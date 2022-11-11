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20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками

20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками

Автор:
11 ноября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   интерьер   креатив   подборка   сделай сам   стиль   творчество   фото   фотографии   
1646
33
Кто-то придумывает и воплощает задумки в стиле "сделай сам" - а кто-то просто сохраняет картинки, в надежде когда-нибудь сделать нечто подобное. К какому типу людей относитесь вы? Посмотрим на некоторые идеи декора своими руками, которые, возможно, вам пригодятся.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   интерьер   креатив   подборка   сделай сам   стиль   творчество   фото   фотографии   
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15  комментариев
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3k
Nigilist 2 часа назад
За редким исключением - редкостное гуано!
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495
hammog 16 минут назад
Ха-ха! Это всё для слабаков. Есть такой предмет у детей в школе для взрослых, который называется Технология, так вот там покруче поделки. Ещё всё надо срочно, желательно вчера. И вот ты взрослый мужик бегаешь в 10 часов вечера ищешь семена морковки, жёлуди и листья баобаба, иначе дитяте поставят 2.
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11k
Ivan 58 минут назад
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5k
Hugo_RnD Час назад
напомнило

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10k
zlopisec Час назад
В топку, вместе с дезигнерами....
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1k
Lexx Час назад
А счётчик и сигнализация, #издец какие не красивые? Вы ещё телевизор закройте картиной.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
а еще с дуру и хер сломать можно
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31k
Игорь Час назад
Некоторые идеи мне напомнили...
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6k
Dictator 2 часа назад
Это когда лень мусор на помойку отнести?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Руки вроде есть...
Фантазии и ВКУСА - НЕТ!
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ху.янхэ!
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