"Нам сказали, что простят кредиты:" жители Казахстана получили рассылку об амнистии и устроили давку у Нацбанка в Алматы

Десятки людей в мечтах уже распрощались с кредитными задолженностями, но оказалось, что все не так просто.
Пару дней назад в мессенджерах казахстанцев появилось сообщение о якобы объявленной правительством страны «кредитной амнистии». Достаточно только написать заявку и до 15 декабря подать ее в Нацбанк. Люди поверили в предновогоднюю сказку и направились в финансовое учреждение Алматы с намерением освободиться от кредитных и ипотечных пут. Однако там сообщили, что никакая амнистия не предусмотрена, а гуляющие по соцсетям и мессенджерам сообщения были фейковыми.
Рассверипевшие казахстанцы устроили стихийный митинг перед зданием Агентства республики по регулированию и надзору финансового рынка (АРРФР). Они пишут заявления на списание ипотечных и прочих займов, бросают их в ящик, который намерены передать в Нацбанк.
У каждого из них своя непростая история. Многодетные мамы, взявшие кредит, молодые пары,оформившие ипотеку - все они возмущены: неужели можно так обманывать людей?
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«Нам сказали, что Нацбанк прощает кредиты. Вот, пришли, пишем заявление, кидаем в урну»— Двач (@ru2ch) December 9, 2021
В Алматы (Казахстан) кто-то зафорсил фейк о том, что людям простят кредиты. pic.twitter.com/Kkhf9g2QVu
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что распространяемая информация о кредитной амнистии недостоверна - об этом несколько раз объявили собравшейся толпе по мегафону. Однако люди все-таки надеются, что сообщение из мессенджеров окажется правдо,й и никуда не уходят. В конце концов, в 2019 году указом президента Касым-Жлмарта Токаева более 500 тысячам гражданам Казахстана списали задолженность по потребительским кредитам - так почему бы властям не повторить эту акцию и сейчас? Однако максимум, что могут предложить в Нацбанке Казахстана - рефинансирование ипотечных займов для тех, кто оформил их в тенге в 2004-2009 годах, и в валюте - до 1 января 2016 года. Остальные могут расходиться по домам.
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...ну еще перевести на счет указанный в рассылке немного денег, для погашения налога типа...))) Вот ведь люди бараны неграмотные...ну позвони в банк, уточни, если ты настолько наивный что всяким левым рассылкам веришь)