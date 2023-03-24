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Просто добавь воды: немцы создали первое в мире порошковое пиво

Просто добавь воды: немцы создали первое в мире порошковое пиво

Автор:
24 марта 2023 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   видео   концентрат   пиво   порошок   разработка   
2129
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На святое покусились!

Немецкая пивоварня из города Нойцелле с труднопроизносимым названием Klosterbrauerei Neuzelle представила, как утверждает, первое в мире растворимое пиво. Теперь для того, чтобы получить пенный напиток достаточно взять ложку пивного концентрата и растворить в необходимом количестве воды.

Как рассказал управляющий пивоварней Штефан Фриче, порошковое пиво в первую очередь создавалось для минимизации транспортных расходов, а также использования сырья, труда и энергии.


Это первое в мире цельное пиво в порошкообразной форме, и оно может изменить мир. Добавьте воды, и вы получите пиво с полным пивным вкусом, включая спирт и углекислый газ, а также пенную шапку. В принципе, с помощью этого метода мы можем производить любое пиво в мире: тёмное пиво, светлое пиво, индийский пейл-эль, что угодно.


Пока порошковое пиво выпускается в небольших количествах и в безалкогольном варианте. Сварено оно, как говорят, традиционным методом, а после переработано и превращено в порошковый концентрат.


Сотрудники пивоварни понимают, что любители традиционного пива, особенно в Германии, отнесутся к их разработке скептически. Поэтому там нацелены на рынок Азии и Африки, где есть дорогая логистика и нет такого пивного снобизма.


Сейчас пивоварня ведёт переговоры с инвесторами, которые могли бы помочь наладить выпуск большего количества концентрата и заняться его продвижением. СМИ утверждают, что если пивоварне удастся достичь успеха, доставляя потребителю качественное пиво без бутылок и воды, то это действительно станет прорывным достижением во всей отрасли.

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Метки: Германия   видео   концентрат   пиво   порошок   разработка   
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36  комментариев
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2k
Lexx 3 часа назад
При растворении в воде, это должно будет как то самозагазироваться. Это же сколько они туда всякой х#йни напихали.
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9k
Бритва 3 минуты назад
Безалкогольное порошковое пиво. Разбавлять водкой.
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15k
K7OO 7 минут назад
Что за гонево, какое "первое в мире"? Я помню, у нас в баре еще лет 30 назад стояла установка Löwenbräu, которая пиво за секунды делала. Правда, я уже не помню, из порошка или концентрата, но какая разница? Принцип тот же самый - концентрат бодяжится водой, газируется и вуаля, пейте на здоровье. Причем, вкус был отличный, крепость присутствовала, но больше стакана хрен выпьешь - просто в глотку не лезет, ровно воду пьешь.
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12k
Сергей 9 минут назад
Хрень это всё.
Как-то я купил пиво порошковое, тоже просто добавь воды! А ещё пол кило сахару, немного дрожжей, и три дня пусть побродит.
Вкус, так себе. Даже самое, дешманское пиво вкусней.
Ну, и потом три дня сидишь на горшке. Стараясь не отходить далеко!
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2k
Vladislav Grigorenko 13 минут назад
Порошковое безалкогольное пиво, электронная сигарета, резиновая женщина - вперёд! К победе истинно демократического образа жизни!

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2k
lynx 18 минут назад
Вот это новость. Как мы мечтали в молодости о такой вещи в середине двухнедельного похода в Карелии.
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10k
Григорий Бабкин 19 минут назад
Куды котимся?!! Узкоглазые порошковый алкоголь, гансы порошковое пиво. Пиляд. Тогда уж и порошковый рассол на утро делайте, сцуки!
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2k
tessio 20 минут назад
Я не понял, я мы что до этого пили, тоже говорили порошковое...
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10k
Бендер Родригес 20 минут назад
Ага. И спирт. Сухой.
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2k
Геннадьич 20 минут назад
От качества воды пиво (классическое) очень зависит.
А что тут в итоге получится - у кого в лес, у кого по дрова. ))
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28k
Ваня Полчаса назад
что творится в мире...

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11k
Просто Царь Час назад
Пивная разиновая баба.
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3k
MPEG-8 Час назад
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9k
Мариус Час назад
Не прошло и 20-ти лет, как немцы изобрели пиво Клинское.... Мои поздравления!
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3k
VPJ 2 часа назад
Вот суки!!!!! Давно и пиво и вино порошковое опробовали в 90-х -00 х годах на нас славянах, кроме Белоруссии. Видать посмотрели, шо мы не сдохли решили своим втюхивать. Только забыли - что русскому хорошо, немцу смерть. Хотя....какие там в германии за те же 30 лет немцы)))))))))
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25k
СезарДеБанан 2 часа назад
Ох уж этот немецкий!.. Понимаю, что ролик про пиво. Но всё равно как будто порно посмотрел...
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13k
кира 2 часа назад
С пивом не знаю, а порошковые лимонады не прижились. Был такой опыт в 90-х с рекламой "просто добавь воды". Порошок есть порошок; что для соков, что для молока, что для вина, что для пива.
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731
surgy 2 часа назад
Интересно!
Хотелось бы попробовать и оценить
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26k
Serg2001 2 часа назад
Осталось еще порошковую женщину изобрести. Куда мир катится?!...)
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568
ruslan d 2 часа назад
Ха , уже заказал
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11k
Shtoppi 2 часа назад
Вот пусть сами его пьют и привыкают к этому. Потому что с теми темпами которыми они катятся в бездну социально - экономического упадка, мягко говоря, скоро им только и останется что порошки водой разводить чтобы похавать.
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