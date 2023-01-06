Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человека

2 января семья из 7 человек (2 женщины, 4 мужчины и ребенок) на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Их родственники забили тревогу, тем более, что в области начался буран, а путешественники отправились в горы, несмотря на предупреждение МЧС. Для поисков пропавших выделили оперативно-спасательный отряд, оснащенный техникой высокой проходимости. Также был задействован дрон. Благодаря технике на территории Бартогайского водохранилища спасатели обнаружили 40 авто. В них находилось 93 человека - среди них была и разыскиваемая семья.

Экстренные службы начали операцию по спасению, которая длилась около трех суток. Из-за сильного бурана машины застряли в снегу, и практически каждое авто приходилось буксировать по отдельности. Обстановку осложнили и три лавины, сошедшие на дорогу утром 5 января.