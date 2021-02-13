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США укрепили флот Украины надувными лодками

США укрепили флот Украины надувными лодками (12 фото)

Автор:
13 февраля 2021 11:17
Сообщество : Политика
Метки: Украина   Юмор   новости   политика   резиновые лодки   соцсети   сша   флот   
2843
12
Минобороны Украины отчиталось об очередной технической «помощи» от Соединённых Штатов. Пользователи соц.сетей промолчать не смогли.
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Метки: Украина   Юмор   новости   политика   резиновые лодки   соцсети   сша   флот   
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52  комментария
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1k
ALEX 2 часа назад
Наши российские военные тоже пользуются надувными лодками.
Что не так то?
.
Главное же развести политический срач?

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2k
Гур 2 минуты назад
Путин в панике мечется по Кремлю..
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791
Денис Ануфриев 5 минут назад
простите,а ето перемога или зрада?
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4k
qap 7 минут назад
Еще была новость, что вместо вакцины, передали холодильник для ее хранения. А саму вакцину через пару лет, может быть, за деньги, в порядке очереди...
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49
Сергей Литманов 8 минут назад
Николаевский судостроительный завод? Не, не слышали....
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4k
Шлагбаумэн 16 минут назад
Ну всё, истец нам за захват "Яны Капу". Что ж мы сразу не сдались. Черноморский флот плачет...
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40k
Татьянин день 19 минут назад
Оплатили ремонт и доставку ......
Перемога ! Парад !
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924
patrik1313 20 минут назад
Ппц! Это та Украина, которая после выхода из СССР имела 40 млн. населения, машиностроение, авиастроение, ядерную энергетику( сейчас загибается) и сельское хозяйство.? Украинцы, мне кажется вас сильно нае..али. Причем и свои "правители" и ваши иностранные "партнеры" Лодки надувные б..ядь!!!
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6k
Ф Ив 20 минут назад
Трепещи Россия!
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20k
hebpat Полчаса назад
рисковые они, наши могут на них напасть и захватить их резиновый флот, это же какой соблазн: ведь эти лодки просто незаменимы для рыбалки
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27k
Teodor Полчаса назад
"Заграница нам поможет! Запад с нами!" О.Бендер.
Почти век прошел, а методы сравнительно честного изъятия денег у дураков не изменились...
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536
Артем Полчаса назад
це зрада, чи пэрэмога??? писец - пропала тюлька азовская)))
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23k
Григорий 50 минут назад
Военно-морской плот, военно-воздушный змей...
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9k
Александр 53 минуты назад
Заголовок надо было написать так.
"США подарили Украине использованные резиновые изделия"
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1k
MC 54 минуты назад
Москитный флот! Так держать хохлядь! СУГС!
Ссылка youtu.be
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10k
Великий Кормчий 55 минут назад
Кстати, очень хорошие rib лодки.
Класс река-море, по два мотора коней по 100.
Такой комплект более двух лямов стоит, я о такой лодке могу только мечтать...
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536
Артем Великий Кормчий 37 минут назад
обьявляй России санкции, тебе мериканцы лодку и подгонят))))
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973
СДД 57 минут назад
"Ну, теперь вся утка наша"...
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43
Иван Час назад
В комплекте идут резиновая баба и резиновый солдат (для гендерности).
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26
Михаил Час назад
Я думал, это трактовка пропагандистов, а их и в самом деле снабжают вооружением вместо вакцины. Это та самая незалежність, за которую шли под пули с деревянными щитами в 2013-2014 ?
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1
Змей Горыныч Час назад
Ничего вы не понимаете! Будет повод ещё десяток адмиралов назначить.....
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10k
net Час назад
Армия это не с авианосца ядерные ракеты запускать, армия это как раз гонять на резиновых лодках в прибрежной полосе, кататься на сигвее по базе для экономии времени и тп. У наших в пехоте лыжи есть, и что? Угорать над этим. Достали на украинцев гнать. И живем рядом и работаем вместе, отличные люди. Из-за политиканов, кучки имбецилов и подобных статеек всё это Г несколько лет тянется.
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