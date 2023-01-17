История самой долгоиграющей французской династии палачей

Но постепенно, что называется, Шарль, если можно так выразиться, набил руку. Как раз в это время его предшественник впал в немилость, и в 1688 году Сансона назначили официальным парижским палачом. Дополнительным непыльным заработком мужчины стала продажа тел казнённых в медицинскую школу, где на них студенты учились препарированию.

Сын главного палача Франции Шарль II рано умер, оставив после себя наследника – семилетнего Жана-Батиста. Понятно, что по малолетству ребёнок не мог заниматься кровавым ремеслом. И до достижения 20 лет его замещал регент.