FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9502 поста • 1351 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Англии женщину госпитализировали после того, как собака испражнилась ей в рот

В Англии женщину госпитализировали после того, как собака испражнилась ей в рот

Автор:
29 сентября 2022 08:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Бристоль   в мире   животные   пёс   собака   
1701
5
Жительница британского города Бристоль оказалась в больнице вскоре после того, как её чихуахуа испражнилась ей на лицо. Всё произошло в тот момент, когда женщина мирно спала.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Англия   Бристоль   в мире   животные   пёс   собака   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52
Feto13 Час назад
Фраза "проснулся, а во рту будто насрали" обретает новый смысл)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
milenBG Минуту назад
Говоришь, самый лучший друг...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 4 минуты назад
Спят в одной постели, жрут из одной миски, что ещё они делают вместе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
Rom 8 минут назад
Прекрасный, интересный текст )) Особенно интересен факт, что эта особа с обосранным лицом, еще и сфотографировала себя. Мне кажется, если б ну так случилось, что мне собака в рот насрала, я б не стал в дерьмом на роже фото делать. А тут что, почему бы и нет, давай фото запилю... Ай круто ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Je Bonch 12 минут назад
Люди культурного запада совсем оскотинились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 20 минут назад
по.хуй, что говно во рту, главное фотку сделать! поколение д.олбоёбов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Цыц тут у меня 23 минуты назад
Билять! Я вообще-то кушаю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Жизнь под лозунгом: "хоть в рот насри, но селфи сделаю!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Ятъ!!! Главное сфоткаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Graf_Dracula 44 минуты назад
Я с животнимы конечно дружу, но чихуахуа ненавижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−54
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
Казалось бы причём тут Петров и Баширов? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 47 минут назад
Стакан водки и закусить острым перцем ! А шавке клизму трёхведёрную !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 48 минут назад
У меня было в своё время две собаки, сначала русский спаниель, потом доберман.
Оба были воспитаны так, что не переступали порогов жилых комнат, несмотря на открытые двери - только коридор, кухня, ванная.
А уж спать с собакой в одной постели для меня - вообще дичь.
Шерсть, грязь, паразиты, запах, да и жене где-то спать надо:)
Гигиена? Не не слышали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 49 минут назад
нечего всякое гавно дома разводить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Мал клоп, да вонюч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карл Карл 54 минуты назад
что то в последние дни очень много новостей из англии, да про британцев)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Олег 57 минут назад
автор больной ублюдок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Evil Час назад
Что у людей в башке... "насрали в рот, нужно срочно фоточку сделать"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Типа граф Час назад
Всем приятного аппетита !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
сеньор Леонсио Час назад
Главное успела селфи заибашить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

585044



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой
Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой
Набирающие популярность в сообществах
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Шутка ли – вынести средь бела дня из Лувра ценнейшую картину
Шутка ли – вынести средь бела дня из Лувра ценнейшую картину
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего мне не заказывай

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#дтп#авто аварии#картинки#Россия#факты#сарказм#Казахстан
#фото#прикол#животные#история#Разное#люди#позитив#шоу бизнес#удивительное рядом#кино
#мобилизация#подборка#аварии#в мире#автомобили#автомир#сатира#дети#Жизнь#улыбнуло
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

На что жалуетесь?

Вернуться