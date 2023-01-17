30 творческих людей, которые создали шедевры своими руками

Почему так ценятся и вызывают восхищение уникальные вещи, сделанные вручную? Потому что в эти вещи вложена особенная энергия, которую в масс-маркете не встретишь. Создание чего-то своими руками - это всегда творческий и интересный процесс, который для художника или мастера также является способом самовыражения. Взглянем на разные вещи, которые люди сделали своими руками, и поделились в сети.

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Скульптура из переработанного картона, бумажных пакетов и дерева 0 Источник:

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Картина угольными карандашами на бумаге 0 Источник:

Череп из листьев 0 Источник:

Фигурка из разбитых ювелирных изделий 0 Источник:

Подвеска с коровой и НЛО из стекла 0 Источник:

Картина из ниток 0 Источник:

Необычная картина из стекла своими руками 0 Источник:

Креативчик 0 Источник:

Интересный аксессуар из металла и полимерной глины 0 Источник:

Яркие коврики 0 Источник:

Шарик на картине маслом. Как настоящий 0 Источник:

Раскрашенная доска для нард 0 Источник:

Девушка и её картина 0 Источник:

Резные рисунки на камнях 0 Источник:

Миниатюра заброшенной церкви 0 Источник:

Гитара из проволоки с натуральными камнями 0 Источник:

Вязаный зонтик 0 Источник:

Венок на дверь. Основа из виноградной лозы и искусственных цветов 0 Источник:

Художница сделала для себя целый костюм 0 Источник:

Карандашный рисунок 0 Источник:

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Чаша из древесины яблони 0 Источник:

Драконьи когти из термопластика 0 Источник:

Милая фигурка из полимерной глины 0 Источник:

Хозяева смастерили уголок для кота 0 Источник:

Картины методом выжигания по дереву 0 Источник:

Рисунок на куртке 0 Источник:

Девушка сшила куклу 0 Источник:

Рисунок на листочке 0 Источник: