30 платьев, которые девушки сшили своими руками

В наш современный век потребительства магазины кишат одеждой, но для некоторых людей важно выражать свою индивидуальность - и они делают уникальную одежду своими руками. Эти девушки самостоятельно сшили платья, и получили невероятный результат. Взгляните и оцените их работы. Вот какую красоту можно сделать своими руками!

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Девушка самостоятельно сшила платье на выпускной 0 Источник:

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"Воздушное" платье ручной работы 0 Источник:

"Я наполовину шотландка, наполовину японка. Сделала своими руками это кимоно из мужской одежды" 0 Источник:

Самодельное платье на мероприятие 0 Источник:

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Даже свадебные платья бывают самодельными 0 Источник:

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Платье-трансформер 0 Источник:

Красота! 0 Источник:

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Платье из цветочков 0 Источник:

Самодельные платья для мамы и дочек 0 Источник:

Девушка сделала платье из 36 переработанных предметов одежды 0 Источник:

Платье из 2 тысяч монеток 0 Источник:

Мама сшила платье для дочки в стиле R2-D2 из "Звёздных войн" 0 Источник:

Свадебное платье-трансформер 0 Источник:

Девушка "повторила" брендовое платье своими руками 0 Источник:

Шикарный результат 0 Источник:

Повтор платья из сериала "Ход королевы" 0 Источник:

Платье-пальто по мотивам фильма "Хоббит" 0 Источник:

Платье из 10 тысяч упаковок конфеток. Девушка делала его в течение 4 лет 0 Источник:

Платье из овечьей шерсти 0 Источник:

Бабушка сшила платье по рисунку внучки 0 Источник:

Переделка платья, заказанного в интернет-магазине 0 Источник:

Ещё одна интересная переделка 0 Источник:

Платье для косплея Дейенерис Таргариен 0 Источник:

"Сшила платье принцессы, о котором мечтала 5-летняя я" 0 Источник:

Платье, связанное крючком 0 Источник:

Платье из старого мужского пиджака 0 Источник: