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Люди, которые не зря обратились к пластическому хирургу

Люди, которые не зря обратились к пластическому хирургу

Автор:
17 января 2023 22:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: врачи   и такое бывает   интересное   люди   пластика   хирурги   
1700
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К сожалению, в наши дни идеалы, навязываемые безупречными картинками в социальных сетях, многих провоцируют начать улучшать себя там, где это в общем-то не надо. Но есть случаи, когда пластика делает только лучше.

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Метки: врачи   и такое бывает   интересное   люди   пластика   хирурги   
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5  комментариев
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8k
Владимир Час назад
И половина фоток не показывает, или это только у меня?
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1k
Dimon 6 минут назад
Вот так женишься на "ничего себе такая", а потом дети страшные пойдут...и чё ? Детям тоже пластику делать?
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73k
Viktor 39 минут назад
Теперь она спит с открытыми глазами!

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36k
Седой 56 минут назад
Наверное такие страшные, что фотки не показывают...
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