Цыганский гипноз в действии: приёмы, методики, способы защиты

Представители этого кочевого народа встречаются практически в каждой стране. А история его появления настолько сложная и запутанная, что её даже выделили в отдельное научное направление – цыганологию.
Репутация у цыган не самая лучшая: зачастую они промышляют мошенничеством, впаривая доверчивым гражданам ненужные товары или попросту унося все, что, по их мнению, плохо лежит.
Принято считать, что цыганки обладают гипнотическим даром и способны выманивать у вполне взрослых и разумных людей деньги и ценности. Так ли это на самом деле?
Конечно, никаких магических способностей у ярких чернооких красавиц и сморщенных старух нет. А вот методы эриксоновского гипноза женщины действительно применяют. Зачастую не подозревая об этом.
Базу этой методики разработал американский психиатр Милтон Эриксон, а в ее основе, что интересно, методы индийской культуры. А ведь цыгане имеют именно индийское происхождение.
Собственно, между эриксоновским и цыганским гипнозом особой разницы нет. И психиатры, и необразованные женщины вводят людей в состояние своего рода транса с помощью большого количества наводящих вопросов. Так постепенно можно выудить массу информации. Даже тщательно оберегаемой от посторонних.
Принято считать, что во время гипнотического воздействия активизируется правое полушарие мозга. То, что отвечает за творчество. А работа более логического левого ослабляется. И в связи с этим человек становится внушаемым, доверчивым и, соответственно, с готовностью расстается с деньгами и другими ценностями.
Как цыганки выбирают жертв? Простая психология. Наметанным глазом они находят в толпе людей с озабоченным или растерянным видом. Понятно, что довольные, счастливые и улыбающиеся не станут тратить время на пустые разговоры. А у такой категории граждан определенно есть проблемы, и их можно зацепить на соответствующий крючок.
Когда контакт установлен, цыганка начинает безостановочно говорить, буквально топя жертву в море слов. Использует при этом общеизвестные цыганские выражения и ласковые обращения типа красавица, молодец, золотко и прочие. Одновременно используется и тактильное действие: ненавязчивое прикосновение к руке, плечу, спине. Таким образом мошенница как бы разрушает существующие социальные барьеры, вызывая у жертвы доверие и дружеское расположение.
С денежными средствами, ювелирными украшениями и другими ценностями люди расстаются, отдавая их как плату за снятую порчу или гадание. Нередко цыганки работают в паре, а вокруг как средство отвлечения внимания, мельтешат дети.
Как не попасться на эту удочку? Просто игнорировать приближающихся гадалок, не смотреть в глаза, избегать телесного контакта путем активной жестикуляции. Поняв, что дальше приставать бессмысленно, цыганки растворяются в толпе, поскольку не хотят тратить время на бесперспективный объект. Безусловно, таким способом мошенничества промышляют не все, но в современном мире он все еще достаточно распространен.
А вам доводилось испытать на себе цыганские гипнотические чары?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как научиться гипнозу самостоятельно в домашних условиях?
- Семь самых наглых надувательств в истории человечества
- Психолог показала публике, что такое эффект Тэтчер
- Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории
- Как в Средневековье защищались от подделок
Ну я "Навру с три короба - пусть удивляются." крестились или алла я в бар в зависимости от вероисповедания цыган и уходили .
А я что я ничего ...
Как то по молодости гуляли с компанией подходит девушка знакомая ,говорит только что отдала золотые сережки цыганке.
Ну мы быстро с ориентировались, типа он злой я добрый мент сами конечно технари ни разу не менты .
Ну нашли, друг прессует я типа адвокат.Говорю мол серьги не золотые, а ты пойдешь за грабешь ,статья такая то ,и даше наличие детей не поможет, ибо свидетели мы менты нам поверят, что ты у девушке силой отняла . Ни один адвокат тебя не защитить ибо девушка племянница адвоката Брыля , итд короче врём напропалую в таким чувством что говорим 100% правду .Короче обработали ,отдала добровольно,разошлись с миром. Она там не одна была конечно, еще пара товарок мы их так же обрабатывали ,мол пойдете паровозом как организованная банда итд.
Пхагэл тут дэвэл (Сломай тебя бог)
Кар тути андэ кэрло (Х@й тебе в горло)
Джа пэ кар (Иди на х@й)
Тэ курэл тут джюкло (Чтоб тебя собака вы@бала)
Закурдан (З@ебал)
Райэн акхарава (Ментов вызову)
их как ветром сносит
-А мне не гадают никогда. Даже если какая и подскочит, только на меня глянет, тут же разворачивается - и ходу. Я - грит, - уже и сам к ним подходил, просил, погадайте, мол, заплачу. Так они только в глаза мне посмотрят, и сразу в отказ. Нет, говорят, тебе гадать не будем. Почему - спрашиваю. А у тебя - отвечают, глаз плохой.
Не знаю. Заглядывал я туда, обычный глаз. Ну раскосый малость, так это понятно - кореец всё-таки.