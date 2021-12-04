"Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года

А в Генштабе РФ и не знали, что готовят коварный план по захвату соседнего государства.
В последние несколько дней западные СМИ пестрят новостями с ссылками на мнение разнообразных "военных экспертов" о неминуемом нападении России на Украину в начале 2022 года. Волна докатилась и до нас, и уже в России некоторые индивидуумы находят этим "фактам" подтверждение.
Так, видное американское издание Assotiated Press сегодня опубликовало большую статью со ссылкой на администрацию президента Байдена, где журналистам рассказали о коварных планах России по захвату Украины, которое произойдёт не позднее января 2022 года. В материале утверждается, что эти сведения предоставил не кто-нибудь, а американские разведслужбы.
По мнению источника Assotiated Press, Россия вот-вот разместит на границе с Украиной группировку войск в 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находятся на соответствующих позициях.
Помимо этого Москва планирует перекинуть в пограничные районы 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой и артиллерией.
А издание The Washington Post, ссылаясь на те же данные разведслужб, даже опубликовало карту военных действий. Как видно, вторжение планируется с четырёх направлений
Более подробную карту нарисовали в немецком Bild. Наступление якобы будет вестись из Крыма, "ЛДНР", с северного участка российско-украинской границы, и даже из Белоруссии
В Киеве сначала опровергали информацию о том, что Россия готовит нападения, поскольку разведка не заметила никакого наращивания российских войск на границе. А затем, видимо, и правительство Украины вежливо попросили втянуться в эту игру. Теперь и там кричат о неминуемом акте агрессии.
Впрочем, украинцам не привыкать. С 2014 года Россия "готовила нападения" едва ли не десятки раз. Об этом хорошо рассказал Анатолий Шарий:
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В Минобороны РФ, разумеется, и слыхом не слыхивали о том, что готовят военные действия и разрабатывают коварные планы по захвату Украины. Западные СМИ и без России проведут эту операцию. Очевидно, что эти новости часть очередной геополитической игры. А вот нужна ли она Украине - большой вопрос.
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Вот когда станут процветающей державой, тогда может и захватят!
И сразу на украине все тихо будет ? Я так считаю мужики ..
А то мы в России ,пытаемся все , а гнездо то у евреев в руках обычно на Украине . ..
2)а пост реально кинут на главную,без единой оценки,что бы устроить вселенский срач.
ну что поехали или умнее будем
Вот и спасаются на главной..