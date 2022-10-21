16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

У Мии есть сестра-близняшка Тея, которая также принимает активное участие в фотосъёмках. Но Тее не было дано той изюминки во внешности, что её сестре — разный цвет глаз или по-другому гетерохромия. Тем не менее, обе девочки в свои 7 лет уже хорошо знают, что такое модельный бизнес.

Луна