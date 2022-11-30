«Когда я в Москве, девочки одеваются скромнее, а пацаны становятся нормальными»: гость столицы рассказал, что он думает о наших гражданах

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И это вызвало целую бурю возмущений. С предсказуемым итогом.
В столицу приехал парень и прогулялся по Красной площади. Попутно поделился мнением о москвичах.
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Как он рассказал потом - видео снято полгода назад. Но в сети появилось лишь сейчас. И неудивительно, что парень сразу выхватил немалый негатив - никто не понял его высказываний.
И пришлось извиняться.
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З.Ы. Слово: "сказал" к данному индивиду неприемлимо.
Так что пусть скромно одетым убирает снег в Мск часов так 100 .