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«Когда я в Москве, девочки одеваются скромнее, а пацаны становятся нормальными»: гость столицы рассказал, что он думает о наших гражданах

«Когда я в Москве, девочки одеваются скромнее, а пацаны становятся нормальными»: гость столицы рассказал, что он думает о наших гражданах

Автор:
30 ноября 2022 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   Москва   видео   извинения   мнение   негатив   парень   пацаны   
1942
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И это вызвало целую бурю возмущений. С предсказуемым итогом.

В столицу  приехал парень и прогулялся по Красной площади. Попутно поделился мнением о москвичах.

Как он рассказал потом - видео снято полгода назад. Но в сети появилось лишь сейчас. И неудивительно, что парень сразу выхватил немалый негатив - никто не понял его высказываний.

И пришлось извиняться.

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Метки: Красная площадь   Москва   видео   извинения   мнение   негатив   парень   пацаны   
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17  комментариев
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28
Василий 58 минут назад
Ну если тебе не нравятся русские, зачем ты приперся в Москву, да вообще в любой русский город. Живи у себя, никуда не выезжай. Спокойней тебе же будет.
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46k
Андрей 53 секунды назад
Его слова - это чистой воды нацизм. Он по своим словам ни чем не отличается от украинских нацистских выродков. Его место по ту линию фронта. Украинские нацистские выродки его примут как своего. Дадут насвая, автомат и отправят на линию фронта осуществлять свою мечту - истреб.ять русских. А он судя по всему и рад такому будет. А пока он не сэбался к своим духовным побратимым на укру и не начал с украинскими нацистами убивать наших военных и зверствовать среди мирного населения, которое лояльно относится к русскому миру, надо досконально проверить его и его окружение на предмет к экстремисским и террористическим организациям самым тщательным образом, ибо такие слова на пустом месте не заявляются.
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16k
Александр Н. 3 минуты назад
Тот момент, когда наконец-то отдуплился, что с3,14здел что-то не то и решил пере3,13здеть по-другому.
З.Ы. Слово: "сказал" к данному индивиду неприемлимо.
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15k
Алекс 24 минуты назад
Даги такие даги....мобилизацию срывали. Земля его, но защищать он её не хочет. Одни понты...
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25
ASH Полчаса назад
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848
Сергей С Полчаса назад
Очередной Мастурбек родился полоумным, не учит деревяшек ничего
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3k
Трям Полчаса назад
Какие же эти черножопые маляры-штукатуры тупые!

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9k
Shtoppi 36 минут назад
Че правда? Никого обидеть не хотел? Просто так приперся и начал "хозяином" быть? А теперь, после того как негатива выхватил и жиденькое по ногам сзади потекло, начал нелепые отмазки городить? И куда интересно у таких "царьков" весь гонор уходит когда жопу прищемит и начинает пахнуть жаренным?
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7k
SuperTroll 44 минуты назад
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1k
Виктор Глущенко 49 минут назад
Чурка ипаная , его это земля ! Пинков ему под сраку и накуй из Москвы ! Русских там не должно быть ? Вот таких чурок там быть не должно !!!
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1k
Жирный бот 50 минут назад
Я не националист, но тут то случай где надо учить толерантности)
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15k
Виталий Касандров 53 минуты назад
228 УК в чистом виде. Но как бы извинился ,то пусть будет 20.3.1 КоАП РФ.
Так что пусть скромно одетым убирает снег в Мск часов так 100 .
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9k
antonium 56 минут назад
Откуда столько самомнения? Признак умственной неполноценности.
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71k
Доктор Джонс Час назад
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2k
Kariya Час назад
По названию заметно. Если зима, девочки конечно одеваются скромнее (даже в Москве, хотя посмотрите разницу между Москвой и Якутском сейчас). Если летом, то едь ка ты обратно, пока глаза не вытекли от возмущения. Климат, он такой.
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