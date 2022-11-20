15 человек, которые не получили того, за что заплатили

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Будь то покупка в Интернете или заказ торта ко дню рождения, мы повсюду можем наткнуться на обман. Вот и героям этого поста "подложили свинью" и они получили совсем не то на что надеялись. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Что такое бомбочка для ванны?
Да там в глазах прямой вопрос: "Вы совсем одурели?!"
Да ещё и в голову понатыкали. ))