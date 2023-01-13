FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6821 пост • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Я вас всегда обижал и буду обижать»: кавказский блогер набросился на мужчину в Москве из-за того, что тот отказался оплачивать ему проезд в метро

«Я вас всегда обижал и буду обижать»: кавказский блогер набросился на мужчину в Москве из-за того, что тот отказался оплачивать ему проезд в метро

Автор:
13 января 2023 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   Угрозы   блогер   драка   мужик   нож   полиция   
1572
1
2

И даже угрожал пырнуть мужика ножом.

Блогер Шамиль Каспийский подошёл к мужчине в московском метро и потребовал оплатить ему проезд. Тот немного от такого обалдел - отказался и пригрозил позвать полицейских.

Тогда началась потасовка, в которой блогер заявил, что пырнёт мужчину ножом:

По всей видимости, полицию они тогда не дождались и разошлись.А позже блогер выпустил ещё одно видео и «пояснил» причины своего поведения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Метро   Москва   Угрозы   блогер   драка   мужик   нож   полиция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня Час назад
животное... не, животное - тварь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
ОзолЫньш 3 секунды назад
К Пригожину на перевоспитание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
KE2646 13 секунд назад
Когда я читаю такие новости, мне всегда грустно и печально... Почему там не было меня?.. Я желаю, я мечтаю о том, чтобы черножопая образина начала зарываться при мне. Если духу хватит- на меня наехал бы... Это был бы очередной счастливый день в моей жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lis Минуту назад
В чем отличие чурки от Горца? Чурка живет там где лучше, а Горец в горах....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА 3 минуты назад
Третье видео есть уже??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
сергей ремизов 7 минут назад
Слов нет, животина чёрножопая .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Антон 7 минут назад
Ждем извинений от обезяна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Добрый Алабай 12 минут назад
Чурка - это не национальность, это образ жизни и внутреннее содержание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Губайдулин Фармасьютикалз 13 минут назад
Немного обезглавить, на площади какой. Позвать вождей тех, из чьей норы воползо мёртворождённое дитя. Созвать крюконосых всех и провести казнь. Транслировать на все платформы. И вуаля! Станут как шёлковые! Несогласные - вокзал-пещера-и любить осликов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
Александр Поляков 16 минут назад
он считает что алях ему позволяет. мусульманская мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
leonid zilb 19 минут назад
так может был прав Сталин когда поступал с такими народами как они того заслуживают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ВВС 20 минут назад
пока наше сраное правительство будет играть в "мы не такие" это будет продолжаться.Ничем это ослиное дитя не отличается от салорейха,поэтому однозначно -только уничтожать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес 22 минуты назад
ждем видос от него со слезками "простите, меня шайтан попутал"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost Полчаса назад
Этот черт уже удалился откуда мог))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost Полчаса назад
Чучело себе на статью наговорило)))))) Откуда эти тупые ишаки берутся?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 41 минуту назад
скоро видео "простите меня пожалуйста"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 41 минуту назад
Очередное доказательство того, что у блоггеров нет национальности, как и мозгов. Это не кавказец. Это чмо опущенное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Andre 42 минуты назад
Вошь парашная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot 49 минут назад
Ох договорится это чмо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sedoisever 50 минут назад
А я не хочу видеть видео его извинений. Вот реально. Я хочу видеть новость: "В Москве пропал кавказский блогер..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron Час назад
Уже извинения записал, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192727



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
Набирающие популярность в сообществах
Эстонский ответ на нашего "Чебурашку": Какашка, весна и другие
Эстонский ответ на нашего "Чебурашку": Какашка, весна и другие
Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой
Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#автомир#люди#Украина#в мире#Прошлое#Еда#Фотографии
#Юмор#животные#автомобили#подборка#факты#забавно#картинки#улыбнуло#Мемы#шоу бизнес
#интересно#Прикол#дтп#аварии#позитив#авто аварии#Приколы#Ynews#США#Россия
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку

На что жалуетесь?

Вернуться