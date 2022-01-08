"Ночью был завоз, но уже ничего нет": жители Казахстана показывают, как выглядят полки магазинов

Учитывая, что в больших городах проходят антитеррористические операции и жителей просят не выходить из дома, многие казахстанцы скупают провизию и все необходимое впрок, в связи с чем полки магазинов выглядят довольно скудно. 6 января многие супермаркеты даже не открывались, а небольшие магазины спешно распродали все продукты, поэтому к 10 часам утра во многих не было даже хлеба. Часть крупных супермаркетов оказалась разграблена мародерами.