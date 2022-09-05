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17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди

17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди

Автор:
05 сентября 2022 21:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   дизайн   дизайнеры   идеи   красиво   креатив   подборка   творчество   фото   фотографии   
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Некоторые примеры дизайна моментально притягивают внимание - из-за креативности, необычного исполнения или удобства. Вот несколько интересных задумок, которые претворили в жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   дизайн   дизайнеры   идеи   красиво   креатив   подборка   творчество   фото   фотографии   
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1  комментарий
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7k
au3 2 часа назад
На западе все для людей....
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