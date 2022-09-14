Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий

Арестовать и расстрелять! Расстрелять и арестовать! Немедля всех и сразу! Но формально «преступников» судить было не за что, ибо ни одного деяния, караемого законом, они не совершили.
Капитан Герберт Ричмонд мирно наслаждался чашечкой чая, который чуть не стал ему поперек горла после сообщения от вестового. Боже, на корабль «Дредноут» прибудет не абы кто, а целая абиссинская королевская семья. Делегацию возглавляет принц Макален Абиссинский. И замминистра иностранных дел сэр Чарльз Хардинг требует встретить делегацию со всеми возможными и невозможными почестями.
А корабль, надо сказать, был роскошный, эффективный, вооруженный крупнокалиберными пушками. Собственно, «Дредноут» и для высоких гостей подойдет. Не ударим в грязь лицом.
Но… Каптенармус окатил холодной водой: а абиссинского флага-то у нас и нет. Что делать? Вешать занзибарский. Сам черт ногу сломит в этих их африканских хитросплетениях.
В срочном порядке на борт был доставлен Оркестр Королевской морской пехоты: таких персон надо встречать с музыкой. Но горнисты задохнулись на вдохе воздухом, а барабанщики начали смущенно ковырять свои барабаны палочками, когда капитан попросил сбацать абиссинский гимн. «Не знаем», – начали невнятно бурчать музыканты. Но с занзибарским обещали не посрамить.
Несколько волнительных часов спустя перед взором не менее взволнованной команды предстала делегация, в состав которой входили четверо приятных брутальных парней с бородами, охранник с каменной физией и переводчик-щеголь.
Оркестр жарит, флаг развевается, все идет по плану. Правда, по занзибарскому, но не суть.
Капитан, краснея, поинтересовался у переводчика, назвавшегося Гербертом Чалмондли из Министерства иностранных дел, что говорят высокие гости. Толмач заверил, что они рассыпаются в благодарностях и очень довольны радушным приемом.
«Ура, прокатило!» – подумал капитан. Во время осмотра бородачи искрились улыбками и безостановочно повторяли «Бунга! Бунга!» Видимо, проявляя таким образом свой восторг и восхищение.
Потом интонация смуглоликих принцев сменилась на вопросительную. Чего изволят хотеть? Да, коврики молитвенные просят. Командир линкора чуть в обморок не упал, ведь не было у них никаких ковриков. О чем он печально сообщил переводчику и, пытаясь сменить тему, пригласил гостей на скромную моряцкую трапезу.
«Бунга-бунга!» – изменили они эмоциональную окраску, став оживленными и заинтересованными. Переводчик радостно сообщил, что делегация готова вкушать горед-горед с митмита и соусом авази.
Капитан краем глаза увидел, как кок пытается прикинуться мачтой. И его можно понять. Но бородачи, «побунгав» еще немного, согласились на примитивную английскую еду. Но в силу грубости последней готовы были вкушать ее исключительно в белых перчатках.
С перчатками, хвала морским богам, проблем не возникло. Плотно закусившее королевское семейство подобрело, и даже охранник стал чуть более похожим на человека. Сделав памятное фото, сэр Герберт выдохнул и отправил ответную телеграмму в МИД. Дескать, все ОК, делегацию приняли, принцы довольны.
И поседел на полголовы, получив ответ: «Какие принцы»? А ими оказались следующие небезызвестные личности: писательница Вирджиния Вулф (тогда еще Стивен), адвокат Гай Ридли, писатель Энтони Бакстон и художник Дункан Грант. С ролью зверского охранника хорошо справился психоаналитик Эдриан Стивен. А МИДовским толмачом и душой всей этой нечестной, но веселой компании был поэт Гораций де Вир Коул.
Какой был скандал… Ах, какой был скандал! Суд, куда обратились представители флота, тихо похихикав в кулачок, отказал и в аресте, и в расстреле. И вообще во всем отказал. Ибо оснований не было. Правда, огорченные моряки как-то выследили на улице Гранта и от души его напинали. Но что такое пара синяков по сравнению с удовольствием от грандиозного розыгрыша и бальзама на душу, когда каждый встречный англичанин давил лыбу и кричал вслед злющим морякам издевательское «бунга-бунга»?
Источник:
АНТИФИШКИ
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