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10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой

10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой

Автор:
26 сентября 2022 17:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красиво   красивые фото   мир   пейзажи   планета   природа   фото   фотографии   фотографы   
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В фотографиях нас не обязательно привлекают яркие краски или обработка. Иногда важнее суть и посыл, который стремится передать фотограф. Именно поэтому черно-белые кадры кажутся более глубокими и символичными. Фотоконкурс Black and White Photo Awards 2022 недавно выбрал лучшие черно-белые снимки от фотографов со всего мира. Жюри выбрало победителей в пяти категориях: пейзаж, архитектура, улица, портрет, флора и фауна. Взглянем на лучших конкурсантов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   красиво   красивые фото   мир   пейзажи   планета   природа   фото   фотографии   фотографы   
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Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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