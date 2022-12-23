Вохновившись движухой по поводу визита в Вашингтон президента 404-й республики, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в приступе то ли патриотизма, то ли раболепия, опубликовал в Twitter фото американского звёздно-полосатого флага в жовто-блакитных цветах.
Бело-красные полосы флага США Кислица заменил желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом.
Всю эту картину чиновник снабдил пафосной надписью "Они будут стоять вместе столько, сколько потребуется".
Пользователи Твиттера не оценили невероятной любви Кислицы к США и гибрид безжалостно раскритиковали.
"Причем, получившийся урод не понравился ни особо свидомым патриотам, которые углядели в нём оскорбление "державного прапора", ни обычным американцам, которые откомментировали это в том ключе, что "такой 51-й штат Вашингтону не нужен", - пишет в своём ТГ-канале военкор Котенок.
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Об этом пишет деловая газета Взгляд.
Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в его осквернении. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики».
Но и это ещё не конец истории.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала каминг аут Кислицы словами: "Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!"
После этого, автор обукраиненого прапора Кислица, решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз пювместо звезд он разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
В соцсетях пишут, что Кислица даже поленился оплатить картинку, взятую с платного фотобанка, на которой так и остались исходные вотермарки.
Колонизация - она такая!
Источник:
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Впрочем, как и все остальные "политики" из 404.