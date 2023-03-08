Кто смел, тот присел: история проклятого стула-палача

По тому времени виновному вынесли единственно справедливый приговор – смерть. То ли Том не был виновен, то ли виновен, но не очень. Но по какой-то причине парень обозлился и в последнем слове произнёс, что каждый, кто рискнёт присесть на его любимый стул в любимом баре, где он коротал время за рюмочкой горячительного, будет обречён на гибель.

Проклял Томми предмет меблировки и с чувством выполненного долга отбыл на тот свет путём повешения. Пока была жива память о проклятии – лет 10, желающих не находилось. И барный стул продолжал пустовать. Пока не решил на нём передохнуть трубочист, который как раз завершил трудовые подвиги и решил скоротать время за рюмкой. Предыстории мастер чистоты не знал.