Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

На тот же вопрос премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что полемики по поводу русской культуры не разделяет.



«У меня чёткая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять», — сказала Мелони на премьере "Бориса Годунова" в миланском театре "Ла Скала".