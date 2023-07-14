Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии

Сегодня они организовали новый «перформанс» - нарушили движение в 9 городах Германии. Для этого они надели маски с изображением канцлера Шольца и уселись на центральных трассах. В акции участвуют радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение»). Всего же они планируют провести свой сидячий протест в 26 городах. Якобы это связано с тем, что «правительство ФРГ нарушает закон о климате». Но как именно нарушает - об этом активисты толком рассказать не могут.