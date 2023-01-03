Мужчина с покрашенной в жёлтый цвет собакой возмутил пользователей сети

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Болельщик пришел на баскетбольный матч вместе со своей собакой и подвергся критике. Дело в том, что мужчина покрасил своего питомца в стиле Пикачу из «Покемонов».
Кадры, снятые во время баскетбольного матча в США, возмутили пользователей соцсетей
Один из болельщиков пришел на матч со своей собакой выкрашенной в яркий жёлтый цвет и стилизованной под покемона по имени Пикачу.
Комментаторы не скупятся на негативные отклики по поводу издевательства над собачкой и даже утверждают, что хозяина стоило бы посадить в тюрьму.
Ситуацию прокомментировали также представители «PETA» — организации, ведущей борьбу за права животных.
Они призвали людей не увлекаться такими процедурами, как окрашивание любимцев. Даже если использовались безопасные красители, всё равно необходимо помнить, что собака — это личность, а вовсе не игрушка владельца.
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не издеваться над питомцами безусловно плохо, но блин про личность это прям сильно сказано)