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Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов

Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов

Автор:
16 января 2023 14:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   активисты   видео   грета тунберг   протесты   уголь   
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Грета произнесла очередную пламенную революционную речь! Но жестокие прислужники капитала не дали договорить и уволокли спасительницу планеты в автозак.

В Германии вот уже неделю полицейские борются с 10 тысячной толпой "экоактивистов", приехавших в деревню Лютцерат на протесты против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Протестующие по зову экологических организаций съехались не только со всей Германии, но и близлежащих стран, таких как Австрия, Нидерланды и Швейцария. Сообщается, что активисты заселились в домах бывших жителей деревни, на месте которой энергокомпания RWE планирует открыть еще один буроугольный карьер. Особо одарённые заселились даже в шахты и всячески препятствовали работе экскаваторов и прочей техники.


Не преминула отметиться на мероприятии и малолетняя "звезда" экоактивистов Грета Тунберг, приехавшая в Лютцерат из Швейцарии. Она произнесла перед протестующими поистине пламенную революционную речь:


«Это похоже на Мордор. Не позволяйте полиции задержать вас. Мы могущественны. Мы на стороне справедливости. Нас не остановит эта репрессивная система. Это мы остановим её».


Но долго выступать Грете не дали, "могущественные" активисты расступились и позволили полицейским её задержать.

Сообщается, что неистовую Грету за отказ покинуть несанкционированный митинг отвезли в дурку отдел полиции.

Немецкие издания сообщают, что полицейским уже удалось подавить сопротивление и разогнать экошизу из деревни Лютцерат. Протесты, отметим, были далеко не мирными — полицейских закидывали камнями и даже бутылками с горючей смесью. Стражи порядка отвечали дубинками, водометами и слезоточивым газом. По последним данным, пострадали 70 полицейских и около сотни экоактивистов. Последние пожаловались, что полицейские действовали очень жестоко. Помимо переломов несколько десятков протестующих получили травмы головы, несколько из которых признаны медиками опасными для жизни.

По сообщению полиции, в Лютцерате остались только двое активистов, заблокированных в туннеле. При этом ведомство публично поблагодарило через соцсети своих сотрудников за "хорошую работу". Известно, что на участников протестов заведено более 150 уголовных дел.

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Метки: Германия   активисты   видео   грета тунберг   протесты   уголь   
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41  комментарий
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5k
livaneth 2 часа назад
Грета уже не малолетняя. Ей уже двадцать. Пора начать отвечать за свои поступки.
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18k
anpetrof 12 секунд назад
Это американцы ещё не догадались, куда надо негров из сша переселять
!!!
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1k
Aleks 5 минут назад
Я еще помню те времена, когда таких вылечивали по народному, пару ударов хворостиной, сочной и увесистой, перетянул и вся дурь из головы улетала, сразу хотелось заняться чем то полезным. У меня раз мать в школьные годы по рассказам, решила что пофиг что родители хотят в институт чтобы поступала, училась, она хотела работать, с подружками, которые гулять хотели. Дед ни слова не говоря взял хворостину и перетянул так, что неделю сидеть не могла.
Тогда не было ни комитетов по защите от насилия, слов толерантность и самоосознание никто не знал.
Результат - в итоге получился профессор, а не какая то грета.
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10k
Дмитрий 19 минут назад
Чёй-то девочка распухла, как поросёнок...
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32
Сергей.РФ 23 минуты назад
епанутые эти гейропские экозащитники с их вождем греткой(у нее болезнь прогрессирует). почему они летят на самолетах-поездах-машинах. пользуются телефонами-фенами-электричеством- и много еще чем.это же колоссальный вред экологии. (да им эта экология по барабану-экокукловод все оплатит). если такие активисты то пусть перерабатывают списанные электромобили-солнечные панели т.д. да они не могут-заняты защитой экологии.
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3k
cnob7 23 минуты назад
отодрал бы ее уже кто-нибудь. может мозги на место встанут
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7k
Nikolay Полчаса назад
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51k
dima423 Полчаса назад
блин ну весело у них там)))
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3k
александр Полчаса назад
работать, сука, ну никак не хочет.
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93k
parallax Полчаса назад
Неплохо устроилась. Будет всю жизнь раскатывать по странан с протестами, разумеется за чужой счёт. Там не требуется ни образования, ни способностей... только лужёная глотка.
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17k
Александр 37 минут назад
Цирк с конями, немцы грязи боятся, без руки сами занете кого не обошлось
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29
Bolo Yeung 44 минуты назад
#БАНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ!
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29k
Григорий 45 минут назад
Выдавать сроки на 2-3 года за просто постоять и 10-15 за толкнуть мента. Раз и кончатся "активисты". Им столько не платят.
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29
Bolo Yeung 45 минут назад
#банутым нет покоя!
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5k
Компьютер DELL монитором 55 минут назад
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2k
Инквизитор РФ 58 минут назад
Еще немного подрастет и начнет в писдень засовывать курицу как одна из дур pussi riot
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32k
Fat Lynx Час назад
Ипать веселье...
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9k
Бритва Час назад
смехуёчки - смехуёчками, но угольную энергетику давно пора помножить на "0"
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4k
Frank Borman Час назад
Неистовая Грета опять на баррикадах. Троцкий в юбке.
Разожгем пожар Мировой Экореволюции! Назад, в Средневековье!
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4k
alex Час назад
надеюсь её на кол посадили
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Демьян Час назад
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