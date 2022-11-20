15 человек, которые не получили того, за что заплатили

Будь то покупка в Интернете или заказ торта ко дню рождения, мы повсюду можем наткнуться на обман. Вот и героям этого поста "подложили свинью" и они получили совсем не то на что надеялись. Взгляните!

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Ожидание - реальность 0 Источник:

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Смеялись всем отделом 0 Источник:

Наша кошка очень недовольна обновкой 0 Источник:

Эта еда напоминает собачью какашку 0 Источник:

Полученная игрушка совсем не похожа на то, что мы заказывали 0 Источник:

Заказала торт на день рождения брату, и вот что получила 0 Источник:

Хотела удивить сына и купила формочки для яиц, результат совсем не похож на упаковку 0 Источник:

Парикмахер-практикант очень старался 0 Источник:

Мне прислали джинсы гигантской длины 0 Источник:

Размер имеет значение 0 Источник:

Тумбочка для телевизора, видимо, кукольного 0 Источник:

Бомбочка для ванны покрасила мою кожу в красный цвет 0 Источник:

Фото в туристической брошюре и реальность 0 Источник: