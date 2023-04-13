Клементинум — красивейшая библиотека в мире

В мире множество библиотек с роскошными залами и атмосферой. Но чешская библиотека Клементинум, которая находится в историческом комплексе барочных зданий в Праге, считается одной из красивейших. Она была открыта почти 300 лет назад, в 1722 году.
На полках библиотеки Клементинум хранится более 20 тысяч редких книг. Фрески на потолках написаны в 1781 году художником Яном Хиблем. В данный момент редкие книги переносятся в Google Books, где они появятся в скором времени в электронном виде. Сама библиотека - изящный образец архитектуры в стиле барокко. Она находится в комплексе барочных зданий бывшего иезуитского коллегиума.
До 2006 года библиотеку планировали расширить, чтобы вместить постоянно растущую коллекцию книг, но решение о расширении было отменено. Однако, библиотека по-прежнему является крупным центром образования и культуры Праги. Помимо книг, здесь хранятся рукописи и публикации, выпущенные с 1807 года. Самые древние документы, хранящиеся в библиотеке - греческие папирусы, датируемые 1 веком.
Вот ещё несколько библиотек со всего мира, которые достойны восхищений. Португальская королевская библиотека в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Продают билет в библиотеку,но библиотеку вы не увидите,ее полутемное помещение покажут из приоткрытых дверей.Старушка-гид,тыча пальцем в ФОТО библиотеки,расскажет о старинных часах,которые там,за дверью висят.Я уже молчу о том,что никаких фото сделать нельзя.Потом подниметесь на башню минут на 5 ,где откроется прекрасный вид на Прагу.Вот на него и надо продавать билеты,но как-то получается дорого за 5-минутный подъем на башню по крутой винтовой лестнице,рискуя свернуть шею.Не советую посещать любителям библиотек.