. На живописном побережье проводят своё беззаботное лето наши герои, ещё не подозревающие, что вскоре их жизни изменятся навсегда.





Свет в океане

Стедман М.

Слова обладают способностью повлечь за собой самые нежелательные последствия. И он понял, что своими мыслями лучше никогда и ни с кем не делиться.

Смотритель маяка с молодой женой ведут уединённую жизнь на острове посреди волн. И их жизнь можно было бы назвать бесконечно счастливой, если бы не бесплодные мечты о малыше. Двое любящих друг друга людей адресуют безбрежному океану свои чаяния, и однажды океан отзывается на их мольбы. К острову после шторма прибивает лодку, а в лодке лежит новорождённая девочка. Восторг мужчины и женщины сменяется скорой растерянностью. Ведь теперь им надо принять трудное решение – сообщить на берег о нежданной находке или вырастить этого ребёнка как своего?





Расскажи мне о море

Сафарли Э.

Вчера меня спросили: что я сказал бы человеку, переживающему душевную пустоту? Я ответил: продолжать сполна её проживать. Пока не почувствуешь силы встать и сделать маленький шаг.

Удивительной красоты лирическая история от мастера слова Эльчина Сафарли. Его рассказчик живёт у самого синего моря и готов рассказать о море всем, кто хотел бы его послушать. О море, о любви, о жизни и обо всём – очередной бестселлер восточного писателя, который завораживает шелестом волн, убаюкивает жизненными историями и вселяет надежду видом на бескрайний синий горизонт. В этой жизни никто не застрахован от боли, но в солёном морском воздухе душевные раны залечиваются быстрее.

Человек-амфибия

Беляев А.

Вода была очень тёплая и прозрачная: каждый камень на дне был отчетливо виден. Ближе к берегу со дна поднимались кораллы – неподвижно застывшие кусты подводных садов. Мелкие рыбки, отливавшие золотом и серебром, шныряли между этими кустами.

Любимая не одним поколением читателей история от мастера советской фантастики. Доктор Сальватор много лет назад спас от гибели маленького мальчика, а затем поставил на нём научный эксперимент. Теперь молодой человек может одновременно жить в воде и на суше, по округе ходят мрачные легенды о морском дьяволе, а злые умы собираются захватить диковинное существо, чтобы заставить добывать для них жемчуг со дна морского. Опасные приключения, чистая любовь и бескрайнее море – в этой книге, ставшей классикой.

Пляж. Роман (18+)

Гарленд А.

Есть золотое правило: первое, что нужно сделать, когда попадаешь в какое-то место, – это узнать, каким образом ты можешь из него выбраться.

Этот пляж выглядит, как настоящий земной рай: уходящие в небо пальмы, сияющий золотом на солнце песок, лазурные волны, набегающие на берег. И никаких туристов на много миль вокруг. Но даже самая великолепная картинка может хранить мрачные тайны. Где-то в тропических зарослях Ричарда поджидает смертельная опасность. Но пока, очарованный моментом – и его легко понять – молодой человек и не подозревает об этом.

Корабль невест

Мойес Дж.

Каждый из нас заслуживает второго шанса, особенно если есть кто-то, кто готов его предоставить, невзирая на груз из прошлого, который ты несёшь.

предоставить, невзирая на груз из прошлого, который ты несёшь. Ещё одна красивая история с криком чаек и морским бризом перенесёт читателей в 1946 год на борт корабля, следующего из Австралии в Англию. Он везёт домой вчерашних солдат, а вместе с ними – шесть сотен женщин, которые спешат воссоединиться со своими избранниками. Одна из них – Фрэнсис, которая бежит от своего прошлого, одновременно осознавая тщетность этой попытки. Былое преследует её по пятам, и путешествие становится для этой женщины намного важнее, чем пункт назначения.

Человек, который хотел быть счастливым

Гунель Л.

Мы страстно желаем заполучить объект своих мечтаний, постоянно думаем о нём, а купив его, моментально забываем, переключая внимание на другой, который – теперь-то уж точно – принесёт счастье, едва окажется у нас в собственности. У этой гонки нет конца.

Чему может научить синее море и его обитатели? Умению наслаждаться жизнью, ценить её каждый миг, прилагать максимум усилий для конкретной цели. Подниматься после того, как тебя опрокинет волной. Возвращаться к своим корням. Черпать силу в том, что у тебя уже есть. И многому, очень многому другому. Герой этой книги, как и многие другие люди, отдыхает в прекрасном месте, но не может почувствовать себя счастливым, потому что, похоже, уже разучился просто жить полной жизнью. Но судьба готовит для него ценный подарок в виде неожиданной встречи с местным мудрецом.

Послание в бутылке

Спаркс Н.

В этом мире судьба настигает нас тогда, когда мы меньше всего этого ждем. Иногда она настигает нас как ураган, иногда приходит лёгким ветерком, едва овевающим кожу. Но мы не можем бороться с судьбой – наше будущее полностью в её власти.

Гаррет, владелец белоснежной яхты и некогда довольный своей жизнью человек, переживает страшную трагедию – в автокатастрофе погибает его любимая жена. Жизнь меркнет для него на долгие годы. День за днём он продолжает оплакивать потерю и делиться своими чувствами с единственным, кому доверяет – с морем. Изливая на бумаге всё, что переполняет его, герой запечатывает в бутылки всё новые письма, и отправляет их плыть по волнам. Но однажды письмо в бутылке неожиданно обретёт случайного адресата – и начнётся совсем другая история.

Виновато море

Кларк Л.

Люди отправляются путешествовать по двум причинам: потому что хотят что-то отыскать или потому что хотят от чего-то убежать. В моем случае верно как первое, так и второе.

Такое случается, что две сестры вырастают абсолютно разными людьми. Кейти – ответственная и спокойная, ко всему подходит с умом. Миа – её полная противоположность. Импульсивная, безрассудная, гуляющая сама по себе, она однажды отправляется на Бали, а затем её далёкой сестре приходит печальная весть. Полиция считает девушку самоубийцей, и теперь Кейти шаг за шагом собирается повторить её последнее путешествие, чтобы разобраться в том, что же произошло. И в самой себе заодно.