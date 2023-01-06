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Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человека

Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человека

Автор:
06 января 2023 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   МЧС   буран   видео   спасатели   спасение пропавших   
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3 января спасатели разыскивали семью из семи человек, пропавшую в горах Алматинской области, а обнаружили около сотни людей, сидевших несколько суток в машинах из-за сильного бурана и лавин.

2 января семья из 7 человек (2 женщины, 4 мужчины и ребенок) на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Их родственники забили тревогу, тем более, что в области начался буран, а путешественники отправились в горы, несмотря на предупреждение МЧС. Для поисков пропавших выделили оперативно-спасательный отряд, оснащенный техникой высокой проходимости. Также был задействован дрон. Благодаря технике на территории Бартогайского водохранилища спасатели обнаружили 40 авто. В них находилось 93 человека - среди них была и разыскиваемая семья.


Экстренные службы начали операцию по спасению, которая длилась около трех суток. Из-за сильного бурана машины застряли в снегу, и практически каждое авто приходилось буксировать по отдельности. Обстановку осложнили и три лавины, сошедшие на дорогу утром 5 января.


По счастью, все люди остались живы и эвакуация прошла успешно.


Между тем, ухудшение погодных условий наблюдают сразу в нескольких областях Казахстана. И спасатели до сих пор разыскивают несколько пропавших в непогоду человек.

Источник:

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Метки: Ynews   Казахстан   МЧС   буран   видео   спасатели   спасение пропавших   
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38  комментариев
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2k
Любушка 15 часов назад
МЧС предупреждало!!! Будет хреново!!! Чхать на всё!!! Массово поперлись удовлетворять свои хотелки!!! В итоге, рискуя своими жизнями, этих недоумков вытаскивают спасатели, совсем не в тех количествах, в которых ожидали! Я не злая по жизни, но выбешивают идиоты, хрен бы с ихними жизнями, они же и чужие за собой тащут!
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7k
evenSeven 6 часов назад
И на все 93 человека ни один не озаботился наличием связи? Смело.
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13
Autodock Anonymous evenSeven 6 часов назад
Там только спутниковая связь берёт
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31k
Юр21 10 часов назад
Тот случай когда хотелки сильнее здравого смысла, надеюсь услуга была платной?
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39k
turyst 11 часов назад
А что за страшные заклинания звучат в первом видео?

(Зачем задом наперёд?)
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44k
SinigamiRuuk 12 часов назад
Итого, оказалось не 2 машины идиотов, а 40...

Вот когда встрял на М10 в своё время как раз из-за того что от МЧС не было предупреждений и яндекс тёр, что писали на карте и вместо стоямбы показывал абсолютно зелёную трассу, тут было другое.
А здесь обезбашенные какие то.
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13
Autodock Anonymous SinigamiRuuk 6 часов назад
Это Казахстан. Причём , это самый юг Казахстана. Примерно 300-350 км от Алматы (Алма-Аты) . В те дни, в Алматы выпало всего 5-7см снега. В данный момент, он почти растаял. В прошлом году, зимой почти вообще не было снега. Так что, тут сравнивать с другими регионами, а тем более с Россией, вообще бессмысленно. На данный момент ( 4 часа ночи 7 января 2023 года), на улице температура +2+3градуса. Днём было вообще +6+8. Так что, с одной стороны , конечно глупо зимой лезть на машине так далеко в горы, но с другой стороны, с погодой не угадаешь.
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139
Нобол Вивифайн 12 часов назад
Приехало МЧС, выдало каждому по лопате и вперёд, А то я смотрю на фото, один МЧСник снег чистит. Люди поработали бы, через руки на мозолях дошло бы надеюсь.
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32k
russger 13 часов назад
"а путешественники отправились в горы, несмотря на предупреждение МЧС"

Ну а как же ещё -_-
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40k
Сергей 13 часов назад
Встанем под елочкой
В дружный хоровод,
Весело, весело
Встретим Новый год!
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36
Владимир Быстров 13 часов назад
А если семью не стали искать?
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4k
Elmaestro 13 часов назад
каждый год одно и тоже...
не сидится людям зимой дома, обязательно надо поехать на тачке искать приключения на задницу.
и дайте ка угадаю: у половины не было ни нормальных зимних курток, ни обуви теплой, ни лопат?!
а у некоторых и топливо закончилось уже через пару часов, т.к. они думали, что "дальше еще будут заправки"...
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1k
КАКАнгел 14 часов назад
Спасатель протокол ведет на Русском .
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6k
Джордж. Вашингтон. 14 часов назад
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
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5k
livaneth 14 часов назад
Сорок автомобилей, под сто человек, и только у одной семьи родственники забеспокоились и подняли тревогу! А остальные люди что? в вакуме жили? Когда бы их хватились? Когда на работу не вышли-бы? Или весной, когда снег растаял?
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1k
zu4ara 14 часов назад
Nehren leztj kuda ne popodja !!!
(baranov nebilo)
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3k
Radugananebe 14 часов назад
Интересно: в Казахстане за вызов спасателей надо платить?
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4k
Babangdida 14 часов назад
Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человекаПосмотреть
Спасатели в Казахстане искали пропавшую в буран семью, а нашли под снегом 93 человека
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8k
Борис Карабанов 15 часов назад
Как всегда, заголовок жжёт.
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7k
Copycat 15 часов назад
не ну конечно молодцы они) у нас года 4-5 не было такого снега на новый год и тут выпал, а они и рады ломанулись в горы, хотя мне с тех пор смс 10 прошло с предупреждениями и буран и метель и сход лавин
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4k
Мангуст 15 часов назад
Неплохой такой бонус. В хорошем смысле слова.
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