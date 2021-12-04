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"Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года

"Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 декабря 2021 14:52
Сообщество : Политика
Метки: Россия   Украина   война   политика   разведка   сша   
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А в Генштабе РФ и не знали, что готовят коварный план по захвату соседнего государства.

В последние несколько дней западные СМИ пестрят новостями с ссылками на мнение разнообразных "военных экспертов" о неминуемом нападении России на Украину в начале 2022 года. Волна докатилась и до нас, и уже в России некоторые индивидуумы находят этим "фактам" подтверждение.

Так, видное американское издание Assotiated Press сегодня опубликовало большую статью со ссылкой на администрацию президента Байдена, где журналистам рассказали о коварных планах России по захвату Украины, которое произойдёт не позднее января 2022 года. В материале утверждается, что эти сведения предоставил не кто-нибудь, а американские разведслужбы.


По мнению источника Assotiated Press, Россия вот-вот разместит на границе с Украиной группировку войск в 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже находятся на соответствующих позициях.


Помимо этого Москва планирует перекинуть в пограничные районы 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой и артиллерией.

В Киеве сначала опровергали информацию о том, что Россия готовит нападения, поскольку разведка не заметила никакого наращивания российских войск на границе. А затем, видимо, и правительство Украины вежливо попросили втянуться в эту игру. Теперь и там кричат о неминуемом акте агрессии.

В Минобороны РФ, разумеется, и слыхом не слыхивали о том, что готовят военные действия и разрабатывают коварные планы по захвату Украины. Западные СМИ и без России проведут эту операцию. Очевидно, что эти новости часть очередной геополитической игры. А вот нужна ли она Украине - большой вопрос.

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Метки: Россия   Украина   война   политика   разведка   сша   
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19  комментариев
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4k
a_komolow 43 минуты назад
На хрена России потом кормить нищую украину?
Вот когда станут процветающей державой, тогда может и захватят!
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7
qen worth 8 минут назад
Нападать будут когда этого никто не ждет, как в 1939 и 2014.
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7
Gyf 8 минут назад
Отношение Украины к России.Сосед дай пожрать, а то под дверь тебе насрать нечем.
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17k
Fat boy slim is * in a heaven 11 минут назад
Мало ли какие планы у генштаба в сейфе лежат, там и про кукраину, и пролив между мексикой и канадой есть, только кто же им эти планы покажет? А раз сейчас затеяли возню с визгами про "агрессию России", значи готовят какую-то пакость, и подготавливают общественное мнение - так, мол, им и надо.
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509
Mixan 15 минут назад
Может лучше Израилю яйца сдавить подогнав танки ?
И сразу на украине все тихо будет ? Я так считаю мужики ..
А то мы в России ,пытаемся все , а гнездо то у евреев в руках обычно на Украине . ..

Ссылка youtu.be
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4k
Юрий Злой 15 минут назад
да задрали уже честное слово, пусть уже кто хочет нас захватывает, хоть Россия, хоть Америка, хоть марсиане, лишь бы закончился этот цирк с клоуном во главе
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24k
Владимир Полчаса назад
Я так и не понял, мы с ними уже воюем, или только собираем орды на их границах?
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405
Филимон Филимонов Полчаса назад
Так же штатовцы ,не бритые,пшеки и лягушатники уговаривали Германию в своё время,что Сталин нападёт на Германию.
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120k
arek14 Полчаса назад
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405
Филимон Филимонов Echo 3 минуты назад
А чё,хорошая идея.Поставить его рядом с **Авророй**,будет смотреться и туристов будет поболе чем в мавзолею.
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120k
arek14 Полчаса назад
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65k
Нанук Паналык 39 минут назад
Первый десант уже пошёл!
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799
Карл Такойто 43 минуты назад
Какая война? Это переговоры
По другому просто никто не разговаривает
а так Путин посмотрел на Лукашенко,с тем тоже никто не разговаривал,а тут он мигрантов напустил-бац уже и Меркель сама позвонила)) Путину надо решать и с запуском Северного потока и склонить к определеным решениям и договорённостям Украину и т.д. Просто других рычагов давления на Европу и Украину у него просто нет,поэтому бряцание оружием.
Ссылка youtu.be
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5k
ZmeyUA 51 минуту назад
А Россия снова, по традиции, на войну опять не явится. Зрада, короче
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5k
gor 54 минуты назад
1)чувак который кричит"это должно быть на антифишках"ты где?не спи,почему я тут за тебя отдуваюсь?
2)а пост реально кинут на главную,без единой оценки,что бы устроить вселенский срач.
ну что поехали или умнее будем
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