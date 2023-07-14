Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии

Не отстаёт от них и Грета Тунберг - она показала средний палец депутатам Европарламента.
Экоактивисты в последнее время действуют всё активней. Одно приклеивание к асфальту с помощью бетона и эпоксидки чего стоит.
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Сегодня они организовали новый «перформанс» - нарушили движение в 9 городах Германии. Для этого они надели маски с изображением канцлера Шольца и уселись на центральных трассах. В акции участвуют радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение»). Всего же они планируют провести свой сидячий протест в 26 городах. Якобы это связано с тем, что «правительство ФРГ нарушает закон о климате». Но как именно нарушает - об этом активисты толком рассказать не могут.
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А в среду в Страсбурге, депутаты голосовали по проекту «Закона о восстановлении природы». Его продвигает небезызвестная Урсула фон дер Ляйен.
Он предусматривает восстановление лесных массивов и водоёмов на территории ЕС. Закон вызвал немалые дебаты - многие считают, что это пойдёт во вред производству продовольствия и энергетике. Однако его приняли с небольшим перевесом голосов: 336 депутатов проголосовали «за» и 300 «против».
Была там и Грета Тунберг - естественно, не голосовала, а являлась «приглашённой звездой». Чтобы поддержать «зелёную повестку», Тунберг показывала средние пальцы противникам закона.
Это симптоматично для нынешнего политического стиля некоторых активистов. В столь накалённой атмосфере было бы лучше, если бы мы относились друг к другу с уважением, несмотря на разные мнения. Это и должно отделять настоящих демократов от популистов и экстремистов, — сказал о её поступке лидер германской группы ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари.
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