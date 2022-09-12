Как страшные сказки научили английских детей читать

Несмотря на низкую мораль и страх, которые вызывали бульварные ужасы, эти дешевенькие рассказы научили читать многих детей и взрослых в XIX веке.
В XIX веке в викторианской Англии и во всем англоязычном мире был настоящий бум на дешевую бульварную литературу. Она получила название penny dreadful, что понималось как «ужасный пенни» или «кровавый пенни». Героями этих книг выступали вампиры, мальчишки, сбежавшие из дома и отправившиеся покорять неизведанные земли, разбойники, пираты и даже маньяки. Например, известный в наши дни Суини Тодд появился как раз из penny dreadful. Возможно, эти книги были написаны простым незамысловатым языком, а в тексте не было глубины, однако эти ужасные (иногда ужасно написанные, а иногда написанные в жанре ужаса) рассказы очаровывали и щекотали нервы. Их выпускалось множество, стоили они дешево, и ими зачитывались многие, особенно юные англичане.
Удивительно, но такая бульварная литература способствовала повышению грамотности британского населения. Собственно, рассказы были рассчитаны как раз на детей и подростков. В XIX веке их жизнь была очень сложной. Так, детский труд был в порядке вещей, дети были заняты на незамысловатых работах, но иногда весьма опасных: они чистили дымоходы, работали в текстильной и горнодобывающей промышленности. В Англии обязательное образование для детей появилось примерно полтора века назад, в 1880 году (собственно, примерно такая картина была и в других странах), так что многие дети и взрослые не умели читать и писать. Но самое удивительное, что до обязательного образования дети все же научились читать. И помог в этом не классический Уильям Шекспир или Даниэль Дефо, а как раз ужастики, от которых стыла кровь, они помогли справиться с общей безграмотностью.
Дело в том, что люди учились грамоте ради одного: чтобы читать истории про любимых героев, будь то вампиры, маньяки или преступники. Рассказы penny dreadful были дешевыми, их печатали на самой плохой бумаге и продавали повсюду. Эти книги даже называли грошовой литературой, и многим она была по карману. Для детей XIX века мир этих книг был настоящим открытием, ведь их жизнь была не особо радостной. Только представьте, в какой мир приключений уводили их герои рассказов, именно ради этих эмоций и чувств они и учились читать. Книгами обменивались, передавали их из рук в руки.
Увы, все-таки позволить даже дешевые книги могли себе далеко не все, поэтому появлялись целые книжные клубы, что тоже только подпитывало интерес к грошовым ужастикам. Подростки сбрасывались и покупали одну книгу, которую могли читать вслух в компании. Кстати, это было весьма распространенной практикой: читали вслух книги и газеты даже на заводах. Для этого отбирали специального лектора, усаживали его в кресло, и он читал, пока другие работали. Так что книжный клуб в XIX столетии в англоязычных странах был в норме вещей, и в большинстве своем люди читали не высокую классику, а бульварные ужасы. Особенной популярностью пользовались истории о подростках: например, мальчик-сирота Джек Харкауэй (Jack Harkaway), сбежавший в море, стал таким же любимым героем, как и Гарри Поттер сегодня.
Конечно, в прошлом penny dreadful сильно критиковали, считая эту литературу непристойной и непотребной. По продажам она била все рекорды: в 1860-х каждую неделю продавалось около миллиона подобных изданий. Кое-кто из деятелей XIX века считал, что рабочий класс читает мусор, а книги называли чумной литературой негодяев. Были и те, кто считал, что на такой литературе и росли преступники. Однако со временем отношение к грошовым ужасам изменилось в другую сторону, ведь зачастую те, кто в детстве зачитывался историями о вампирах и разбойниках, позже пришли к Шекспиру, Байрону и другим классикам. Позже в СМИ начали говорить о penny dreadful как о первом образце массовой поп-культуры для молодежи, а The Guardian даже окрестила эти грошовые ужасы «викторианским эквивалентом видеоигр».
В конце концов, даже в наше время подростки склонны любить то, что не нравится их родителям. Конечно, это касается книг и увлечений в целом, это вечная проблема отцов и детей. Так что не всегда стоит строго относиться к выбору литературы, ведь даже бульварные ужастики научили многих читать и вполне смогли привить любовь к чтению.
Источник:
АНТИФИШКИ
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