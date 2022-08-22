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Цыганский гипноз в действии: приёмы, методики, способы защиты

Цыганский гипноз в действии: приёмы, методики, способы защиты

Автор:
22 августа 2022 13:08
Сообщество : Психология
Метки: Милтон Эриксон   воздействие   гипноз   интересно   контакт   мошенничество   наука   обман   психология   цыганка   
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Представители этого кочевого народа встречаются практически в каждой стране. А история его появления настолько сложная и запутанная, что её даже выделили в отдельное научное направление – цыганологию.

Репутация у цыган не самая лучшая: зачастую они промышляют мошенничеством, впаривая доверчивым гражданам ненужные товары или попросту унося все, что, по их мнению, плохо лежит.

Принято считать, что цыганки обладают гипнотическим  даром и способны выманивать у вполне взрослых и разумных людей деньги и ценности. Так ли это на самом деле?


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Конечно, никаких магических способностей у ярких чернооких красавиц и сморщенных старух нет. А вот методы эриксоновского гипноза женщины действительно применяют. Зачастую не подозревая об этом.


Базу этой методики разработал американский психиатр Милтон Эриксон, а в ее основе, что интересно, методы индийской культуры. А ведь цыгане имеют именно индийское происхождение.


Собственно, между эриксоновским и цыганским гипнозом особой разницы нет. И психиатры, и необразованные женщины вводят людей в состояние своего рода транса с помощью большого количества наводящих вопросов. Так постепенно можно выудить массу информации. Даже тщательно  оберегаемой от посторонних.

Принято считать, что во время гипнотического воздействия активизируется правое полушарие мозга. То, что отвечает за творчество. А работа  более логического левого ослабляется. И в связи с этим человек становится внушаемым, доверчивым и, соответственно, с готовностью расстается с деньгами и другими ценностями.


 Как цыганки выбирают жертв? Простая психология. Наметанным глазом они находят в толпе людей с озабоченным или растерянным видом. Понятно, что довольные, счастливые и улыбающиеся не станут тратить время на пустые разговоры. А у такой категории граждан определенно есть проблемы, и их можно зацепить на соответствующий крючок.

Когда контакт установлен, цыганка начинает безостановочно говорить, буквально топя жертву в море слов. Использует при этом общеизвестные цыганские выражения и ласковые обращения типа красавица, молодец, золотко и прочие. Одновременно используется и тактильное действие: ненавязчивое прикосновение к руке, плечу, спине. Таким образом мошенница как бы разрушает существующие социальные барьеры, вызывая у жертвы доверие и дружеское расположение.


С денежными средствами, ювелирными украшениями и другими ценностями люди расстаются, отдавая их как плату за снятую порчу или гадание. Нередко цыганки работают в паре, а вокруг как средство отвлечения внимания, мельтешат дети.

Как не попасться на эту удочку? Просто игнорировать приближающихся гадалок, не смотреть в глаза, избегать телесного контакта путем  активной жестикуляции. Поняв, что дальше приставать бессмысленно, цыганки растворяются в толпе, поскольку не хотят тратить время на  бесперспективный объект. Безусловно, таким способом мошенничества промышляют не все, но в современном мире он все еще достаточно распространен.


