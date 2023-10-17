Детские детективные книги советских времен

Детективную литературу в советские времена любили: за произведения известных авторов, работающих в этом жанре, многие готовы были переплачивать, приобретая желанную книгу из-под прилавка.
Во многих библиотеках существовала очередь на особо популярные детективы; популярностью пользовались и некоторые приложения к крупным журналам - например, в "Искателе" или в "Библиотечке журнала Советская Милиция" печатали неплохие детективы - как наших, так и зарубежных авторов.
Этот литературный жанр любили все возрастные категории, но все же детективов для взрослых издавалось намного больше, чем детских. Конечно, нельзя сказать, что юный читатель был обделен в этом плане, но все же по сравнению с тем количеством детских детективов, которые мы видим сегодня, советская литература сравниться не могла.
Отечественные детские детективы
Первая книга, которая сразу же приходит на ум - это "Приключения Васи Куролесова", автор - Юрий Коваль. Главный герой - простодушный деревенский паренек, который попадает в различные передряги. По мотивам этой замечательной книги был снят не менее хороший мультфильм.
Насколько известно, в замыслах автора было создание детективной трилогии, и второй книгой этого же жанра стало издание "Пять похищенных монахов", вышедшее в 1976 году. Затем, с огромным перерывом во времени, опубликовали и третью часть - "Промах гражданина Лошакова".
Линейку "Иронический детектив" принято ассоциировать с романами И. Хмелевской, но и в советской литературе этот жанр не был новинкой: в 1969 году издается книга Анатолия Алексина "Очень страшная история" - остросюжетный иронический детектив для детей. Книга состоит из двух частей: "Тайна старой дачи" и "Покойник оживает и начинает действовать", по первой части был снят одноименный фильм.
Вообще, детский детектив довольно часто смешивается с приключенческим жанром, поэтому имеет смысл включить в эту подборку и книги "смешанного" жанра. Так, например, "Кортик", "Бронзовая птица", "Выстрел" и трилогия о Кроше Анатолия Рыбакова вполне вписываются в эту категорию. По всем этим книгам сняты неплохие фильмы.
Так же к "смешанному жанру" можно отнести и книгу Сергея Иванова "Его среди нас нет", где детективная история, в основе которой лежит расследование пропажи классного журнала, переплетается с линией сложных человеческих взаимоотношений.
Категория "шпионский детектив", рассчитанная на детскую аудиторию, была представлена не так широко, как для взрослых, но, безусловно, внимания заслуживает трилогия "Тарантул" Германа Матвеева. Во всех трех книгах обычные мальчишки, чье детство пришлось на военные годы, оказывают серьезную помощь советской контрразведке.
Ну и пожалуй, в эту же категорию "шпионского детектива" можно добавить классику детской литературы - "Судьба барабанщика" А. Гайдара.
Переводные детские детективы
Помимо отечественных авторов над жанром детского детектива неплохо поработали и зарубежные писатели, книги которых в буквальном смысле зачитывались до дыр. Так, например, издательство ДетГиз в 1962 году выпустило замечательную книгу польского писателя Эдмунда Низюрского "Невероятные приключения Марика Пегуса".
Бельгийскому писателю Либера Карлье советские дети были благодарны за детективную трилогию "Тайна «Альтамаре»", полную морских приключений, в которых мальчишки-подростки вступают в схватку с контрабандистами.
Французский писатель, работающий под псевдонимом Поль Берна, внес свой вклад в детскую детективную литературу, благодаря замечательной доброй книге "Лошадь без головы". Англичанин Сесил Дэй-Льиюс , который сам себя не считал детским писателем, был автором чудесной повести "Происшествие в Оттербери".
Из литературных классиков над детским детективным жанром хорошо поработал Марк Твен - книга "Том Сойер - сыщик" и Астрид Лингред - "Приключения Калле Блюмквиста".
Это - те детские детективы советского времени, которые удалось вспомнить. Если кто-то припомнит и другие книги этого жанра - добро пожаловать в комментарии, будем сообща дополнять подборку.
Ну и заодно поделитесь впечатлениями о своих любимых книгах, которыми в детстве с удовольствием зачитывались.
Источник:
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у меня этой серии книг 50 было, обожал их
- А. Рыбаков, Кортик. Бронзовая птица
- Сергей Голицын, Тайна старого Радуля
- Илья Дворкин. Голова античной богини
А вообще с одной стороны дети и подростки в СССР быстрее "взрослели", а с другой - детективы не были перегружены физиологическими подробностями, поэтому большинство детективов тех времён (издававшихся в СССР) спокойно читались детьми и технически были "детскими"
Вот еще нечастая книжка с детективным сюжетам, помню в детстве прочитал за пару дней.