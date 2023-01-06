Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человека

3 января спасатели разыскивали семью из семи человек, пропавшую в горах Алматинской области, а обнаружили около сотни людей, сидевших несколько суток в машинах из-за сильного бурана и лавин.
2 января семья из 7 человек (2 женщины, 4 мужчины и ребенок) на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Их родственники забили тревогу, тем более, что в области начался буран, а путешественники отправились в горы, несмотря на предупреждение МЧС. Для поисков пропавших выделили оперативно-спасательный отряд, оснащенный техникой высокой проходимости. Также был задействован дрон. Благодаря технике на территории Бартогайского водохранилища спасатели обнаружили 40 авто. В них находилось 93 человека - среди них была и разыскиваемая семья.
Экстренные службы начали операцию по спасению, которая длилась около трех суток. Из-за сильного бурана машины застряли в снегу, и практически каждое авто приходилось буксировать по отдельности. Обстановку осложнили и три лавины, сошедшие на дорогу утром 5 января.
Между тем, ухудшение погодных условий наблюдают сразу в нескольких областях Казахстана. И спасатели до сих пор разыскивают несколько пропавших в непогоду человек.
Источник:
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(Зачем задом наперёд?)
Вот когда встрял на М10 в своё время как раз из-за того что от МЧС не было предупреждений и яндекс тёр, что писали на карте и вместо стоямбы показывал абсолютно зелёную трассу, тут было другое.
А здесь обезбашенные какие то.
А далее предупреждение ещё что и валить будет.
Ну а как же ещё -_-
В дружный хоровод,
Весело, весело
Встретим Новый год!
не сидится людям зимой дома, обязательно надо поехать на тачке искать приключения на задницу.
и дайте ка угадаю: у половины не было ни нормальных зимних курток, ни обуви теплой, ни лопат?!
а у некоторых и топливо закончилось уже через пару часов, т.к. они думали, что "дальше еще будут заправки"...
А судя по тому, что там было аж 40 машин, то это похоже на какой-то внедорожный слёт.
Новогодняя покатушка, так сказать.
Ну а если о жертвах не сообщают, то, скорее всего, люди были подготовлены к нескольким дням "на природе".
Буран отрезал возможность уехать своими силами, люди организовано пережидали непогоду и/или ждали помощь.
Всяко бывает.
И да, засадить в снегу, легко можно и внедорожник на 36" Симексе.
Даже в Подмосковье, а не в горах.
Снег, тем более глубокий, это бывает сложно для колёсной техники.
Даже для специализированных снегоболотоходов.
Да и гулянка не всегда спасает. Увы.