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Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Автор:
08 декабря 2022 11:33
Сообщество : Искусство
Метки: Борис Годунов   видео   италия   милан   опера   протесты   
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Руководство оперного театра не пошло на поводу у «отменителей» русской культуры — и не прогадало. Опера собрала настоящий аншлаг.

Знаменитый миланский театр «Ла Скала» открыл новый сезон постановкой русской оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Грандиозной, без преувеличения, постановке предшествовали скандалы и протесты. Так, незадолго до открытия сезона украинские дипломаты обращались к руководству «Ла Скала» и требовали отменить представление, объясняя это тем, что «Борис Годунов» — это российская пропаганда.

«Это не пропаганда российских властей, есть разница между сиюминутной политической ситуацией и реальной Россией с ее богатейшим культурным наследием. "Годунов" – в числе величайших шедевров оперного искусства. Я не хочу прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», – парировал управляющий директор оперного театра "Ла Скала" Доминик Мейер. 

Когда не подействовали требования, жалобы и уговоры у стен театра начали проходить демонстрации «активистов», выступавших против постановки. К счастью, и это успеха не возымело — афишу так и не сняли.

Примечательно, что на постановке присутствовало множество европейских чиновников во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая практически каждый день с трибуны костерит нехорошую и агрессивную Россию.

После премьеры оперы, собравшей настоящий аншлаг, журналисты не преминули задать каверзные вопросы видным чиновникам об отношении к русской опере.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать русскую культуру», — ответила фон дер Ляйен на премьере «Бориса Годунова».

На тот же вопрос премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что полемики по поводу русской культуры не разделяет.


«У меня чёткая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять», — сказала Мелони на премьере "Бориса Годунова" в миланском театре "Ла Скала".

Постановка «Бориса Годунова» в очередной раз доказала, что русская культура бессмертна. И её не отменить. И тем, кому это непонятно, из-за собственной недальновидности обречены на ненависть и страдания.

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Метки: Борис Годунов   видео   италия   милан   опера   протесты   
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9  комментариев
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11k
Ivan Полчаса назад
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ПЕТР Минуту назад
Странно, почему перед началом оперы не вставили трансляцию записи обращения зеленского?
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369
Javier Минуту назад
Культуру и спорт надо отделять от политики...
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2k
Dema 7 минут назад
Ху@во что сами русские её забывают.
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32k
russger 11 минут назад
Итальяшки то куда лезут вообще?
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558
Uganda 14 минут назад
Хохлы, что с лицом? Просто нечего предложить из своего репертуара?
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1k
ChePaev 42 минуты назад
а что же хохло- опера Лысенко "Наталка-полтавка" на хохломове, которой они так гордятся, не прижилась в европе??
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11k
GMN 45 минут назад
И мальчики кровавые в глазах....
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47k
Прораб 47 минут назад
Це зрада. Кляты москали!
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