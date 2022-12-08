Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Руководство оперного театра не пошло на поводу у «отменителей» русской культуры — и не прогадало. Опера собрала настоящий аншлаг.
Знаменитый миланский театр «Ла Скала» открыл новый сезон постановкой русской оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Грандиозной, без преувеличения, постановке предшествовали скандалы и протесты. Так, незадолго до открытия сезона украинские дипломаты обращались к руководству «Ла Скала» и требовали отменить представление, объясняя это тем, что «Борис Годунов» — это российская пропаганда.
«Это не пропаганда российских властей, есть разница между сиюминутной политической ситуацией и реальной Россией с ее богатейшим культурным наследием. "Годунов" – в числе величайших шедевров оперного искусства. Я не хочу прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», – парировал управляющий директор оперного театра "Ла Скала" Доминик Мейер.
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Когда не подействовали требования, жалобы и уговоры у стен театра начали проходить демонстрации «активистов», выступавших против постановки. К счастью, и это успеха не возымело — афишу так и не сняли.
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Примечательно, что на постановке присутствовало множество европейских чиновников во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая практически каждый день с трибуны костерит нехорошую и агрессивную Россию.
После премьеры оперы, собравшей настоящий аншлаг, журналисты не преминули задать каверзные вопросы видным чиновникам об отношении к русской опере.
«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать русскую культуру», — ответила фон дер Ляйен на премьере «Бориса Годунова».
На тот же вопрос премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что полемики по поводу русской культуры не разделяет.
«У меня чёткая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять», — сказала Мелони на премьере "Бориса Годунова" в миланском театре "Ла Скала".
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Постановка «Бориса Годунова» в очередной раз доказала, что русская культура бессмертна. И её не отменить. И тем, кому это непонятно, из-за собственной недальновидности обречены на ненависть и страдания.
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