В Одессе вор оставил на месте преступления свой телефон и папку с результатами анализов

Предприимчивый преступник заблокировал дверь в их комнату кухонным пеналом, а сам в это время обчистил квартиру. Сообщается, что он украл телефон мужа хозяйки, но взамен, помимо отпечатков пальцев, оставил свой мобильник и папку с результатами анализов.





В общем, таких героев нужно знать в лицо.



