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Мужчина с покрашенной в жёлтый цвет собакой возмутил пользователей сети

Мужчина с покрашенной в жёлтый цвет собакой возмутил пользователей сети

Автор:
03 января 2023 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Пикачу   болельщик   в мире   видел   покемон   собака   футбол   
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Болельщик пришел на баскетбольный матч вместе со своей собакой и подвергся критике. Дело в том, что мужчина покрасил своего питомца в стиле Пикачу из «Покемонов».

Кадры, снятые во время баскетбольного матча в США, возмутили пользователей соцсетей

Один из болельщиков пришел на матч со своей собакой выкрашенной в яркий жёлтый цвет и стилизованной под покемона по имени Пикачу.

Ситуацию прокомментировали также представители «PETA» — организации, ведущей борьбу за права животных.

Они призвали людей не увлекаться такими процедурами, как окрашивание любимцев. Даже если использовались безопасные красители, всё равно необходимо помнить, что собака — это личность, а вовсе не игрушка владельца.

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Метки: Пикачу   болельщик   в мире   видел   покемон   собака   футбол   
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12  комментариев
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5k
sedoisever Полчаса назад
Мужик дебил, конечно. Но... Собака это личность. Ага. Тем не менее пуделей стригут, доберманам хреначат хвосты и уши, но соцсети не кипят.
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17k
Александр 57 секунд назад
Эти пользователи соцсетей будут возмущаться на счёт собаки, а в жизни пройдёт мимо нуждающегося и не помогут.
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46k
Андрей 6 минут назад
Каков живодёр - собаку покрасил. Видите ли ему так нравится. У людей ещё хуже - есть тётки, которые себе в разные части тела жижу закачивают, чтобы хозяину понравится.
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2k
BornFree25 13 минут назад
И че тут такого? Ну покрасил и покрасил, вполне красиво смотрится. Он же не краской её строительной облил, при чём тут издевательства? По-моему люди суют нос не в своё дело.
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12k
Denissg 16 минут назад
Pikachu Lives Matter!
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22k
Владимир 16 минут назад
Собака это личность
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7k
Copycat Полчаса назад
а я говорил что нинтендо это корпорация зла - вон как людей с ума сводят)
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7k
Copycat Полчаса назад
>>что собака это личность


не издеваться над питомцами безусловно плохо, но блин про личность это прям сильно сказано)
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9k
Shtoppi 36 минут назад
Этот "мужчина" явно дегенерат.
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4k
Николаевич 46 минут назад
Пикачузависимый американ-чайлд с бородой и не мелкими яйцами.
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1k
Alex 53 минуты назад
Замочить урода!
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