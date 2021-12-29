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Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии (2 фото)

Автор:
29 декабря 2021 14:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SOS   Ynews   горный поход   горы   мчс   спасатели   туристы   
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25 декабря группа туристов из Подмосковья отправилась в годы Кавказа, чтобы встретить там Новый год и вернуться обратно к концу праздников. Сначала все шло хорошо, а потом спасатели получили сигнал бедствия и выдвинулись на поиски пропавших.

Организатором похода выступил горный туристический клуб МГУ. Маршрут был зарегистрирован, и 25 декабря группа под названием "Холодно-красиво 2021" стартовала с базы и отправилась в горы.


Так выглядят последние сообщения от руководителя группы Александра Сучкова.

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А сегодня, 29 декабря, туристами был передан сигнал тревоги. Сообщение SOS диспетчеры получили в 09:40 по московскому времени, и практически сразу в Черкесское ущелье выехала группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.


По словам начальника ЭВПСО Абдуллаха Гулиева, "сигнал SOS поступил из местности между Безенги и Верхней Балкарией". Спасатели надеются добраться до туристов еще до захода солнца.

На благополучный исход надеется и куратор группы Дмитрий Кульков. Он сообщил, что ребята были подготовлены.



На сайте МЧС - предупреждение о возможной лавиноопасности. Температура в горах сегодня колеблется от минус 2 до плюс 8 градусов. Спасатели надеются, что благодаря полученным координатам, они сумеют найти пропавших живыми и невридимыми. Но пока связи с ними нет.


Ранее вся страна следила за спасательной операцией тургруппы, следовавшей на Эльбрус. Для пятерых туристов поход закончился фатально.


Пост будет дополняться.

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Метки: SOS   Ynews   горный поход   горы   мчс   спасатели   туристы   
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И так сойдёт Час назад
А если бы не было спасателей пошли бы эти "герои" туда, куда они пошли? Хорошо, когда есть кого позвать на помощь.
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Hairy. 10 минут назад
В горах и летом то на маршрутах туристических далеко не всегда безопасно, а уж зимой то и подавно, но самоуверенный и безмозглый офисный планктон прется "покорять" зимние горы, а потом спасатели отковыривают отмороженных, а иногда и просто дохлых идиотов от холодных скал.
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