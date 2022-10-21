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16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

Автор:
21 октября 2022 08:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   внешность   дети   красота   люди   удивительно   фото   
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Стандарты красоты — понятия, которым невозможно дать определение. Любая изюминка в вашей внешности может стать привлекательной для одного человека и отталкивающей для другого. Но, как бы там ни было, все мы обладатели уникальных черт вне зависимости от пола и возраста.

Только у кого-то внешность бывает особенно яркой и притягательной. Например, у героев, которых вы увидите ниже. Сегодня мы собрали для вас фото детей, чьи внешние данные настолько необычны, что ими невозможно не восхититься.


Диана

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Соня

Соня — маленькая востребованная модель, которая своей необычной внешностью привлекает многих фотографов. Взгляните сами, ведь она — настоящий эльфик!


Максим

Мия

У Мии есть сестра-близняшка Тея, которая также принимает активное участие в фотосъёмках. Но Тее не было дано той изюминки во внешности, что её сестре — разный цвет глаз или по-другому гетерохромия. Тем не менее, обе девочки в свои 7 лет уже хорошо знают, что такое модельный бизнес.


Луна

Ксюша

Алиса

lАлиса — обладательница кукольной внешности с милым личиком.


Богдан

Богдан — мальчик с редким синдромом нерасчёсываемых волос. Это значит, что на его голове почти всегда творится полный беспорядок. Этот синдром является структурной аномалией волос, при которой изменяется форма сечения волоса. В результате чего шевелюра на голове становится спутанной и лохматой.


Алёна

Меган и Морган

Темнокожие близняшки Меган и Морган — юные звёздочки мира моды с кристально-голубыми глазами. А одна из сестёр ещё является и обладательницей гетерохромии, что больше добавляет шарму к её инопланетной красоте.


Мия Афлало

Кукольное личико и густые волосы — то, чем юная красавица сражает всех наповал. А популярность к этой девчушке пришла совсем случайно. Её парикмахер решил выставить в сеть результат своей работы. И вот он результат — перед вами новая модель.


Джейр Инджалина

В пять лет Джейр получила статус самой красивой девочки в мире. Её фотограф выставил снимок в Инстаграм*, посчитав, что у этой малышки очень взрослый взгляд и притягательная внешность. И он оказался прав — фото девочки быстро распространилось по всему интернету и принесло ей популярность.


Маша и Даша

Даша и Маша — 14-летние сёстры-близнецы. Даша болеет алопецией (полное или частичное выпадение волос) и рассказывает в своём блоге о том, как жить с этой болезнью и как принять себя через фотографию.


Полина

Алина

Элайджа Энверем

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   внешность   дети   красота   люди   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Вишенка Крокодилова 9 минут назад
Интересно, кто восхищается пятнами на лице или оттопыренными ушами? Бедные детки...
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