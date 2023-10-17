Детские детективные книги советских времен

Этот литературный жанр любили все возрастные категории, но все же детективов для взрослых издавалось намного больше, чем детских. Конечно, нельзя сказать, что юный читатель был обделен в этом плане, но все же по сравнению с тем количеством детских детективов, которые мы видим сегодня, советская литература сравниться не могла.

Отечественные детские детективы

Первая книга, которая сразу же приходит на ум - это "Приключения Васи Куролесова", автор - Юрий Коваль. Главный герой - простодушный деревенский паренек, который попадает в различные передряги. По мотивам этой замечательной книги был снят не менее хороший мультфильм.