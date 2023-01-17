Люди, которые не зря обратились к пластическому хирургу

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К сожалению, в наши дни идеалы, навязываемые безупречными картинками в социальных сетях, многих провоцируют начать улучшать себя там, где это в общем-то не надо. Но есть случаи, когда пластика делает только лучше.
Да, очень важно принимать себя таким, какой ты есть и радоваться тому, сколь многообразно человечество. Но иногда небольшая коррекция может только помочь и сделать жизнь человека лучше.
"С новым носом этот мужчина словно стал другим человеком"
Результат вышел очень даже натуральным, а ведь поднять кончик носа так, чтобы он выглядел естественно - непросто.
Фото опубликовано через семь дней после операции.
Фото опубликовано через семь дней после операции.
"Моя история успеха применения инъекций для уменьшения двойного подбородка.
К тому же я немного похудела, но мое лицо генетически предрасположено к полноте".
Девушка пояснила, что вообще она сбросила 45 кг и с момента первой инъекции она похудела на 10 кг. То есть это не только инъекции, а комплексная работа.
Девушка пояснила, что вообще она сбросила 45 кг и с момента первой инъекции она похудела на 10 кг. То есть это не только инъекции, а комплексная работа.
"Прошло 6 месяцев после двухчелюстной остеотомии"
Девушка писала: "я не знаю, как назвать то, что со мной сделали врачи, поэтому объясню всё простыми словами. Моя верхняя челюсть была выдвинута вперед, а нижняя - сдвинута назад, и обе челюсти были немного наклонены вниз. Восстановление было не самым лучшим опытом, но оно пролетело так быстро!". На фото у неё немного отекли щёки.
"1 год после ринопластики и установки импланта в подбородок"
"На фото вы можете видеть результат спустя год после операции. Моей целью было убрать горбинку с носа и уменьшить ноздри, но чтобы длина носа оставалась прежней. И моя цель исправления подбородка состояла в том, чтобы он у меня хотя бы был. Я хотела, чтобы он стал более чётким, особенно вид с бокового ракурса. Доктор также подправил имплант, чтобы свести к минимуму ассиметрию моего родного подбородка. Я в полном восторге от результатов! Единственное о чем жалею, что не сделала этого раньше 🙂".
"10 недель после септоринопластики"
Здесь изменили не только форму носа, но и носовую перегородку.
"Это я через 12 дней после ринопластики!"
"Я ничего не делала с губами, думаю, что они просто всё ещё опухшие вместе с остальным лицом, лол. Я всё ещё не могу улыбаться", - поделилась она в комментариях.
"Я до и после операции по лечению птоза верхнего века"
"Я всегда могла двигать веками (шире открывать глаза, щуриться и т.д.), однако я не могла держать опущенное веко полностью открытым в течение всего дня. Обычно всё заканчивалось тем, что мне приходилось поднимать бровь с той стороны, чтобы компенсировать отвисание, что выглядело немного странно".
Женщина поделилась тем, что операция под местной анестезией длилась не больше 10 минут. А самым во время восстановления сложным было спать со спиной на возвышенности относительно нижней части тела.
Женщина поделилась тем, что операция под местной анестезией длилась не больше 10 минут. А самым во время восстановления сложным было спать со спиной на возвышенности относительно нижней части тела.
Ринопластика и двухчелюстная остеотомия
"Это было настоящее испытание. Мне повезло, что я смог взять отпуск на месяц и у меня есть семья, которая мне помогала. Моя челюсть была закрыта проволокой на 10 дней, а после этого у меня стояла пластиковая шина на зубах, и я неделями едва мог открывать рот. Пришлось месяц сидеть на жидкой/полужидкой диете. Также у меня были сильные отёки лица, и носовое кровотечение в течение по крайней мере недели. Не чувствовал челюсть в течение несколько месяцев, а значит она не болела, но это мешало мне бриться, есть и т.д.", - рассказал юноша.
Ощущение челюсти вернулось к нему лишь через год.
Ощущение челюсти вернулось к нему лишь через год.
До и после азиатской блефаропластики
Хирург должен был сформировать складку века и "открыть" взгляд.
"Фото "после" сделано через ~10 дней после процедуры. Мне сняли швы на седьмой день после операции. Потребовалось около года, чтобы шрамы полностью исчезли, но так как шрам находится на линии сгиба моего глаза, он был практически не заметен".
"Фото "после" сделано через ~10 дней после процедуры. Мне сняли швы на седьмой день после операции. Потребовалось около года, чтобы шрамы полностью исчезли, но так как шрам находится на линии сгиба моего глаза, он был практически не заметен".
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