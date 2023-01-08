20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красиво

"Я хочу поменять представления о том, что мы считаем "красивым". И показать женщинам, что у нас есть более важные вещи, на которые мы могли бы потратить наше драгоценное время, энергию и ресурсы, чем думать о том, что наша внешность не соответствует каким-то принятым в обществе представлениям," - говорит автор проекта, 28-летняя Марта Таслоу Смит. Посмотрим на женщин со всего мира, которые приняли естественные изменения, и не закрашивают седину: