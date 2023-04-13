Клементинум — красивейшая библиотека в мире

На полках библиотеки Клементинум хранится более 20 тысяч редких книг. Фрески на потолках написаны в 1781 году художником Яном Хиблем. В данный момент редкие книги переносятся в Google Books, где они появятся в скором времени в электронном виде. Сама библиотека - изящный образец архитектуры в стиле барокко. Она находится в комплексе барочных зданий бывшего иезуитского коллегиума.