Самые сильные, глубокие и проникновенные обращения известных исторических личностей перед их казнью

Ян Гус вошёл в историю как богослов, мыслитель, проповедник, главный идеолог Реформации. Перед сожжением, которое положило начало Гуситским войнам, произошёл такой инцидент. Старушка, проходившая мимо с вязанкой хвороста, решила, что совершит богоугодно дело, если подбросит в костёр грешника и свои прутья. От Гуса не укрылся этот порыв, и он громко произнёс: «О, святая простота!» Когда пламя уже охватило Гуса, он выкрикнул:

Я-то – Гусь, а за мной придёт Лебедь!

Так он намекнул на скорый приход следующего видного реформатора Мартина Лютера. Пророчество или просто мудрость и логика? Кто теперь ответит…