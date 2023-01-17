Люди, которые не зря обратились к пластическому хирургу

"Это было настоящее испытание. Мне повезло, что я смог взять отпуск на месяц и у меня есть семья, которая мне помогала. Моя челюсть была закрыта проволокой на 10 дней, а после этого у меня стояла пластиковая шина на зубах, и я неделями едва мог открывать рот. Пришлось месяц сидеть на жидкой/полужидкой диете. Также у меня были сильные отёки лица, и носовое кровотечение в течение по крайней мере недели. Не чувствовал челюсть в течение несколько месяцев, а значит она не болела, но это мешало мне бриться, есть и т.д.", - рассказал юноша.

Ощущение челюсти вернулось к нему лишь через год.