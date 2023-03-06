20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь

Даже самым "убитым" вещам, помещениям, домам, машинам можно дать вторую жизнь, если запастись доброй порцией терпения, усидчивости и целеустремлённости. Герои этой подборки так и сделали - они решили восстановить то, к чему многие другие бы не отважились прикоснуться, и выбросили бы на помойку. Взглянем на несколько таких вдохновляющих примеров.