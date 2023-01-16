Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов

Грета произнесла очередную пламенную революционную речь! Но жестокие прислужники капитала не дали договорить и уволокли спасительницу планеты в автозак.
В Германии вот уже неделю полицейские борются с 10 тысячной толпой "экоактивистов", приехавших в деревню Лютцерат на протесты против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Протестующие по зову экологических организаций съехались не только со всей Германии, но и близлежащих стран, таких как Австрия, Нидерланды и Швейцария. Сообщается, что активисты заселились в домах бывших жителей деревни, на месте которой энергокомпания RWE планирует открыть еще один буроугольный карьер. Особо одарённые заселились даже в шахты и всячески препятствовали работе экскаваторов и прочей техники.
Не преминула отметиться на мероприятии и малолетняя "звезда" экоактивистов Грета Тунберг, приехавшая в Лютцерат из Швейцарии. Она произнесла перед протестующими поистине пламенную революционную речь:
«Это похоже на Мордор. Не позволяйте полиции задержать вас. Мы могущественны. Мы на стороне справедливости. Нас не остановит эта репрессивная система. Это мы остановим её».
Но долго выступать Грете не дали, "могущественные" активисты расступились и позволили полицейским её задержать.
Сообщается, что неистовую Грету за отказ покинуть несанкционированный митинг отвезли в
дурку отдел полиции.
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Немецкие издания сообщают, что полицейским уже удалось подавить сопротивление и разогнать экошизу из деревни Лютцерат. Протесты, отметим, были далеко не мирными — полицейских закидывали камнями и даже бутылками с горючей смесью. Стражи порядка отвечали дубинками, водометами и слезоточивым газом. По последним данным, пострадали 70 полицейских и около сотни экоактивистов. Последние пожаловались, что полицейские действовали очень жестоко. Помимо переломов несколько десятков протестующих получили травмы головы, несколько из которых признаны медиками опасными для жизни.
Судя по этому видео, становится понятным, почему пострадало столько полицейских
По сообщению полиции, в Лютцерате остались только двое активистов, заблокированных в туннеле. При этом ведомство публично поблагодарило через соцсети своих сотрудников за "хорошую работу". Известно, что на участников протестов заведено более 150 уголовных дел.
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Тогда не было ни комитетов по защите от насилия, слов толерантность и самоосознание никто не знал.
Результат - в итоге получился профессор, а не какая то грета.
Разожгем пожар Мировой Экореволюции! Назад, в Средневековье!