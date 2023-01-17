История самой долгоиграющей французской династии палачей

Профессия, конечно, специфическая. Но в Европе она довольно долго была очень востребованной. И существовали даже целые династии, члены которых десятки лет служили на благо стране таким специфическим способом.
Итак, уникальное историческое явление – династия Сансонов, которая больше полутора веков несла свою нелёгкую службу исполнителей наказаний.
Отцом-основателем стал Шарль Сансон де Лонгваль, которого на должность назначил Людовик XIV. Надо сказать, что в мастера заплечных дел парень не стремился. Вышло так, что он женился на дочери палача и поневоле приобщился к семейному делу, стал работать с тестем. Несколько раз в начале «карьеры» ему даже становилось плохо, и он оседал в обморок прямо на эшафоте. За что жестоко осмеивался толпой.
Но постепенно, что называется, Шарль, если можно так выразиться, набил руку. Как раз в это время его предшественник впал в немилость, и в 1688 году Сансона назначили официальным парижским палачом. Дополнительным непыльным заработком мужчины стала продажа тел казнённых в медицинскую школу, где на них студенты учились препарированию.
Сын главного палача Франции Шарль II рано умер, оставив после себя наследника – семилетнего Жана-Батиста. Понятно, что по малолетству ребёнок не мог заниматься кровавым ремеслом. И до достижения 20 лет его замещал регент.
Но судьба оказалась не слишком благосклонной к юноше. Он проявил непозволительный непрофессионализм: верёвка под приговорённым порвалась, причём, дважды. Обозлённый Жан-Батист вышел из себя и придушил несчастного голыми руками. И для пущей убедительности повесил тело.
Когда мужчина занедужил, эстафетную палочку принял его первенец – Шарль-Анри. Шестеро его младших братьев тоже продолжили семейное дело в разных городах Франции. Надо сказать, что парень был очень перспективным и, возможно, стал бы самым выдающимся в династии. Но произошла трагическая случайность: его сын Габриэль, который должен был стать правопреемником отца, помогал во время казни, демонстрируя благодарной публике отсечённые головы. Традиция такая, ничего не поделать. И неожиданно запнулся за одну из них, упал с эшафота и остался лежать с пробитой головой.
Искать божий замысел или иной смысл потери сына у Шарля-Анри возможности не было: Французская революция обеспечила Сансону неиссякаемый фронт работ. Чтобы немного облегчить себе жизнь, он даже принял участие в разработке гильотины, уравнявшей богатых и бедных, знаменитых и безвестных. Этот палач за свою карьеру видел порядка 3 тыс. голов, разлучённых с телом. В том числе таких знаменитых «клиентов» как Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Робеспьер, Дантон. В 1795 году он ушёл на покой, передав пост сыну Генриху.
Тот, что называется, не посрамил мундира и честно оттрубил 35 лет. Правда, при меньшей нагрузке. Его сын Анри-Клеман стал последним в династии и провёл за время карьеры всего-то 18 казней. Непрофессионализму способствовала и пагубная привычка: он был игроком, дико азартным. И однажды даже внёс в качестве ставки гильотину. За что и был уволен с поста в 1847 году.
Но менялись и времена. Законодательно запретили пытки перед казнью, то есть мастерам заплечных дел с садистскими наклонностями уже негде было разгуляться и применить отточенные карательные навыки. Тем более что и смерть переместилась в сугубо административную сферу. Так закатилась звезда династии, правящей на эшафоте Франции целых 159 лет, представители которой были связаны кровными узами не только друг с другом, но и кое с кем пострашнее самого жуткого палача.
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