Основатель Pink Floyd назвал Джо Байдена «военным преступником»

Он призвал к немедленному прекращению огня, и обвинил Джо Байдена в том, что это он начал и поддерживает этот конфликт. Когда журналист сказал Уотерсу, что он «обвиняет не ту сторону», тот ответил, что действия России были реакцией на продвижение НАТО к её границам и предложил подумать: «Что сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде?»