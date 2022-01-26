Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише

31-летний Бекхан Алиев приехал в гости к своей «мадемуазель» - Меррим. Она снимает комнату в коммуналке в Чертаново. После недолгих посиделок «голубки» отправились в койку.

Джигит решил показать себя настоящим самцом и не давал спать окружающим всю ночь. Наконец им это это надоело и ближайший сосед по коммуналке - Олег Слюсаренко, вышел и попросил его уняться. Или хотя бы не орать, потому что на часах 4 утра.

На фото - Олег.