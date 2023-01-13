«Я вас всегда обижал и буду обижать»: кавказский блогер набросился на мужчину в Москве из-за того, что тот отказался оплачивать ему проезд в метро

Блогер Шамиль Каспийский подошёл к мужчине в московском метро и потребовал оплатить ему проезд. Тот немного от такого обалдел - отказался и пригрозил позвать полицейских.

Тогда началась потасовка, в которой блогер заявил, что пырнёт мужчину ножом: