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20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь

20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь

Автор:
06 марта 2023 21:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Фотографии   восстановление   до и после   переделки   подборка   преображения   реставрация   своими руками   трансформации   фото   
1515
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Даже самым "убитым" вещам, помещениям, домам, машинам можно дать вторую жизнь, если запастись доброй порцией терпения, усидчивости и целеустремлённости. Герои этой подборки так и сделали - они решили восстановить то, к чему многие другие бы не отважились прикоснуться, и выбросили бы на помойку. Взглянем на несколько таких вдохновляющих примеров.

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Метки: Фотографии   восстановление   до и после   переделки   подборка   преображения   реставрация   своими руками   трансформации   фото   
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2  комментария
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9k
Павел 18 минут назад
Уважение за труд!!!
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49k
Войнов 3 минуты назад
Восстановление паркета 1930-х годов
=================================
Это другой паркет, размеры плашек отличаются.
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