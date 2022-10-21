16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься

Стандарты красоты — понятия, которым невозможно дать определение. Любая изюминка в вашей внешности может стать привлекательной для одного человека и отталкивающей для другого. Но, как бы там ни было, все мы обладатели уникальных черт вне зависимости от пола и возраста.
Только у кого-то внешность бывает особенно яркой и притягательной. Например, у героев, которых вы увидите ниже. Сегодня мы собрали для вас фото детей, чьи внешние данные настолько необычны, что ими невозможно не восхититься.
Диана
Соня
Соня — маленькая востребованная модель, которая своей необычной внешностью привлекает многих фотографов. Взгляните сами, ведь она — настоящий эльфик!
Максим
Мия
У Мии есть сестра-близняшка Тея, которая также принимает активное участие в фотосъёмках. Но Тее не было дано той изюминки во внешности, что её сестре — разный цвет глаз или по-другому гетерохромия. Тем не менее, обе девочки в свои 7 лет уже хорошо знают, что такое модельный бизнес.
Луна
Ксюша
Алиса
Богдан — мальчик с редким синдромом нерасчёсываемых волос. Это значит, что на его голове почти всегда творится полный беспорядок. Этот синдром является структурной аномалией волос, при которой изменяется форма сечения волоса. В результате чего шевелюра на голове становится спутанной и лохматой.
Алёна
Меган и Морган
Темнокожие близняшки Меган и Морган — юные звёздочки мира моды с кристально-голубыми глазами. А одна из сестёр ещё является и обладательницей гетерохромии, что больше добавляет шарму к её инопланетной красоте.
Мия Афлало
Кукольное личико и густые волосы — то, чем юная красавица сражает всех наповал. А популярность к этой девчушке пришла совсем случайно. Её парикмахер решил выставить в сеть результат своей работы. И вот он результат — перед вами новая модель.
Джейр Инджалина
В пять лет Джейр получила статус самой красивой девочки в мире. Её фотограф выставил снимок в Инстаграм*, посчитав, что у этой малышки очень взрослый взгляд и притягательная внешность. И он оказался прав — фото девочки быстро распространилось по всему интернету и принесло ей популярность.
Маша и Даша
Даша и Маша — 14-летние сёстры-близнецы. Даша болеет алопецией (полное или частичное выпадение волос) и рассказывает в своём блоге о том, как жить с этой болезнью и как принять себя через фотографию.
Полина
Алина
Элайджа Энверем
Источник:
АНТИФИШКИ
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