Клиент маркетплейса Ozon вывел на чистую воду мошенников из Одессы

В ходе общения с "менеджером магазина" Алексей окончательно убедился, что имеет дело с мошенниками и пригрозил пожаловаться в отдел СБ "Озона". После чего двое аферистов разговорились и рассказали Алексею байку о том, что на разводе россиян в день зарабатывают по две тысячи долларов на брата. За месяц они якобы смогли обмануть людей на 60 тысяч долларов. Но этого всё равно мало, ведь чтобы сбежать из Одессы в Польшу каждому нужно больше 100 тысяч долларов.