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30 платьев, которые девушки сшили своими руками

30 платьев, которые девушки сшили своими руками

Автор:
14 января 2023 13:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: красиво   красота   одежда   платья   подборка   рукоделие   своими руками   творчество   фото   шитьё   
994
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В наш современный век потребительства магазины кишат одеждой, но для некоторых людей важно выражать свою индивидуальность - и они делают уникальную одежду своими руками. Эти девушки самостоятельно сшили платья, и получили невероятный результат. Взгляните и оцените их работы. Вот какую красоту можно сделать своими руками!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   красота   одежда   платья   подборка   рукоделие   своими руками   творчество   фото   шитьё   
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3  комментария
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388k
Алексей 12 минут назад
минусы точно педики поставили.ну на крайний случай бабы у которых руки из жопы растут
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25k
Tata 20 секунд назад
Все понравилось.
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−4
Александр Шевченко 22 минуты назад
Приятно посмотреть, когда у людей золотые руки.
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