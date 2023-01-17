30 творческих людей, которые создали шедевры своими руками

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Почему так ценятся и вызывают восхищение уникальные вещи, сделанные вручную? Потому что в эти вещи вложена особенная энергия, которую в масс-маркете не встретишь. Создание чего-то своими руками - это всегда творческий и интересный процесс, который для художника или мастера также является способом самовыражения. Взглянем на разные вещи, которые люди сделали своими руками, и поделились в сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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