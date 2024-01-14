Хаос в Германии: подавление демонстрации им. Розы Люксембург, "тракторные бунты" и зеленые холодильники в Колумбии

В Германии кризис и народный бунт. Беспощадный, но явно не бесмысленный. Спичку поднеси и воспламенится, не важно уже по какому поводу. Сегодня это 105-я годовщина смерти Розы Люксембург и Карла Либкнехта, а неделю назад началась и не думает стихать забастовка фермеров со всеми вытекающими на улицы сельскохозяйственными последствиями.
В воскресной демонстрации в Берлине, устроенной в честь 105-й годовщины смерти Розы Люксембург и Карла Либкнехта приняли участие более 10 тыс. человек, сообщают организаторы протестов. Задержано 15 демонстрантов, в СМИ сообщают о 15 пострадавших, часть которых пребывает в тяжёлом состоянии, как минимум 20 полицейских получили ранения, двое из них — серьёзные, - сообщает немецкий ТГ-канал "Папочка канцлера". Пакуют почитателей революционеров негуманно, но, видимо, это одно из проявлений многоликой демократии:
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А 8 января в Германии, как все уже знают, началась забастовка фермеров. Работники сельского хозяйства протестуют против отмены льгот и субсидий, намеченной правительством Германии. С помощью техники фермеры перекрывают не только центральные улицы, но и автомагистрали, иногда полностью блокируя въезды в города. География протестов обширна и охватывает всю Германию:
А чтобы Шольцу и компании лучше думалось, протестующие заваливают улицы горящим, еще дымящимся навозом:
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Власти, пытаясь купировать наметившуюся эскалацию, превентивно созвали экстренное заседание суда, чтобы хоть как-то согласовать мероприятие. В частности, они хотели, чтобы демонстранты прекратили блокировку каждые 30 минут. Однако суд в этом вопросе встал на сторону фермеров и разрешил им намертво перекрывать дороги, расступаясь лишь для пропуска машин скорой помощи и социально значимых служб.
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А пока дополнительные группы аграриев и дальнобойщиков выдвинулись в столицу Германии. Завтра 15 января там пройдет масштабная демонстрация. Согласно опросу, проведенному Институтом новых социальных ответов, принять участие в ней могут до 40% граждан Германии. Цифра, конечно, огромная, но прогноз может оказаться недалеким от реальности — протесты уже вышли на новую стадию - когдапротестуют не только фермеры, но все и ради всего.
Германия на наших глазах пгружается в глубокий кризис. Причин много.
Кроме озвученных, местные немногие уцелевшие оппозиционные СМИ публикуют список "ОченьВажныхДел", на которые разбазаривает деньги Министерство экономики ФРГ.
Итак, под руководством Роберта Хабека сотни миллионов из разорённого бюджета ушли на «зелёные» проекты по всему миру, - пишет "Папочка канцлера (kanzlerdaddy)".
Например, €4,6 млн ушло на «зелёные холодильники для домохозяйств Колумбии», а также €30 лямов на «чистую, доступную и безопасную энергию» во Вьетнаме, в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.
Другие хиты: €58 млн Германия потратила на закупку автобусов в Перу и ещё €124 млн на модернизацию перуанских органов государственной власти; €20 млн ушло на расширение «сети велосипедных дорожек в Лиме». И €520 тыс. на пропаганду «позитивной мужественности»(что бы это ни значило) и сексуального просвещения в Руанде. И это не считая огромных вложений в вооружение страны 404.
Тем временем в самой Германии сокращают или вовсе отменяют субсидии для примерно всех и призывают немцев к экономии.
Тем временем, две трети жителей Германии высказали свое недовольство в отношении федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они считают, что Шольц плохо выполняет свои должностные обязанности, выяснили специалисты Института новых социальных ответов (INSA).
Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой несогласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря.
, – пишет издание Bild, заказавшее исследование.
В ходе опроса выяснилось, что только пятая часть немцев довольна действиями канцлера, хотя ещё месяц назад таковых насчитывалось 23%.
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Производства тают на глазах.
Долги растут.
Интересно, что будет дальше