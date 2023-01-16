Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов

В Германии вот уже неделю полицейские борются с 10 тысячной толпой "экоактивистов", приехавших в деревню Лютцерат на протесты против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Протестующие по зову экологических организаций съехались не только со всей Германии, но и близлежащих стран, таких как Австрия, Нидерланды и Швейцария. Сообщается, что активисты заселились в домах бывших жителей деревни, на месте которой энергокомпания RWE планирует открыть еще один буроугольный карьер. Особо одарённые заселились даже в шахты и всячески препятствовали работе экскаваторов и прочей техники.



Не преминула отметиться на мероприятии и малолетняя "звезда" экоактивистов Грета Тунберг, приехавшая в Лютцерат из Швейцарии. Она произнесла перед протестующими поистине пламенную революционную речь:





«Это похоже на Мордор. Не позволяйте полиции задержать вас. Мы могущественны. Мы на стороне справедливости. Нас не остановит эта репрессивная система. Это мы остановим её».





Но долго выступать Грете не дали, "могущественные" активисты расступились и позволили полицейским её задержать.