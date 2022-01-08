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"Ночью был завоз, но уже ничего нет": жители Казахстана показывают, как выглядят полки магазинов

"Ночью был завоз, но уже ничего нет": жители Казахстана показывают, как выглядят полки магазинов (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Казахстан   видео   дефицит   магазины   последствия мятежа   провизия   пустые полки   
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На фоне мятежей и последующего наведения порядка в Казахстане наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости.

Учитывая, что в больших городах проходят антитеррористические операции и жителей просят не выходить из дома, многие казахстанцы скупают провизию и все необходимое впрок, в связи с чем полки магазинов выглядят довольно скудно. 6 января многие супермаркеты даже не открывались, а небольшие магазины спешно распродали все продукты, поэтому к 10 часам утра во многих не было даже хлеба. Часть крупных супермаркетов оказалась разграблена мародерами.



О том, что происходит в магазинах крупных городов, рассказывает корреспондент в Казахстане Александр Мироглов.



При этом, даже после ночного завоза в магазинах утром мало что остается. Люди закупаются впрок.

Еще одна проблема - наличные. Из-за перебоев с интернетом банковские платежи были невозможны, и в магазинах принимали только бумажные деньги. Очереди к неразгромленным банкоматам растягивались на сотни метров, но наличных не хватало. По сообщениям СМИ, с сегодняшнего дня эту проблему будут решать.


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Метки: Ynews   Казахстан   видео   дефицит   магазины   последствия мятежа   провизия   пустые полки   
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10k
Артем 2 часа назад
Ну замечательно же! Вышли из-за высоких цен, теперь просто физически купить ничего не могу! А так да - "на рабы"
Ну чтож, пускай свободой питаются
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9k
Lynx Минуту назад
Гумпомощь в руки, а дальше этап уже пройденный всеми нами.
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3k
VPJ 10 минут назад
В некоторых магазинах, наверняка принимали ювелирные изделия "благодетельницы мятежников".
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15
павел луханин 13 минут назад
НИ одна революция не приносила благополучия народу,Россия 90х,майнан 2014,теперь Казахтан. Везде голод, нищета, разруха.
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151k
Alf 17 минут назад
Kazakh Lives Matter?
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
вообще то спутник это нко,так что ничего удивительного,что продолжают набрасывать на вентилятор.не так там все ужасно,есть и продукты и банки начали работать
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17
Evgeniy Gkyra Полчаса назад
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1k
Bosk 39 минут назад
Нельзя быть свободным и иметь все!, те же бомжи максимально свободные люди, вот и спросите их каково это быть свободным...
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729
uid-5j7c27kq 43 минуты назад
Полка с чипсами почти полная, с голоду не умрут )
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234
Soloma 59 минут назад
Алматы это не весь Казахстан. Да, основной удар пришёлся на него. Но в целом по Республике обстоновка спокойная.
А автор пытается хайпонуть на теме. Только что ходил в магазин, купил что хотел (хлеб, колбаски, творог, сметана). Темиртау, Карагандинская область.
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234
Soloma Radugananebe 40 минут назад
Вчера был в Караганде, там тоже ажиотажа не наблюдал, был в нескольких магазинах.
Знакомый звонил из Нурсултана и там пока спокойно
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5k
a_komolow Час назад
Теперь разгребайте, что натворили
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30k
Антон Час назад
Банки возобновили работу со вчерашнего вечера, снова можно пользоваться карточками и мобильными приложениями. Поставка продуктов постоянная, хватит хайповать на теме, стервятники.
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1k
Павел Астахов Час назад
Ешьте "свободу".... когда майдауны поймут, что все эти перевороты никогда не делали жизнь простого народа лучше?!
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1k
GoInDown 2 часа назад
Единственное, за что стоит сказать спасибо хохлам, они показали к каким последствиям приводят майданы, и пока что нет дураков, которые пошли по их пути)
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697
Mixan 2 часа назад
Майдан почти получился ...!!! Но англосаксов не пустили в страну с печеньками
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