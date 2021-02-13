США укрепили флот Украины надувными лодками

Минобороны Украины отчиталось об очередной технической «помощи» от Соединённых Штатов. Пользователи соц.сетей промолчать не смогли.
В минувшую среду на официальном аккаунте ВМС Украины появился красочный пост, в котором рассказывалось о том, что украинский флот получили десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование.
Военное ведомство сообщило, что «Украина не одна в противостоянии России», а США как «надежный партнер и друг способствует миру и безопасности в регионе».
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И вообще, начиная с 2014 года, американские коллеги передают украинским ВМС водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другие полезные в хозяйстве вещи.
«Путин – берегись!»: Украина в Одессе с оркестром встретила надувные лодки из США pic.twitter.com/a70tfCWPun— МАКСИМ (@MaksiAdd) February 10, 2021
В украинском флоте мощное прибавление. Главное, чтобы вместе с насосами, а то надувать придётся всем личным составом. pic.twitter.com/StnW6nrBmX— Голос Мордора (@spacelordrock) February 10, 2021
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