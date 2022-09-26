10+ чёрно-белых снимков с особой атмосферой

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В фотографиях нас не обязательно привлекают яркие краски или обработка. Иногда важнее суть и посыл, который стремится передать фотограф. Именно поэтому черно-белые кадры кажутся более глубокими и символичными. Фотоконкурс Black and White Photo Awards 2022 недавно выбрал лучшие черно-белые снимки от фотографов со всего мира. Жюри выбрало победителей в пяти категориях: пейзаж, архитектура, улица, портрет, флора и фауна. Взглянем на лучших конкурсантов.
Сейзер Альм - доломитовое плато и самый большой высокогорный альпийский луг в Европе. Фотограф Ales Krivec
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Национальный парк горилл Мгахинга в Уганде. На фото - местный обитатель, 225-килограммовая горная горилла по кличке Марк. Фотограф Pavlos Evangelidis
Источник: — переведено специально для fishki.net
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