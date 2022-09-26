10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой

В фотографиях нас не обязательно привлекают яркие краски или обработка. Иногда важнее суть и посыл, который стремится передать фотограф. Именно поэтому черно-белые кадры кажутся более глубокими и символичными. Фотоконкурс Black and White Photo Awards 2022 недавно выбрал лучшие черно-белые снимки от фотографов со всего мира. Жюри выбрало победителей в пяти категориях: пейзаж, архитектура, улица, портрет, флора и фауна. Взглянем на лучших конкурсантов.

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Сейзер Альм - доломитовое плато и самый большой высокогорный альпийский луг в Европе. Фотограф Ales Krivec 0 Источник:

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Национальный парк горилл Мгахинга в Уганде. На фото - местный обитатель, 225-килограммовая горная горилла по кличке Марк. Фотограф Pavlos Evangelidis 0 Источник:

Национальный парк Пик Дистрикт, Англия. Фотограф Andy Gray 0 Источник:

Горбатый кит в Магеллановом проливе, Чили. Фотограф Carlos Guevara Vivanco 0 Источник:

Церковь Святого Томаса в посёлке Свети Томаж, Словения. Фотограф Ales Krivec 0 Источник:

Фотограф Ales Krivec 0 Источник:

Пейзаж от фотографа Xu Dong, Китай 0 Источник:

Мама-гепард с детенышами. Фотограф дикой природы Johan Willems 0 Источник:

Одинокое дерево. Фотограф Eduardo Marcos Quevedo 0 Источник:

Фотограф Peter Hubert 0 Источник: