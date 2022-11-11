20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками

Кто-то придумывает и воплощает задумки в стиле "сделай сам" - а кто-то просто сохраняет картинки, в надежде когда-нибудь сделать нечто подобное. К какому типу людей относитесь вы? Посмотрим на некоторые идеи декора своими руками, которые, возможно, вам пригодятся.

0

Сигнализацию или счётчики можно закрыть картиной 0 Источник:

×

×

"Даже если вы не художник - это не значит, что вы не можете создать шедевр. Вот картина, которую я нарисовала сама. Простая абстракция, которая подойдёт куда угодно" 0 Источник:

Креативный способ хранить цветные карандаши 0 Источник:

Декорирование стен старыми коробками от CD-дисков 0 Источник:

Картины из деревянных палочек для кофе 0 Источник:

Часы с фотографиями 0 Источник:

"Вертикальный сад" с суккулентами 0 Источник:

Преображение чёрной стены с помощью клейкой ленты 0 Источник:

Красивая ретро рамка плюс старые обои 0 Источник:

Буквы из папье-маше можно раскрасить баллончиком любым цветом, и использовать в декоре 0 Источник:

Картина из кружочков, вырезанных из бумаги и покрашенных баллончиком 0 Источник:

0 Источник:

Вроде бы простые распечатанные картинки - а интерьер уже преобразился 0 Источник:

0 Источник:

Если у вас уйма свободного времени, можно сделать и красивую стену с помощью трафарета 0 Источник:

Просто и уютно 0 Источник:

Коллекция маленьких зеркал 0 Источник:

Необычная доска в детской 0 Источник:

"А у меня был ненужный шарф, и я сделала из него декор для стены" 0 Источник:

Фотозона из золотых кружочков 0 Источник:

А вот - стена из таких же кружочков 0 Источник:

Полочки из деревянных ящиков 0 Источник:

"Мы сделали дырочки в холсте, продели туда огоньки гирлянды, и получили красивую "картину" 0 Источник:

Зеркала, оформленные своими руками 0 Источник:

0 Источник:

Свадебная фотозона из ленточек 0 Источник:

Сделать красоту можно из самых простых вещей - даже втулки от туалетной бумаги (или бумажных полотенец) 0 Источник:

0 Источник:

Старую оконную раму можно использовать как фоторамку 0 Источник:

Картина из винных пробок 0 Источник:

Панно из обоев. Также холсты можно обтянуть тканью 0 Источник: