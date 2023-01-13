Клиент маркетплейса Ozon вывел на чистую воду мошенников из Одессы

Аферисты рассказали мужчине, что пытаются собрать деньги на побег в Польшу.
Москвич Алексей хотел прибрести в известном российском онлайн-магазине снегоуборочную машину, а в итоге раскрыл группу украинских мошенников.
Мужчина обратил внимание на множество однотипных объявлений от подозрительных продавцов, связался с ними, а те предложили ему перейти в WhatsАpp, чтобы договорится о доставке товара без комиссии, пишет Mash.
В ходе общения с "менеджером магазина" Алексей окончательно убедился, что имеет дело с мошенниками и пригрозил пожаловаться в отдел СБ "Озона". После чего двое аферистов разговорились и рассказали Алексею байку о том, что на разводе россиян в день зарабатывают по две тысячи долларов на брата. За месяц они якобы смогли обмануть людей на 60 тысяч долларов. Но этого всё равно мало, ведь чтобы сбежать из Одессы в Польшу каждому нужно больше 100 тысяч долларов.
Небольшая ремарка: издание немного ошиблось в схеме мошенничества, либо не хотело сообщать, что мужчина сначала попался на удочку. Схема работает так: покупатель делает заказ, "продавец" его отменяет и высылает уведомление о том, что на складе "Озон" сейчас товара нет, но его можно взять с другого склада, о деталях доставки которого предлагается перейти в WhatsApp. Где, собственно, человека и разводят на деньги за доставку или даже покупку несуществующего товара.
Вот так выглядит стандартное сообщение от магазинов-однодневок после заказа несуществующего товара
Эта схема появилась не вчера. Жалобы от пользователей крупных российских маркетплейсов начали поступать ещё весной. Поэтому будьте осторожны, совершайте сделки только в поле зрения гаранта — то есть онлайн-магазина.
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А хохломошенникам в целом можно сказать спасибо за то, что годы их работы не прошли даром и их существование под крышами всяких сбу стало одним из поводов взятия курса на снос сарая под именем уркаина.
Тут будет умесно : "Каждому хохлу дайте по еб.лу!"