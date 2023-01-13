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Власти США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер»

Власти США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер»

Автор:
13 января 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Украина   ЧВК Вагнер   белград   госдеп   политика   чвк моцарт   
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И постараются «нейтрализовать» распространение её влияния.

Советник Госдепа Дерек Шолле приехал в Белград и, в числе прочих вопросов, затронул тему «Вагнера»:

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность».

Тут у многих появились вопросы. В США есть несколько ЧВК и они спокойно действуют по всему миру - например, «Моцарт». По предварительной информации, наёмники из этого ЧВК служат и на Украине. Пользователи оперативно откопали интервью основателя «Моцарта», в котором он довольно эмоционально рассказывает об отношении к этой стране. Сильно сокращено, чтобы пропустить матюки:

«Это коррумпированное общество. Украинские солдаты совершают зверства…»

А ранее, американская газета Politico утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике. Как заявляется в материале: «Должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».

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Метки: США   Украина   ЧВК Вагнер   белград   госдеп   политика   чвк моцарт   
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7  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Мы выражаем беспокойства, по поводу ваших беспокойств
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42k
Мойша 6 минут назад
Нам на их беспокойства....
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16k
анатолий 6 минут назад
ссут собаки
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Разумеется, это всё в рамках их национальных интересов, ибо они везде.
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9k
Shtoppi Час назад
У пиндосов в очередной раз кИшки крутить стало от беспокойства. Так глядишь скоро газы смрадные обильно извергаться начнут и потом вообще говновулкан ядовитый проснется от давления сильного. Так и зальет все земли и людей империи тухлой гниющими массами каловыми. А дальше смерть и тьма.
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15k
Patmaz Час назад
Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным.
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5k
Котэ 2 часа назад
хоть кто то обеспокоен
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