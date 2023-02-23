О человеке, про которого нужно снимать фильм

В нашем обществе тема о тех, кто умирает от тяжёлых болезней, не то, что бы табуируется, но говорить о достойном уходе из жизни почему-то не принято. О существовании хосписов все знают, но как-то они есть и есть. Ничего странного - тема невесёлая, болезненная. А ведь паллиативная поддержка - это очень и очень важная социальная сфера жизни.
А Вера Миллионщикова - советский врач и одна из тех, кто основал паллиативную медицину в России. Именно она создала в столице первый хоспис, который стал вторым в стране медучреждением, где находились умирающие онкобольные.
Тысячи больных получили поддержку и помощь, благодаря большому сердцу Веры, которая не могла смотреть на то, как мучаются люди.
Вера родилась в 1943 году, в Саратовской области. И с самого детства она хотела лишь одного - помогать людям. Она поступила на медицинский факультет, а потом перебралась в Москву, где сначала работала акушером-гинекологом, а потом анестизиологом. А потом произошла ещё более резкая смена деятельности, когда Миллионщикова начала думать о своём будущем. Она узнала, что онкологи выходят на пенсию раньше и решила перейти в это отделение. Был просто расчёт, но вышло так, что до конца жизни Вера помогала неизлечимо больным.
Знаковым знакомством стала встреча с Виктором Зорзой - основоположником хосписного движения, который открыл первый в России хоспис (в Санкт-Петербурге).
Зорза вдохновил Веру создать хоспис уже в Москве. Приходилось подключать все связи и Вера в итоге сама Маргарет Тэтчер написала письмо на имя Юрия Лужкова. Вот так, на деньги правительства Москвы, был создан хоспис.
Миллионщикова всегда говорила, что просто не могла оставить людей в горе, в несчастье. Ещё когда она была обычным врачом, то навещала своих выписанных пациентов, старалась всегда их выслушать, помочь прожить свои последние дни спокойно и настолько комфортно, на сколько это было возможно.
Хоспис бесплатный. От пациентов не принимаются деньги, а если родственники хотят сделать добровольный взнос, то только через 40 дней после кончины пациента.
Сотрудников немного, но несколько десятков добровольцев всегда есть: они помогают убирать помещение, готовят и развозят еду. К больным подпускают не всех. Вера понимает, что по-настоящему помогать может только тот, кто не рассчитывает на какую-либо благодарность, а искренне желает помочь.
Руководить сложно. Морально и физически работа с умирающими людьми выматывает очень сильно. Вере Миллионщиковой, вскоре после открытия хосписа, поставили саркоидоз. Она работала до самого конца и до самых последних дней твёрдо стояла на своём: достойная смерть должна стать правилом, а не чем-то особенным.
Вера умерла 21 декабря 2010 года.
Источник:
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Склоняю голову...
PS
Помогать и ...бескорыстно...
В нынешние времена это такая большая редкость. ...Очень жаль.