О человеке, про которого нужно снимать фильм

А Вера Миллионщикова - советский врач и одна из тех, кто основал паллиативную медицину в России. Именно она создала в столице первый хоспис, который стал вторым в стране медучреждением, где находились умирающие онкобольные.

Тысячи больных получили поддержку и помощь, благодаря большому сердцу Веры, которая не могла смотреть на то, как мучаются люди.



