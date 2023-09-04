В Одессе вор оставил на месте преступления свой телефон и папку с результатами анализов

Теперь полиция знает не только, как выглядит "победитель по жизни", но и уровень его гемоглобина.
Курьёзный случай воровства зафиксировали в Одессе. В одном из местных пабликов рассказали о том, что на улице Раскидайловской воришка проник в квартиру через приоткрытое окно. Хозяева в это время спали в соседних комнатах.
Предприимчивый преступник заблокировал дверь в их комнату кухонным пеналом, а сам в это время обчистил квартиру. Сообщается, что он украл телефон мужа хозяйки, но взамен, помимо отпечатков пальцев, оставил свой мобильник и папку с результатами анализов.
В общем, таких героев нужно знать в лицо.
О том, поймали ли вора, не сообщается.
Источник:
- "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро
- В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски
- Клиент маркетплейса Ozon вывел на чистую воду мошенников из Одессы
- Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось
- Преступная бизнес-схема советской пары, за которую они серьёзно поплатились
https://ont.by/news/00109708https://ont.by/news/00109708