Кто смел, тот присел: история проклятого стула-палача

Судили как-то в далёком 1702 году одного преступника – Томаса Басби. Парень отличился в драке, переусердствовал с подручными средствами и убил человека.
По тому времени виновному вынесли единственно справедливый приговор – смерть. То ли Том не был виновен, то ли виновен, но не очень. Но по какой-то причине парень обозлился и в последнем слове произнёс, что каждый, кто рискнёт присесть на его любимый стул в любимом баре, где он коротал время за рюмочкой горячительного, будет обречён на гибель.
Проклял Томми предмет меблировки и с чувством выполненного долга отбыл на тот свет путём повешения. Пока была жива память о проклятии – лет 10, желающих не находилось. И барный стул продолжал пустовать. Пока не решил на нём передохнуть трубочист, который как раз завершил трудовые подвиги и решил скоротать время за рюмкой. Предыстории мастер чистоты не знал.
Прошло всего ничего, как трубочист, отличавшийся ловкостью, оступился и слетел с крыши. Мужчину не удалось спасти. Зато история с проклятием получила новый виток: кровожадная меблировка расправилась с жертвой и замерла в ожидании следующей.
Чёрный пиар – тоже пиар. В бар потянулись желающие поглазеть на проклятую штуковину. И заведению даже дали новое меткое название – «Сутулый Басби».
Смельчаки, не верившие в мистику, своим примером решались доказать, что все эти страшилки и городские легенды – полная ерунда. И преисполненные чувства отваги, смело помещали филейную часть на сиденье. И все, как один, вскоре отбывали в лучший мир.
В 1967 году два лётчика, которые всякого повидали на своём пути, поочередно посидели на стуле Басби. И погибли, как только вышли из бара – врезались на машине в дерево.
В том же году разрушить легенду о стуле-палаче решил один сержант. Несостоявшийся разрушитель умер от неизвестной болезни через три дня. При этом мужчина отличался крепким здоровьем и отлично себя чувствовал.
Через 6 лет стульчик расправился с очередной жертвой – молодым строителем, который после минутной передышки скатился с крыши и погиб. На тот свет ушла и уборщица, присевшая только на краешек стула. Через пару недель жизнь женщины оборвала онкология.
Список жертв стула-убийцы рос. Некоторые специально решались испытать судьбу. Другие не знали о легенде и садились на местную достопримечательность случайно.
Попытки освятить исчадие успехом не увенчались. Предпоследней жертвой стала бухгалтер – туристка из США. Женщина в конце отпуска решила присесть на стул, чтобы было чем похвастаться друзьям. Похвастаться не случилось: в тот же день она погибла из-за обрыва троса в гостиничном лифте.
Завершила список, включающий около 65 человек, ещё одна смелая американка. Через несколько часов на неё напала стая агрессивных бродячих псов и загрызла насмерть.
Власти решили положить конец этому беспределу, поскольку история слишком далеко зашла. Стул отвезли в музей. Теперь на опасный экспонат можно любоваться только снизу: он висит практически под потолком (не исключено, что что-то замышляет), и эмпирически убедиться в смертоносности, увы, невозможно.
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