Просто добавь воды: немцы создали первое в мире порошковое пиво

Пока порошковое пиво выпускается в небольших количествах и в безалкогольном варианте. Сварено оно, как говорят, традиционным методом, а после переработано и превращено в порошковый концентрат.





Сотрудники пивоварни понимают, что любители традиционного пива, особенно в Германии, отнесутся к их разработке скептически. Поэтому там нацелены на рынок Азии и Африки, где есть дорогая логистика и нет такого пивного снобизма.





Сейчас пивоварня ведёт переговоры с инвесторами, которые могли бы помочь наладить выпуск большего количества концентрата и заняться его продвижением. СМИ утверждают, что если пивоварне удастся достичь успеха, доставляя потребителю качественное пиво без бутылок и воды, то это действительно станет прорывным достижением во всей отрасли.