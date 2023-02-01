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Женщина делает игрушки из старых остатков пряжи

Женщина делает игрушки из старых остатков пряжи

Автор:
01 февраля 2023 21:52
Сообщество : Искусство
Метки: Игрушки   Мастера   Фотографии   вязание   креатив   рукоделие   самодельное   своими руками   творчество   фото   
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Литовская художница по имени Виолета (Violeta) вяжет уже много лет. За это время у неё скопилось много остатков и кусочков пряжи, и она придумала, что с ними сделать - связать новые игрушки! Так она начала вязать милых животных и птиц, и получилась небольшая коллекция. Оцените милейшие работы художницы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   Мастера   Фотографии   вязание   креатив   рукоделие   самодельное   своими руками   творчество   фото   
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1  комментарий
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Fara Zolkin 5 минут назад
Классные, с душой игрушки. Но современном детям(не всем) нужны хаги ваги, кисиписи и прочая елда. У нас с женой сын 6 лет, стараемся по максимуму с ним играть в подвижные игры, в настольные игры(домино, шахматы,и т.д.) плюс водим его на акробатику и футбол.
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