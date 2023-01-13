Власти США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер»

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность».

Тут у многих появились вопросы. В США есть несколько ЧВК и они спокойно действуют по всему миру - например, «Моцарт». По предварительной информации, наёмники из этого ЧВК служат и на Украине. Пользователи оперативно откопали интервью основателя «Моцарта», в котором он довольно эмоционально рассказывает об отношении к этой стране. Сильно сокращено, чтобы пропустить матюки:

«Это коррумпированное общество. Украинские солдаты совершают зверства…»