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Клиент маркетплейса Ozon вывел на чистую воду мошенников из Одессы

Клиент маркетплейса Ozon вывел на чистую воду мошенников из Одессы

Автор:
13 января 2023 13:04
Сообщество : Криминал
Метки: OZON   Одесса   курьёз   мошенничество   обман   покупка   
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Аферисты рассказали мужчине, что пытаются собрать деньги на побег в Польшу.

Москвич Алексей хотел прибрести в известном российском онлайн-магазине снегоуборочную машину, а в итоге раскрыл группу украинских мошенников.

Мужчина обратил внимание на множество однотипных объявлений от подозрительных продавцов, связался с ними, а те предложили ему перейти в WhatsАpp, чтобы договорится о доставке товара без комиссии, пишет Mash.

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В ходе общения с "менеджером магазина" Алексей окончательно убедился, что имеет дело с мошенниками и пригрозил пожаловаться в отдел СБ "Озона". После чего двое аферистов разговорились и рассказали Алексею байку о том, что на разводе россиян в день зарабатывают по две тысячи долларов на брата. За месяц они якобы смогли обмануть людей на 60 тысяч долларов. Но этого всё равно мало, ведь чтобы сбежать из Одессы в Польшу каждому нужно больше 100 тысяч долларов.

Небольшая ремарка: издание немного ошиблось в схеме мошенничества, либо не хотело сообщать, что мужчина сначала попался на удочку. Схема работает так: покупатель делает заказ, "продавец" его отменяет и высылает уведомление о том, что на складе "Озон" сейчас товара нет, но его можно взять с другого склада, о деталях доставки которого предлагается перейти в WhatsApp. Где, собственно, человека и разводят на деньги за доставку или даже покупку несуществующего товара.

Эта схема появилась не вчера. Жалобы от пользователей крупных российских маркетплейсов начали поступать ещё весной. Поэтому будьте осторожны, совершайте сделки только в поле зрения гаранта — то есть онлайн-магазина.

Источник:

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Метки: OZON   Одесса   курьёз   мошенничество   обман   покупка   
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9  комментариев
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7k
Том Сойер 57 минут назад
А потом - смотри картинку:
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1k
Eric Cartman 12 минут назад
Эта схема старая как говно мамонта. Если реально есть те, кто ведется на эту туфту - им остается только надеяться на милость святого Дарвина.
А хохломошенникам в целом можно сказать спасибо за то, что годы их работы не прошли даром и их существование под крышами всяких сбу стало одним из поводов взятия курса на снос сарая под именем уркаина.
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2k
Andrey Kondor 17 минут назад
Новость, где одесский покупатель нарвался на мошенников из Москвы, на фишках появиться не может. Надо обязательно лизнуть с сторону СВО.
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28k
koleos72 24 минуты назад
У нас, на магазине пожинвентаря, была такая вывеска : "Каждому жителю - по огнетушителю!"
Тут будет умесно : "Каждому хохлу дайте по еб.лу!"
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9k
ron Полчаса назад
То есть попытка увести сделку на частные контакты покупателя не настораживает?
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9k
Евгений Полчаса назад
Вообще, все эти предоплаты, безнал и т.д., непаханное поле для мошенников. Оплата должна производиться по факту получения и проверки товара. Всё остальное лабуда. Сколько раз нарывался на "онлайн магазины", которые ничего не имеют, а работают по схеме: "Дай нам денег, а мы сами найдём, купим и привезём тебе нужный товар".
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29
Oblomingo88 Час назад
Да что ви говорите, украинские люди русских не обманывают
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