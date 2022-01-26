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Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише

Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише (6 фото)

Автор:
26 января 2022 18:39
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   гость   дама   джигит   драка   коммуналка   нож   сосед   
4092
6

«Горячий» гость слишком разошелся во время развлечений со своей дамой. А в ответ на замечание соседа - достал нож.

31-летний Бекхан Алиев приехал в гости к своей «мадемуазель» - Меррим. Она снимает комнату в коммуналке в Чертаново. После недолгих посиделок «голубки» отправились в койку.

Джигит решил показать себя настоящим самцом и не давал спать окружающим всю ночь. Наконец им это это надоело и ближайший сосед по коммуналке - Олег Слюсаренко, вышел и попросил его уняться. Или хотя бы не орать, потому что на часах 4 утра.

На фото - Олег.

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А «гость» полез в драку. Во время нее Алиев вытащил нож и нанес мужчине ранения в шею, живот и спину. Если уж и спину задел, скорее всего, кромсал лежачего.

Олег умер на операционном столе не приходя в сознание. Алиева задержали по горячим следам. Как выяснилось, он уже отсидел за применение насилия в отношении представителя власти. Теперь ему дадут строгача - и правильно.

Вот только жизнь убитому парню это не вернет.

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Метки: Москва   гость   дама   джигит   драка   коммуналка   нож   сосед   
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54  комментария
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576
Трям 2 часа назад
Всех приезжающих и прилетающих черножопых надо сразу запирать в одном помещении и разрешение давать только 2-3 выжившим.
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4k
Джордж. Вашингтон. 16 минут назад
А почему орал он, а него подруга? Она его дилдошила?
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991
alex 22 минуты назад
каждый день вижу как уничтожают наш народ
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10
SmartFox Полчаса назад
Теперь в околоток приедет "представитель диаспоры", порешает вопросы с ментами и выясниться, что преступник скрылся за пределами России. Черуз год вернется.
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−123
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
чеченец зарезал хохла... как по мне то хорошая новость. Один сядет, второй работу у местных не будет. аминь
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1k
Игорь Меншиков 39 минут назад
Надо было кое что кинуть в их комнату с криком "ошалели!"
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−40
Abycat 41 минуту назад
Судя по комментам пишут представители "славянской рассы" ? С каких пор представители "славянской рассы" стали высшими представителями людей?
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4k
mtonaka 48 минут назад
Эти "люди" нам здесь не нужны! Когда это поймёт наша власть?
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456
Huge Ackman mtonaka 39 минут назад
Имя вроде чеченское. То есть, возможно, соотечественник.
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2k
MC Час назад
Нужно называть их своими именами. "Мусульманин зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише." и т.д. Потому что все эту х...ню творят исключительно последователи аллаха или как там его правильно - сатаны.
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456
Huge Ackman MC Час назад
Никогда не приходила на ум мысль, что Сатана (по-английски Satan) и Шайтан - одно и то же по сути?
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5k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Ну, с Алиевым всё ясно. Но!
Проверить хозяина сдаваемой комнаты:
Есть ли договор, платит ли налог, откуда вообще добыл комнату?
Если договора нет - привлечь за ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИТОНА!
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
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−10
RUSOFOB918LVL 2 часа назад
Жизнь свиноваты не имеет значения
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231
Васяти RUSOFOB918LVL 57 минут назад
Поэтому твоя автобиография и не будет продаваться...
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13k
Великий Кормчий 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Опять от редьки/августа/вербной говновброс
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1k
Bonefacius 2 часа назад
Ну разберись по-мужски, в кулачном бою, зачем за нож то хвататься? Или без поддержки своих сородичей храбрые джигиты только так могут победить?
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2k
Роман Бумеров 2 часа назад
Коммуналки в Москве в Чертаново? Скорее многокомнатная квартира с совсем неразборчивыми хозяевами, которые сдают комнаты всем, кто способен заплатить. Проблема с ночным шумом решается полицией, но судя по всему, это не метод для постояльцев той "коммуналки". Беруши?...
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456
Huge Ackman Sandmännchen (DDR) Час назад
Проблема должен решаться?
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3k
sedoisever 2 часа назад
А я ещё сажал бы эти умников, которые стаканчик везде пихают. Хотя бы на 15 суток. Для ума.
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
судя по фамилии "Слюсаренко" и месту обитания - жертва тоже не из россиян...
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Huge Ackman Очевидное-Невероятное Час назад
Фамилии никто и никогда не пишет в кавычках.
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