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"Нам сказали, что простят кредиты:" жители Казахстана получили рассылку об амнистии и устроили давку у Нацбанка в Алматы

"Нам сказали, что простят кредиты:" жители Казахстана получили рассылку об амнистии и устроили давку у Нацбанка в Алматы (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 08:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Казахстан   алматы   видео   ипотека   митинг   обманули   списание кредитов   
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Десятки людей в мечтах уже распрощались с кредитными задолженностями, но оказалось, что все не так просто.

Пару дней назад в мессенджерах казахстанцев появилось сообщение о якобы объявленной правительством страны «кредитной амнистии». Достаточно только написать заявку и до 15 декабря подать ее в Нацбанк. Люди поверили в предновогоднюю сказку и направились в финансовое учреждение Алматы с намерением освободиться от кредитных и ипотечных пут. Однако там сообщили, что никакая амнистия не предусмотрена, а гуляющие по соцсетям и мессенджерам сообщения были фейковыми.


Рассверипевшие казахстанцы устроили стихийный митинг перед зданием Агентства республики по регулированию и надзору финансового рынка (АРРФР). Они пишут заявления на списание ипотечных и прочих займов, бросают их в ящик, который намерены передать в Нацбанк.


У каждого из них своя непростая история. Многодетные мамы, взявшие кредит, молодые пары,оформившие ипотеку - все они возмущены: неужели можно так обманывать людей?


В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что распространяемая информация о кредитной амнистии недостоверна - об этом несколько раз объявили собравшейся толпе по мегафону. Однако люди все-таки надеются, что сообщение из мессенджеров окажется правдо,й и никуда не уходят. В конце концов, в 2019 году указом президента Касым-Жлмарта Токаева более 500 тысячам гражданам Казахстана списали задолженность по потребительским кредитам - так почему бы властям не повторить эту акцию и сейчас? Однако максимум, что могут предложить в Нацбанке Казахстана - рефинансирование ипотечных займов для тех, кто оформил их в тенге в 2004-2009 годах, и в валюте - до 1 января 2016 года. Остальные могут расходиться по домам.

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Метки: Ynews   Казахстан   алматы   видео   ипотека   митинг   обманули   списание кредитов   
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4k
Andrey Abramov Час назад
Как брать, так все норм, а как отдавать, так спишите долг.
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585
Vadim Balabanov 8 минут назад
Им спишешь, они вдвое больше возьмут. А че нет, если так можно?
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147
Javier 13 минут назад
Ещё больше мечетей, вместо школ построить надо!
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4k
vatnik 18 минут назад
На халяву и хлорка-творог.
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13k
* 23 минуты назад
Сами распространили фейк, сами поверили... А теперь банк виноват...
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42
<name> Полчаса назад
В России дураков лет на 100 припасен
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42
<name> Schreibikus Минуту назад
тогда так "В <название страны> дураков лет на 100 припасено"
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4k
sibull Полчаса назад
"Ну ка все вместе уши развесьте"
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461
Dimon 43 минуты назад
Я так понимаю, что если бы разослали новость, что после 15 декабря поднимется процентная ставка по кредиту, то все кинулись бы их брать? И обвиняли бы правительство в том, что им до зарезу нужна ипотека, а им её не дают?
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41k
dima423 52 минуты назад
Пару дней назад в мессенджерах казахстанцев появилось сообщение о якобы объявленной правительством страны «кредитной амнистии». Достаточно только написать заявку и до 15 декабря подать ее в Нацбанк. (с)
...ну еще перевести на счет указанный в рассылке немного денег, для погашения налога типа...))) Вот ведь люди бараны неграмотные...ну позвони в банк, уточни, если ты настолько наивный что всяким левым рассылкам веришь)
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3k
Слава Андреев 55 минут назад
Интересно. А какое заявление они пишут?)))откуда взяли бланк. Или в свободной форме?
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523
Сергей Викторович 56 минут назад
Халява священна
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165
Kasper007 Час назад
Одним словом - казахи :)
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16k
Наталья Час назад
Уже миллионное доказательство того, что информацию нужно проверять, а не свято верить любому вбросу.
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1k
Radugananebe Час назад
Бараны, честное слово.
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8k
Sapsan Час назад
Казахстан катится в пропасть
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147
Javier Sapsan 16 минут назад
Давно уже скатился, не первое дно пробито. Летим дальше!
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6k
Николай Час назад
Кушаем плоды информирования через соц сети и прочие новомодные средства связи... а дальше будет еще веселее, там такие шуточки скоро пойдут что за голову все хвататься будут...
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