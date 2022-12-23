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Постпред Украины в ООН перекрасил американский флаг в жовто-блакитные цвета, вызвав бурю гнева

Постпред Украины в ООН перекрасил американский флаг в жовто-блакитные цвета, вызвав бурю гнева

Автор:
23 декабря 2022 20:27
Сообщество : Политика
Метки: Кислица   США   Украина   желто-голубой   политика   постпред Украины   флаг   цвета   
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Вохновившись движухой по поводу визита в Вашингтон президента 404-й республики, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в приступе то ли патриотизма, то ли раболепия, опубликовал в Twitter фото американского звёздно-полосатого флага в жовто-блакитных цветах.

Бело-красные полосы флага США Кислица заменил желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом.

Всю эту картину чиновник снабдил пафосной надписью "Они будут стоять вместе столько, сколько потребуется".

Пользователи Твиттера не оценили невероятной любви Кислицы к США и гибрид безжалостно раскритиковали.

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"Причем, получившийся урод не понравился ни особо свидомым патриотам, которые углядели в нём оскорбление "державного прапора", ни обычным американцам, которые откомментировали это в том ключе, что "такой 51-й штат Вашингтону не нужен", - пишет в своём ТГ-канале военкор Котенок.

Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Об этом пишет деловая газета Взгляд.

Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в его осквернении. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики».

Но и это ещё не конец истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала каминг аут Кислицы словами: "Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!"


После этого, автор обукраиненого прапора Кислица, решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз пювместо звезд он разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.

В соцсетях пишут, что Кислица даже поленился оплатить картинку, взятую с платного фотобанка, на которой так и остались исходные вотермарки.

Колонизация - она такая!

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Метки: Кислица   США   Украина   желто-голубой   политика   постпред Украины   флаг   цвета   
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18  комментариев
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91k
parallax Час назад
От целования ботинок, перешли к откровенному отсасыванию.

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102
Вася Васильев 52 секунды назад
ДБ(с) Лавров
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6k
Джордж. Вашингтон. 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
NiThR0 46 минут назад
Сергей Викторович, Вам слово.
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107
ruslan d 47 минут назад
остолоп...
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3k
Наталья 50 минут назад
когда лизнул слишком глубоко
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2k
Anners Час назад
Даже американцы понимают, что сборище нищих холуёв - это не государство. Пусть даже и лижут жопу усердно.
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24k
Павел Плеханов Час назад
Ну, собственно, не сейчас картинки появились. А базой является фотка 8-и летней давности.
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6k
VL Час назад
кастрюли дырявые... мля.
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30k
АнтонПолднев Час назад
Какой-то предел этому абсурду существует? Или это геометрическая прогрессия?
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ruslan d lekha-fil 46 минут назад
как были полицаями , так и остались .. .
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9k
GROMOZEKA Час назад
Ну, какая страна, такой и постпред
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41k
Мойша Час назад
Примазался...
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1k
GoInDown 2 часа назад
Да чего уже стыдится, отсасал бы уже в прямом эфире у деда-паркинсона.
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17k
Наталья 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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