Женщина делает игрушки из старых остатков пряжи

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Литовская художница по имени Виолета (Violeta) вяжет уже много лет. За это время у неё скопилось много остатков и кусочков пряжи, и она придумала, что с ними сделать - связать новые игрушки! Так она начала вязать милых животных и птиц, и получилась небольшая коллекция. Оцените милейшие работы художницы!
"Меня зовут Виолета. Когда-то я закончила факультет дизайна в литовском городе Каунас. В моей голове всегда уйма креативных идей, но особо нет времени их реализовать. Я решила делать игрушки из ненужных остатков пряжи, и получились такие яркие игрушки," - написала женщина.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Игрушки Мастера Фотографии вязание креатив рукоделие самодельное своими руками творчество фото
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