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В Одессе вор оставил на месте преступления свой телефон и папку с результатами анализов

В Одессе вор оставил на месте преступления свой телефон и папку с результатами анализов

Автор:
04 сентября 2023 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: Одесса   вор   домушник   курьез   ограбление   преступление   
1120
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Теперь полиция знает не только, как выглядит "победитель по жизни", но и уровень его гемоглобина.

Курьёзный случай воровства зафиксировали в Одессе. В одном из местных пабликов рассказали о том, что на улице Раскидайловской воришка проник в квартиру через приоткрытое окно. Хозяева в это время спали в соседних комнатах.


Предприимчивый преступник заблокировал дверь в их комнату кухонным пеналом, а сам в это время обчистил квартиру. Сообщается, что он украл телефон мужа хозяйки, но взамен, помимо отпечатков пальцев, оставил свой мобильник и папку с результатами анализов.


В общем, таких героев нужно знать в лицо.


О том, поймали ли вора, не сообщается.

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Метки: Одесса   вор   домушник   курьез   ограбление   преступление   
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3  комментария
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Сui prodest! Видимо решил подстраховаться, и оставить доказательств с лихвой, чтобы не могилизовали!
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40k
Example 6.2.6 10 минут назад
10 лет прошло, а встречаются всё ещё "уникумы", которые на дело с собой берут документы. Казалось бы, это последнее, чтоб я бы брал с собой, если б шёл воровать. Хотя, может это "гангстэр" действовал спонтанно, на удачу, тогда у него вообще в голове не мозг, а хлебушек.

https://ont.by/news/00109708https://ont.by/news/00109708
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2k
Вадим Курбатов 24 минуты назад
В Одессе "Сегодня ночью у соседки", стало быть пишет украинка. Почему на русском!?)
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