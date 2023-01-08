20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красиво

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В современности большинство женщин негативно относятся к седине, стремясь закрасить её и скрыть красками и всеми доступными способами. Это, конечно, выбор каждого - но всё больше и больше женщин принимают седину как часть естественного процесса, и показывают, что даже с сединой можно оставаться прекрасной. В сети есть целое сообщество Grombre - его участницы доказывают, что в седине нет ничего страшного и "позорного". Красота бывает разной. Что думаете, готово ли общество к такому?
"Я хочу поменять представления о том, что мы считаем "красивым". И показать женщинам, что у нас есть более важные вещи, на которые мы могли бы потратить наше драгоценное время, энергию и ресурсы, чем думать о том, что наша внешность не соответствует каким-то принятым в обществе представлениям," - говорит автор проекта, 28-летняя Марта Таслоу Смит. Посмотрим на женщин со всего мира, которые приняли естественные изменения, и не закрашивают седину:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нормального мужика в сознании: седина= старость.
А значит проблема со здоровым потомством.
И нормальный мужик(не извращенец), не может восжелать седую женщину. Это инстинкт.
Женщины которые считают что седина это красиво и естественно встречаются только на страницах интернета.
Все остальные пользуются услугами парикмахеров, делают мелирование и колорирование.)))
В крайнем случае используют Иранскую Хну в домашних условиях.
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