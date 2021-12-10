"Нам сказали, что простят кредиты:" жители Казахстана получили рассылку об амнистии и устроили давку у Нацбанка в Алматы

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что распространяемая информация о кредитной амнистии недостоверна - об этом несколько раз объявили собравшейся толпе по мегафону. Однако люди все-таки надеются, что сообщение из мессенджеров окажется правдо,й и никуда не уходят. В конце концов, в 2019 году указом президента Касым-Жлмарта Токаева более 500 тысячам гражданам Казахстана списали задолженность по потребительским кредитам - так почему бы властям не повторить эту акцию и сейчас? Однако максимум, что могут предложить в Нацбанке Казахстана - рефинансирование ипотечных займов для тех, кто оформил их в тенге в 2004-2009 годах, и в валюте - до 1 января 2016 года. Остальные могут расходиться по домам.