Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

А сегодня, 29 декабря, туристами был передан сигнал тревоги. Сообщение SOS диспетчеры получили в 09:40 по московскому времени, и практически сразу в Черкесское ущелье выехала группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.





По словам начальника ЭВПСО Абдуллаха Гулиева, "сигнал SOS поступил из местности между Безенги и Верхней Балкарией". Спасатели надеются добраться до туристов еще до захода солнца.

На благополучный исход надеется и куратор группы Дмитрий Кульков. Он сообщил, что ребята были подготовлены.



