20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками

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Кто-то придумывает и воплощает задумки в стиле "сделай сам" - а кто-то просто сохраняет картинки, в надежде когда-нибудь сделать нечто подобное. К какому типу людей относитесь вы? Посмотрим на некоторые идеи декора своими руками, которые, возможно, вам пригодятся.
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"Даже если вы не художник - это не значит, что вы не можете создать шедевр. Вот картина, которую я нарисовала сама. Простая абстракция, которая подойдёт куда угодно"
"Мы сделали дырочки в холсте, продели туда огоньки гирлянды, и получили красивую "картину"
Сделать красоту можно из самых простых вещей - даже втулки от туалетной бумаги (или бумажных полотенец)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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