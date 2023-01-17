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30 творческих людей, которые создали шедевры своими руками

30 творческих людей, которые создали шедевры своими руками

Автор:
17 января 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фотографии   вдохновение   дизайн   идеи   подборка   рукоделие   самодельное   своими руками   фото   шитьё   
1056
31
Почему так ценятся и вызывают восхищение уникальные вещи, сделанные вручную? Потому что в эти вещи вложена особенная энергия, которую в масс-маркете не встретишь. Создание чего-то своими руками - это всегда творческий и интересный процесс, который для художника или мастера также является способом самовыражения. Взглянем на разные вещи, которые люди сделали своими руками, и поделились в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   вдохновение   дизайн   идеи   подборка   рукоделие   самодельное   своими руками   фото   шитьё   
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2  комментария
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569k
АРОН Час назад
Этим мастерам действительно есть, чем гордиться.
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23k
Добрый Алабай 42 минуты назад
Вроде, вчера этот пост был. Или за ночь всё обнулилось?
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