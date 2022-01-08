"Ночью был завоз, но уже ничего нет": жители Казахстана показывают, как выглядят полки магазинов

На фоне мятежей и последующего наведения порядка в Казахстане наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости.
Учитывая, что в больших городах проходят антитеррористические операции и жителей просят не выходить из дома, многие казахстанцы скупают провизию и все необходимое впрок, в связи с чем полки магазинов выглядят довольно скудно. 6 января многие супермаркеты даже не открывались, а небольшие магазины спешно распродали все продукты, поэтому к 10 часам утра во многих не было даже хлеба. Часть крупных супермаркетов оказалась разграблена мародерами.
О том, что происходит в магазинах крупных городов, рассказывает корреспондент в Казахстане Александр Мироглов.
При этом, даже после ночного завоза в магазинах утром мало что остается. Люди закупаются впрок.
Еще одна проблема - наличные. Из-за перебоев с интернетом банковские платежи были невозможны, и в магазинах принимали только бумажные деньги. Очереди к неразгромленным банкоматам растягивались на сотни метров, но наличных не хватало. По сообщениям СМИ, с сегодняшнего дня эту проблему будут решать.
Источник:
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А автор пытается хайпонуть на теме. Только что ходил в магазин, купил что хотел (хлеб, колбаски, творог, сметана). Темиртау, Карагандинская область.
Знакомый звонил из Нурсултана и там пока спокойно
Радует далеко не впервые.
Я знаю ,что в Лондоне казахи купили дом "Шерлока Холмса" Они без понтов не могут ..
Мы их сейчас подложим под себя ..Пошла волна туда !!!