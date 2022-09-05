17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди

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Некоторые примеры дизайна моментально притягивают внимание - из-за креативности, необычного исполнения или удобства. Вот несколько интересных задумок, которые претворили в жизнь.
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Сетки для мусора рядом с велодорожкой в Нидерландах - чтобы велосипедисты могли легко выкинуть мусор
Высокие скамейки в Копенгагене. Их установили, чтобы привлечь внимание к проблеме повышения уровня Мирового океана
Источник: — переведено специально для fishki.net
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