Просто добавь воды: немцы создали первое в мире порошковое пиво

На святое покусились!
Немецкая пивоварня из города Нойцелле с труднопроизносимым названием Klosterbrauerei Neuzelle представила, как утверждает, первое в мире растворимое пиво. Теперь для того, чтобы получить пенный напиток достаточно взять ложку пивного концентрата и растворить в необходимом количестве воды.
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Как рассказал управляющий пивоварней Штефан Фриче, порошковое пиво в первую очередь создавалось для минимизации транспортных расходов, а также использования сырья, труда и энергии.
Это первое в мире цельное пиво в порошкообразной форме, и оно может изменить мир. Добавьте воды, и вы получите пиво с полным пивным вкусом, включая спирт и углекислый газ, а также пенную шапку. В принципе, с помощью этого метода мы можем производить любое пиво в мире: тёмное пиво, светлое пиво, индийский пейл-эль, что угодно.
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Пока порошковое пиво выпускается в небольших количествах и в безалкогольном варианте. Сварено оно, как говорят, традиционным методом, а после переработано и превращено в порошковый концентрат.
Сотрудники пивоварни понимают, что любители традиционного пива, особенно в Германии, отнесутся к их разработке скептически. Поэтому там нацелены на рынок Азии и Африки, где есть дорогая логистика и нет такого пивного снобизма.
Сейчас пивоварня ведёт переговоры с инвесторами, которые могли бы помочь наладить выпуск большего количества концентрата и заняться его продвижением. СМИ утверждают, что если пивоварне удастся достичь успеха, доставляя потребителю качественное пиво без бутылок и воды, то это действительно станет прорывным достижением во всей отрасли.
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Как-то я купил пиво порошковое, тоже просто добавь воды! А ещё пол кило сахару, немного дрожжей, и три дня пусть побродит.
Вкус, так себе. Даже самое, дешманское пиво вкусней.
Ну, и потом три дня сидишь на горшке. Стараясь не отходить далеко!
А что тут в итоге получится - у кого в лес, у кого по дрова. ))
Вот кофе растворимый сто лет пьем, а все же лучше заварного натурального ничего нет.
Хотелось бы попробовать и оценить