Цыганский гипноз в действии: приёмы, методики, способы защиты

Репутация у цыган не самая лучшая: зачастую они промышляют мошенничеством, впаривая доверчивым гражданам ненужные товары или попросту унося все, что, по их мнению, плохо лежит.

Принято считать, что цыганки обладают гипнотическим даром и способны выманивать у вполне взрослых и разумных людей деньги и ценности. Так ли это на самом деле?