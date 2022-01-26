Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише

«Горячий» гость слишком разошелся во время развлечений со своей дамой. А в ответ на замечание соседа - достал нож.
31-летний Бекхан Алиев приехал в гости к своей «мадемуазель» - Меррим. Она снимает комнату в коммуналке в Чертаново. После недолгих посиделок «голубки» отправились в койку.
Джигит решил показать себя настоящим самцом и не давал спать окружающим всю ночь. Наконец им это это надоело и ближайший сосед по коммуналке - Олег Слюсаренко, вышел и попросил его уняться. Или хотя бы не орать, потому что на часах 4 утра.
На фото - Олег.
А «гость» полез в драку. Во время нее Алиев вытащил нож и нанес мужчине ранения в шею, живот и спину. Если уж и спину задел, скорее всего, кромсал лежачего.
Олег умер на операционном столе не приходя в сознание. Алиева задержали по горячим следам. Как выяснилось, он уже отсидел за применение насилия в отношении представителя власти. Теперь ему дадут строгача - и правильно.
Вот только жизнь убитому парню это не вернет.
Источник:
- Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели»
- Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки
- "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом
Понравилось52
Проверить хозяина сдаваемой комнаты:
Есть ли договор, платит ли налог, откуда вообще добыл комнату?
Если договора нет - привлечь за ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИТОНА!
Вы против?
А как один на один, с таким встретишься, так глаза в пол и тихим голосом на чистом русском!
А реагировать ножом на словесное замечание - более чем ненормально.
А про реакцию ножом я с Вами полностью согласен, но смысл обсуждать повадки приматов...
Про косоглазых и черножопых речи не было.