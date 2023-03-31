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Самые сильные, глубокие и проникновенные обращения известных исторических личностей перед их казнью

Самые сильные, глубокие и проникновенные обращения известных исторических личностей перед их казнью

Автор:
31 марта 2023 12:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: известность   история   казнь   личность   обращение   персона   последний   реплика   речь   слово   
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Когда человек стойкий, сильный духом стоит на пороге вечности и знает об этом, последние слова – обращение к миру тоже получаются очень сильными и глубокими. Ведь помимо мудрости и опыта в эти несколько фраз люди вкладывают все свои знания и идеи, накопленные за жизнь – длинную или короткую.

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Пятерых предводителей восстания декабристов приговорили к смертной казни. Благодаря скрупулёзности историков их слова сохранились. Павел Пестель сказал:

Что посеял, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно.

Потом три верёвки оборвались. И пока сооружали новые петли, высказался Муравьёв-Апостол:

Проклятая земля, где не умеют ни составить заговоры, ни судить, ни вешать.

Итоги подвёл Рылеев, который попросил императорского адъютанта передать Николаю I следующее:

Передайте государю, что мы умираем в мучениях, как он и хотел.

Вполне логично, что на краю бездны некоторые сходят с ума, впадают в истерику, рыдают или  молятся. И чтобы сохранить мужество и просто что-то сказать, нужна сила духа. А уж шутить на эшафоте шутки так и вообще способны лишь единицы. Томас Мор – видный государственный деятель, философ и писатель отправился на эшафот по приказу короля Генриха VIII, которому верно служил всю жизнь. И нашёл в себе силы, чтобы пошутить с палачом и его помощником:

Молодой человек, подайте мне руку, пожалуйста, а вниз я уже спущусь без вашей помощи.

Подожди, подожди. Дай я высвобожу бороду. Её не обязательно рубить. Она не совершала государственной измены.

Ею стала Анна Болейн – вторая супруга вышеуказанного Генриха VIII. Король долго добивался расположения девушки, но когда Анна ему надоела, то избавился от жены, обвинив в измене. Как историческая фигура она очень неоднозначная. Но женщине делает честь тот факт, что на эшафот она поднялась без страха и ещё и морально одолела супруга, произнеся проникновенную речь следующего содержания:

Я пришла сюда не для того, чтобы осуждать кого-либо и ни ради того, чтобы опровергнуть обвинения против меня. Но я молю Бога спасти короля и послать ему долгие годы правления, поскольку никогда ещё не было короля более милостивого. Он всегда был добрым и милосердным монархом.

Ян Гус вошёл в историю как богослов, мыслитель, проповедник, главный идеолог Реформации. Перед сожжением, которое положило начало Гуситским войнам, произошёл такой инцидент. Старушка, проходившая мимо с вязанкой хвороста, решила, что совершит богоугодно дело, если подбросит в костёр грешника и свои прутья. От Гуса не укрылся этот порыв, и он громко произнёс: «О, святая простота!» Когда пламя уже охватило Гуса, он выкрикнул:

Я-то – Гусь, а за мной придёт Лебедь!

Так он намекнул на скорый приход следующего видного реформатора Мартина Лютера. Пророчество или просто мудрость и логика? Кто теперь ответит…

В целях устрашения жителей захваченных территорий фашисты часто использовали такую методику как публичная казнь. Одним из таких исторических примеров служит казнь девушки-красноармейца, которой было всего 18 лет. Зою Космодемьянскую жестоко пытали перед смертью. Но у изувеченной диверсантки ещё остались силы на то, чтобы обратиться и к людям, и к собственным палачам:

Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побежден.

Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов.

Космодемьянская стала примером несгибаемой стойкости и первой женщиной, удостоенной звания Героя СССР во время ВОВ.

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Метки: известность   история   казнь   личность   обращение   персона   последний   реплика   речь   слово   
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Maikl 23 минуты назад
Мария-Антуанетта, поднимаясь на эшафот наступила палачу на ногу и извинилась перед ним: «Простите, пожалуйста, сударь, я сделала это случайно.»
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bigkoss 15 минут назад
У А.Н. Толстого описано как один стрелец перед казнью сказал Посторонись-ка, государь, я здесь лягу...“
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Deniss 19 минут назад
Космодемьянская стала примером несгибаемой стойкости и первой женщиной, удостоенной звания Героя СССР.
Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза, Гризодубова В. С. Гризодубова Валентина Степановна родилась 31 января 1910 года в городе Харькове. Остальному - то же веры нет
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