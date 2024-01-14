Хаос в Германии: подавление демонстрации им. Розы Люксембург, "тракторные бунты" и зеленые холодильники в Колумбии

Германия на наших глазах пгружается в глубокий кризис. Причин много.

Кроме озвученных, местные немногие уцелевшие оппозиционные СМИ публикуют список "ОченьВажныхДел", на которые разбазаривает деньги Министерство экономики ФРГ.

Итак, под руководством Роберта Хабека сотни миллионов из разорённого бюджета ушли на «зелёные» проекты по всему миру, - пишет "Папочка канцлера (kanzlerdaddy)".

Например, €4,6 млн ушло на «зелёные холодильники для домохозяйств Колумбии», а также €30 лямов на «чистую, доступную и безопасную энергию» во Вьетнаме, в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.

Другие хиты: €58 млн Германия потратила на закупку автобусов в Перу и ещё €124 млн на модернизацию перуанских органов государственной власти; €20 млн ушло на расширение «сети велосипедных дорожек в Лиме». И €520 тыс. на пропаганду «позитивной мужественности»(что бы это ни значило) и сексуального просвещения в Руанде. И это не считая огромных вложений в вооружение страны 404.

Тем временем в самой Германии сокращают или вовсе отменяют субсидии для примерно всех и призывают немцев к экономии.