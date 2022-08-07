Основатель Pink Floyd назвал Джо Байдена «военным преступником»

И добавил, что именно президент США «разжёг огонь на Украине».
Один из основателей легендарной группы Pink Floyd давал интервью и высказался по поводу событий на Украине.
Он призвал к немедленному прекращению огня, и обвинил Джо Байдена в том, что это он начал и поддерживает этот конфликт. Когда журналист сказал Уотерсу, что он «обвиняет не ту сторону», тот ответил, что действия России были реакцией на продвижение НАТО к её границам и предложил подумать: «Что сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде?»
«Почему США не побудят Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой операции?»
Ну а ранее он говорил, что западные страны поставляют оружие на Украину, вместо того, чтобы использовать дипломатию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А люди (в большинстве своём) что-то там обсуждают, спорят, предполагают. Когда ответ как всегда прост - одни жрут других. Вот и к России подобрались, кумекают с какой стороны куснуть за бочок. Вон, даже целую хохляндию под это дело замастырили. Но чур их, чур! В этот раз жрать Русь не получится. Есть европы всякие, их пущай и грызут пока. Ну а Россия помаленьку это быдло хохложопое добьёт и будет готовится к решающей битве, лет через 10-15, когда Европу переварят.
Потому что все затевалось ради того, чтобы подорвать экономику РФ и тем самым максимально ослабить ее, используя начавшийся конфликт как оправдание для вводимых санкций. Теперь, когда уже всем стало понятно что санкционная политика сработала в обратную сторону и ударила по европе и сшп, пиндосы стали накачивать украину кредитными деньгами и вооружениями, стараясь максимально затянуть конфликт и тем самым поправить положение своей экономики хотя бы в сфере ВПК.
Признавать тот факт что дельце не выгорело, как предполагалось в их пользу, и Россия от всех их потуг не только не ослабла, а наоборот стала даже сильнее, из своих имперских замашек они просто не то что не хотят, а просто не могут.
Поэтому и продолжается весь этот маскарад, чтобы показать своим подстилкам в европе, что все у них вроде как под контролем, но де факто все совсем не так. Скоро наступит зима, а с ней придут холод и запустение.
но я знаю есть и американцы которые нормальные и тоже не очень довольны тем что сша делает в украине
не зря же уже давно на некоторых спортивных мероприятиях стадионы начинают скандировать Fu*k Joe Biden
с этим даже мем один вышел)
Создатель "The Wall" не может мыслить коньюнктурно.