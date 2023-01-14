30 платьев, которые девушки сшили своими руками

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В наш современный век потребительства магазины кишат одеждой, но для некоторых людей важно выражать свою индивидуальность - и они делают уникальную одежду своими руками. Эти девушки самостоятельно сшили платья, и получили невероятный результат. Взгляните и оцените их работы. Вот какую красоту можно сделать своими руками!
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"Я наполовину шотландка, наполовину японка. Сделала своими руками это кимоно из мужской одежды"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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