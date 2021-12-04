"Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года

Так, видное американское издание Assotiated Press сегодня опубликовало большую статью со ссылкой на администрацию президента Байдена, где журналистам рассказали о коварных планах России по захвату Украины, которое произойдёт не позднее января 2022 года. В материале утверждается, что эти сведения предоставил не кто-нибудь, а американские разведслужбы.





По мнению источника Assotiated Press, Россия вот-вот разместит на границе с Украиной группировку войск в 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находятся на соответствующих позициях.





Помимо этого Москва планирует перекинуть в пограничные районы 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой и артиллерией.