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Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии

Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии

Автор:
14 июля 2023 15:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Германия   Олаф Шольц   блокировка   грета тунберг   дороги   протест   экоактивисты   
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Не отстаёт от них и Грета Тунберг - она показала средний палец депутатам Европарламента.

Экоактивисты в последнее время действуют всё активней. Одно приклеивание к асфальту с помощью бетона и эпоксидки чего стоит.

Сегодня они организовали новый «перформанс» - нарушили движение в 9 городах Германии. Для этого они надели маски с изображением канцлера Шольца и уселись на центральных трассах. В акции участвуют радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение»). Всего же они планируют провести свой сидячий протест в 26 городах. Якобы это связано с тем, что «правительство ФРГ нарушает закон о климате». Но как именно нарушает - об этом активисты толком рассказать не могут.

А в среду в Страсбурге, депутаты голосовали по проекту «Закона о восстановлении природы». Его продвигает небезызвестная Урсула фон дер Ляйен.

Он предусматривает восстановление лесных массивов и водоёмов на территории ЕС. Закон вызвал немалые дебаты - многие считают, что это пойдёт во вред производству продовольствия и энергетике. Однако его приняли с небольшим перевесом голосов: 336 депутатов проголосовали «за» и 300 «против».

Была там и Грета Тунберг - естественно, не голосовала, а являлась «приглашённой звездой». Чтобы поддержать «зелёную повестку», Тунберг показывала средние пальцы противникам закона.

Это симптоматично для нынешнего политического стиля некоторых активистов. В столь накалённой атмосфере было бы лучше, если бы мы относились друг к другу с уважением, несмотря на разные мнения. Это и должно отделять настоящих демократов от популистов и экстремистов, — сказал о её поступке лидер германской группы ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   Олаф Шольц   блокировка   грета тунберг   дороги   протест   экоактивисты   
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7  комментариев
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8k
Ysik 54 минуты назад
Так их всех надо клеить к дороге, а как застынет вырезать, с куском бетона/асфальта и свозить в одно место, можно даже куда-нибудь на центральную площадь. И им хорошо, их услышат, и людям весело, на цирк посмотрят и сами не разбегутся. Можно их на центральной площади еще и ногами всех в один кусок бетона залить, если им так нравится эта идея. Уверен, что один знаменитый "художник", с удовольствием украсит этот памятник своей мошонкой.
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12k
Denissg Минуту назад
Говорят, зэки, приговоренные к вышке, набивали на груди Ленина и Сталина. Типа, никто не посмеет стрелять в вождей. Намордники Ливерной Колбасы, очевидно, по этой же причине надевают?
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3k
Pioner76 5 минут назад
Ну когда их уже начнет бить?
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126
Julia Sepp 7 минут назад
Вот и наружу вылезла вся сущность этой грёбаной Греты! Видно же, что очень мерзопакастное и злючая существо!
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4k
MPEG-8 Полчаса назад
Какие они экоактивисты, они как и Гринпис экотеррористы, скоро, вот увидите, Грета с друзьями на какую нибудь нефтяную платформу полезут, как лезли на Приразломную.
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15k
Shtoppi 43 минуты назад
б_ядский цирк да и только. грызут друг другу глотки просто с каким-то сверхъестественным рвением. видимо идеи идут из вашингтонского болота, деньги от сороса и ко., а грязная работа как всегда досталась экоактивистам и пр. недалекой шушере.
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