Крохотные хирурги. Муравьи проводят ампутации, чтобы спасти жизнь раненным сородичам

Позже ученые повторили эксперимент, но уже с использованием муравьев с инфицированными ранами — результаты оказались аналогичными. Результаты также показали, что изолированные муравьи с инфицированными ранами на самом деле умирают значительно чаще, чем насекомые со стерильными ранами. Но их выживаемость значительно улучшалась, если раненых муравьев либо возвращали в их колонии, либо ученые самостоятельно ампутировали насекомым конечности. Отметим, что ампутации были эффективны лишь в том случае, когда речь шла о ранениях бедра.

Изначально ученые не понимали, почему ампутации проводятся лишь при ранениях бедра, но позже ученые обнаружили, что в этом случае травмы связаны с повреждением структур, перекачивающих кровеподобное вещество по телу муравьев. Увы, в результате инфекции голени распространялись по всему телу гораздо быстрее, чем инфекции бедра, а это означает, что ампутация первой мало повлияла на улучшение выживаемости.

Исследователи отмечают, что чаще всего муравьи получают ранения в территориальных спорах с соседними колониями, но лечение раненых, похоже, приносит пользу. Наблюдения показывают, что примерно 10-11% муравьев, отправляющихся на охоту или в поисках пищи, имеют травмы.