Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

25 декабря группа туристов из Подмосковья отправилась в годы Кавказа, чтобы встретить там Новый год и вернуться обратно к концу праздников. Сначала все шло хорошо, а потом спасатели получили сигнал бедствия и выдвинулись на поиски пропавших.
Организатором похода выступил горный туристический клуб МГУ. Маршрут был зарегистрирован, и 25 декабря группа под названием "Холодно-красиво 2021" стартовала с базы и отправилась в горы.
Так выглядят последние сообщения от руководителя группы Александра Сучкова.
А сегодня, 29 декабря, туристами был передан сигнал тревоги. Сообщение SOS диспетчеры получили в 09:40 по московскому времени, и практически сразу в Черкесское ущелье выехала группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По словам начальника ЭВПСО Абдуллаха Гулиева, "сигнал SOS поступил из местности между Безенги и Верхней Балкарией". Спасатели надеются добраться до туристов еще до захода солнца.
На благополучный исход надеется и куратор группы Дмитрий Кульков. Он сообщил, что ребята были подготовлены.
На сайте МЧС - предупреждение о возможной лавиноопасности. Температура в горах сегодня колеблется от минус 2 до плюс 8 градусов. Спасатели надеются, что благодаря полученным координатам, они сумеют найти пропавших живыми и невридимыми. Но пока связи с ними нет.
Ранее вся страна следила за спасательной операцией тургруппы, следовавшей на Эльбрус. Для пятерых туристов поход закончился фатально.
Пост будет дополняться.
Источник:
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