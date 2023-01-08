FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 755 постов • 228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красиво

20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красиво

Автор:
08 января 2023 15:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Фотографии   в мире   внешность   женщины   красиво   красота   проекты   седина   седые волосы   фото   
3012
21
В современности большинство женщин негативно относятся к седине, стремясь закрасить её и скрыть красками и всеми доступными способами. Это, конечно, выбор каждого - но всё больше и больше женщин принимают седину как часть естественного процесса, и показывают, что даже с сединой можно оставаться прекрасной. В сети есть целое сообщество Grombre - его участницы доказывают, что в седине нет ничего страшного и "позорного". Красота бывает разной. Что думаете, готово ли общество к такому?
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Фотографии   в мире   внешность   женщины   красиво   красота   проекты   седина   седые волосы   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Александр 5 часов назад
Ну так если до седины была симпатичная, то и с сединой такая будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Liberman 45 минут назад
Увы, но это прям "на любителя", именно извращение... Типа Шаляпина,Киркорова,Галкина, Макрона...
У нормального мужика в сознании: седина= старость.
А значит проблема со здоровым потомством.
И нормальный мужик(не извращенец), не может восжелать седую женщину. Это инстинкт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill Час назад
Ждем аналогичный пост про лысину, бородавки, близорукость, отсутствие зубов, синяки под глазами, шрамы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Liberman Bill 44 минуты назад
Лысину не трожь! Я в 24 года уже остался без волос. И ничего)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Liberman Bill 43 минуты назад
Конечно если ты ввиду имеешь баб - то норм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947
Просто прохожий 2 часа назад
Если нет подписи под фото-что, где, когда-значит автор просто говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Света 2 часа назад
На втром фото точно не седина, а покраска. Ещё два, три фото тоже сильно сомнительно. Может лишь отдельные волоски, да и то не видные. В некоторых случаях седина есть, но выравнена краской. А вообще седина, у многих женщин, особенно на длинных волосах выглядит не стильно, а небрежно и придёт образ неухоженной ведьмы. Исключения очень редки и то если женщина тщательно ухаживает за волосами, стрижёт стильно и укладывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Ренат 2 часа назад
Какая это нахрен седина, если это мелирование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 3 часа назад
Ведьмы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 3 часа назад
Комментарий к фото
Собачники подобный окрас называют "Соль с перцем"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 3 часа назад
Автор не может отличить седину от накрашенных "пёрышек"? Седина, к сожалению, приходит вместе с морщинами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Hairy 3 часа назад
Даёшь бабский бодипозитив во всём! Хватит следить за фигурой, хватит закрашивать седину, хватит брить мохнатку, подмышки и ноги! Тфу бл.ть, гадость какая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Пожалуйста прекратите смешить людей.
Женщины которые считают что седина это красиво и естественно встречаются только на страницах интернета.
Все остальные пользуются услугами парикмахеров, делают мелирование и колорирование.)))
В крайнем случае используют Иранскую Хну в домашних условиях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 4 часа назад
20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красивоПосмотреть
20 женщин, которые доказывают, что седина - это тоже красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Седина не может быть красивой у тетки, это старость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 4 часа назад
Лысина тоже неплохо эти пацаны докажут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 4 часа назад
Самое бездарное изобретение псевдо-визажистов, смотрится как полнейшая похабень и безвкусица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Просто для фото, сделали себе Мелирование, вот и все чудеса чудесные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 5 часов назад
То есть мы мол такие естественные, седину не закрашиваем, зато макияжа полкило не забыли наложить для фоточек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Коротко о наболевшем из личного дневника

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Приколы#Россия#история#фильм
#Фотографии#интересно#Прикол#США#люди#Интересные
#СССР#картинки#кино#подборка#Жизнь#страна
10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой 10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми 20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми "Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети "Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

На что жалуетесь?

Вернуться