А вам доводилось испытать на себе цыганские гипнотические чары?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Милтон Эриксон   воздействие   гипноз   интересно   контакт   мошенничество   наука   обман   психология   цыганка   
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18  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Все фигня это просто DDoS-атака!!!)))
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13k
Виталий Касандров 4 минуты назад
Ну вид то у меня всегда озабоченный или растерянный . Ну подходили ,ну спрашивали.
Ну я "Навру с три короба - пусть удивляются." крестились или алла я в бар в зависимости от вероисповедания цыган и уходили .
А я что я ничего ...
Как то по молодости гуляли с компанией подходит девушка знакомая ,говорит только что отдала золотые сережки цыганке.
Ну мы быстро с ориентировались, типа он злой я добрый мент сами конечно технари ни разу не менты .
Ну нашли, друг прессует я типа адвокат.Говорю мол серьги не золотые, а ты пойдешь за грабешь ,статья такая то ,и даше наличие детей не поможет, ибо свидетели мы менты нам поверят, что ты у девушке силой отняла . Ни один адвокат тебя не защитить ибо девушка племянница адвоката Брыля , итд короче врём напропалую в таким чувством что говорим 100% правду .Короче обработали ,отдала добровольно,разошлись с миром. Она там не одна была конечно, еще пара товарок мы их так же обрабатывали ,мол пойдете паровозом как организованная банда итд.
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1k
Денис Ануфриев 12 минут назад
Томми позовите пожалуйста!
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98
zenon Полчаса назад
Был такой друг Николай. Повадился он ездить в город Сороки, в Молдавии на Цыганскую гору. Где-то там он познакомился с красивой цыганкой, которая была одета по-современному. В общем разгорелась у них любовь, как у Ромео с Джуллетой, тоже тайная. Однажды он меня притащил в Сороки, там было создано типа нечто проб коллекционного вина и кто получит больше всего очей, будут на местном вином заводе изготовлять его вино, конечно за деньги. Приняли на пробу, а это не дёшево вино в пробирке, только пригубили, к нему подошла красавица и начала ласкаться. Я попробовал тихонько смыться, но он меня не пустил. Потом говорил, что у него было нехорошее предчувствие. Это было летом и чуть стемнело мы сидели на этой цыганской горочке и он её ждал, и мы так говорили о том, о сём. Вдруг Коля говорит, что-то у меня на душе нехорошо, пойду гляну в той улице их дом. Пошёл через пару минут на большой скорости прибежал Коля и говорит, нужно бежать. Куда бежать? В любую сторону, что бы нас не поймали. Пошли мы вверх горы и зашли в лес. Присели за деревьями и были настроены очень нехорошо. Потом лесом ушли в противоположную сторону, нашего города. Там вышли на дорогу и нас подобрал один мужик и отвёз в город Бендеры. Там на автобус и в Черновцы. В общем он сбежал на север страны и сидел там лет десять. Оказывается он имел с ней любовь и конечно хотели его пристукнуть.
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1k
Дро4ер Полоумный 39 минут назад
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−38
vitek 45 минут назад
Сука ненавижу цыган
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31k
Юр21 Час назад
Какой там нафиг гипноз, обычное забалтывание, шум, гам, клиенту не дают сосредоточится, постоянно "давят" психологически, всё так же как у опытного продавца.
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5k
Том Сойер Час назад
Вот прекрасный способ защиты. И не только от цыган.
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11k
Andrew Час назад
Цыганско-русский разговорник.

Пхагэл тут дэвэл (Сломай тебя бог)
Кар тути андэ кэрло (Х@й тебе в горло)
Джа пэ кар (Иди на х@й)
Тэ курэл тут джюкло (Чтоб тебя собака вы@бала)
Закурдан (З@ебал)
Райэн акхарава (Ментов вызову)
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342
hammog Andrew 39 минут назад
Так вот почему они КАРкают.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Проще говоря сразу посылать на три буквы.
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34
S__D 2 часа назад
На одной работе был сменщик, и как-то после работы под пшеничный сок зашёл разговор за цыганок. Он и говорит:
-А мне не гадают никогда. Даже если какая и подскочит, только на меня глянет, тут же разворачивается - и ходу. Я - грит, - уже и сам к ним подходил, просил, погадайте, мол, заплачу. Так они только в глаза мне посмотрят, и сразу в отказ. Нет, говорят, тебе гадать не будем. Почему - спрашиваю. А у тебя - отвечают, глаз плохой.
Не знаю. Заглядывал я туда, обычный глаз. Ну раскосый малость, так это понятно - кореец всё-таки.
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126k
Аааа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
FatZilla 2 часа назад
Ко мне цыгане никогда не подходили в жизни. К кому-то подходили (я был недалеко и видел/слышал), ко мне нет. Уж не знаю с чем связано... может понятно было, что прибыли с меня как с козла молока :-D
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4k
Горожанин 2 часа назад
Текст по теме хорошо написан. Но только Эриксоновский гипноз - это другое. У цыганок - внушение наяву. Эриксоновский гипноз - реальный транс. В то же время есть и иной феномен. Люди, которые ищут помощи, часто сами ищут общения с цыганками, подсознательно или сознательное желая транса, сдвига сознания. Они сами себя в транс вгоняют, а цыганки - это инструмент для такой аутомедитации. Но это иной транс. Он не имеет отношения к Эриксоновскому гипнозу.
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414
ChePaev 2 часа назад
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