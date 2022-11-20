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15 человек, которые не получили того, за что заплатили

15 человек, которые не получили того, за что заплатили

Автор:
20 ноября 2022 23:03
Сообщество : Юмор
Метки: Заплатили   Подложили свинью   заказ   люди   обман   покупка   получили   
2521
16
Будь то покупка в Интернете или заказ торта ко дню рождения, мы повсюду можем наткнуться на обман. Вот и героям этого поста "подложили свинью" и они получили совсем не то на что надеялись. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Заплатили   Подложили свинью   заказ   люди   обман   покупка   получили   
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19  комментариев
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12k
Cornho Час назад
"Бомбочка для ванны покрасила мою кожу в красный цвет"

Что такое бомбочка для ванны?
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Квантовый переход Полминуты назад
Ну здесь наверно когда туман осядет,будет так же,как в рекламе.
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26k
Квантовый переход 3 минуты назад
Это он себе колготки купил?
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26k
Квантовый переход 5 минут назад
Парикхмахер-этого не его.Хотя от методики тоже зависит.Если ему сломать руки за это,так срать он больше не будет никогда 100%.
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26k
Квантовый переход 10 минут назад
Я бы не рисковал.Может и правда кто насрал.
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26k
Квантовый переход 11 минут назад
Если хозяину на бошку натянуть маленькую шапку,чтоб мозги сдавливало,он тоже не будет доволен.
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1k
Сергей 15 минут назад
Соображалку иногда стоит включать, что-то можно в инете заказывать, а для другого необходимо личное присутствие.
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1k
Сергей 18 минут назад
Комментарий к фото
Ну тут-то не на что пенять, с погодой никогда не угадаешь.
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20k
Сталкер 41 минуту назад
Недовольна?!
Да там в глазах прямой вопрос: "Вы совсем одурели?!"

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20k
Сталкер 43 минуты назад
Долго ехал, совсем загрустил.
Да ещё и в голову понатыкали. ))

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6k
Дмитрий 54 минуты назад
Предпоследняя просто туман. Просто не повезло с погодой!
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258
iskra Час назад
Не вижу проблемы с длинными джинсами. Они обычно всегда с запасом,приходится отрезать лишнее и подшивать по себе.
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237
Тамара Витальевна iskra 42 минуты назад
Есть джинсы по ростовке. Есть- короткие. средней длины и длинные. и не надо подрезать. Достаточно правильно рост выбрать.
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