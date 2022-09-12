Как страшные сказки научили английских детей читать

Удивительно, но такая бульварная литература способствовала повышению грамотности британского населения. Собственно, рассказы были рассчитаны как раз на детей и подростков. В XIX веке их жизнь была очень сложной. Так, детский труд был в порядке вещей, дети были заняты на незамысловатых работах, но иногда весьма опасных: они чистили дымоходы, работали в текстильной и горнодобывающей промышленности. В Англии обязательное образование для детей появилось примерно полтора века назад, в 1880 году (собственно, примерно такая картина была и в других странах), так что многие дети и взрослые не умели читать и писать. Но самое удивительное, что до обязательного образования дети все же научились читать. И помог в этом не классический Уильям Шекспир или Даниэль Дефо, а как раз ужастики, от которых стыла кровь, они помогли справиться с общей безграмотностью.