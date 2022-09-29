В Англии женщину госпитализировали после того, как собака испражнилась ей в рот

Там Гоммо поставили капельницу с электролитами и глюкозой, чтобы восстановить вещества, которые она потеряла за время болезни. С момента первых симптомов она не могла ничего есть. "Я была настолько обезвожена из-за болезни и диареи, что мои почки сжались до половины своего размера", — рассказала Аманда.



За три дня под капельницами организм женщины удалось восстановить. В выписке говорилось, что Гоммо перенесла "желудочно-кишечную инфекцию, вызванную испражнением собаки в рот". На памяти врачей это был первый такой случай. К счастью, выводы женщина сделала: она обещает внимательнее относиться к тому, в какой позе спать с Белль.