Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий

А корабль, надо сказать, был роскошный, эффективный, вооруженный крупнокалиберными пушками. Собственно, «Дредноут» и для высоких гостей подойдет. Не ударим в грязь лицом.

Но… Каптенармус окатил холодной водой: а абиссинского флага-то у нас и нет. Что делать? Вешать занзибарский. Сам черт ногу сломит в этих их африканских хитросплетениях.

В срочном порядке на борт был доставлен Оркестр Королевской морской пехоты: таких персон надо встречать с музыкой. Но горнисты задохнулись на вдохе воздухом, а барабанщики начали смущенно ковырять свои барабаны палочками, когда капитан попросил сбацать абиссинский гимн. «Не знаем», – начали невнятно бурчать музыканты. Но с занзибарским обещали не посрамить.

Несколько волнительных часов спустя перед взором не менее взволнованной команды предстала делегация, в состав которой входили четверо приятных брутальных парней с бородами, охранник с каменной физией и переводчик-щеголь.