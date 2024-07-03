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Крохотные хирурги. Муравьи проводят ампутации, чтобы спасти жизнь раненным сородичам

Крохотные хирурги. Муравьи проводят ампутации, чтобы спасти жизнь раненным сородичам

Автор:
03 июля 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ампутация   муравьи   насекомые   природа   хирурги   
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Исследование было проведено командой из Университета Лозанны и ученые считают, что оно представляет собой первый пример того, как животные, помимо человека, ампутируют конечности сородичам, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По словам первого автора исследования, доктора Эрика Франка, наиболее любопытным оказалось то, что насекомые, похоже, адаптируют лечение к месту травмы. Таким образом ученые пришли к выводу, что муравьи способны в некоторой степени диагностировать раны и лечить их соответствующим образом, чтобы максимизировать выживаемость раненых сородичей.

В ходе исследования ученые нанесли порезы флоридским муравьям-плотникам (Camponotus floridanus) на правой задней конечности, а затем в течение недели наблюдали за реакцией их товарищей по гнезду. Результаты показывают, что у 13 из 19 муравьям с травмами бедренной кости или бедра провели ампутацию их же товарищи по гнезду. При этом конечности были отрублены в области вертела — соединения с тазовой костью.

Ученые наблюдали, как сородичи по гнезду начинали зализывать рану, а затем продвигались ротовым аппаратом по поврежденной конечности, пока не достигали вертела. После этого муравьи начинали неоднократно кусать травмированную ногу, пока она не была отрезана. В то же время результаты показывают, что у 9 муравьев с травмами голени ампутации не наблюдались. Вместо этого сородичи по гнезду лишь оказывали уход за ранами в виде их зализывания.

Позже ученые повторили эксперимент, но уже с использованием муравьев с инфицированными ранами — результаты оказались аналогичными. Результаты также показали, что изолированные муравьи с инфицированными ранами на самом деле умирают значительно чаще, чем насекомые со стерильными ранами. Но их выживаемость значительно улучшалась, если раненых муравьев либо возвращали в их колонии, либо ученые самостоятельно ампутировали насекомым конечности. Отметим, что ампутации были эффективны лишь в том случае, когда речь шла о ранениях бедра.

Изначально ученые не понимали, почему ампутации проводятся лишь при ранениях бедра, но позже ученые обнаружили, что в этом случае травмы связаны с повреждением структур, перекачивающих кровеподобное вещество по телу муравьев. Увы, в результате инфекции голени распространялись по всему телу гораздо быстрее, чем инфекции бедра, а это означает, что ампутация первой мало повлияла на улучшение выживаемости.

Исследователи отмечают, что чаще всего муравьи получают ранения в территориальных спорах с соседними колониями, но лечение раненых, похоже, приносит пользу. Наблюдения показывают, что примерно 10-11% муравьев, отправляющихся на охоту или в поисках пищи, имеют травмы.

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Метки: Видео   ампутация   муравьи   насекомые   природа   хирурги   
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Konstantin Lebedev 44 минуты назад
Это что-то! У муравьёв есть бедренные кости???
Слушайте, ну нельзя же нести такой бред!
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Алекс Лом 7 минут назад
Если отбросить мусор в виде "бедренных костей" у муравьев которые вобще костей не имеют а только хитиновый экзоскелет. То остальное интересно ,забота о сородичах это уже проявление цивилизации и развития , по мнению некоторых антропологов первым явным признаком цивилизации стала находка сросшейся бедренной кости человека (а не муравья) , то есть он сломал ногу его сородичи отнесли его в безопасное место ухаживали за ним много недель пока кость не срослась ... это уже цивилизация а не все эти черепки посуды и обломки камней.
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Владимир 10 минут назад
Кости у муравьёв Карл !!!!
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Terracotka
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