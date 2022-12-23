Постпред Украины в ООН перекрасил американский флаг в жовто-блакитные цвета, вызвав бурю гнева

"Причем, получившийся урод не понравился ни особо свидомым патриотам, которые углядели в нём оскорбление "державного прапора", ни обычным американцам, которые откомментировали это в том ключе, что "такой 51-й штат Вашингтону не нужен", - пишет в своём ТГ-канале военкор Котенок.

Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Об этом пишет деловая газета Взгляд.

Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в его осквернении. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики».

Но и это ещё не конец истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала каминг аут Кислицы словами: "Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!"