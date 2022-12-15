Болельщик насмотрелся футбола до паралича

1311
3
После того, как 26-летний мужчина в течение недели без устали смотрел по телевизору матчи чемпионата мира по футболу, у него случился паралич лицевого нерва.
Чемпионат мира — всегда волнительное время для футбольных болельщиков во всем мире. Для многих из них желание посмотреть все матчи мундиаля — огромная проблема, особенно когда страна-организатор находится в совершенно другом часовом поясе. Но несгибаемые фанаты футбола готовы жертвовать сном много ночей подряд, чтобы не пропустить ни одной игры. К сожалению, это может привести к ужасным последствиям для организма, о чем узнал на собственном опыте 26-летний мужчина из Китая.
Г-н Цао, китайский фанат футбола из Ухани, провинция Хубэй, провел неделю практически без сна, пытаясь посмотреть все игры чемпионата мира, и в итоге попал в больницу с параличом лицевого нерва. Несмотря на то, что Китай даже не прошел квалификацию на чемпионат мира в этом году, Цао считал необходимым после работы ехать прямо домой и смотреть игры примерно с 18:00 до 6:00, а пару часов спустя вновь идти на работу.
Несколько дней 26-летний мужчина чувствовал себя нормально, но вскоре он начал замечать, что недостаток сна сказывается на его здоровье. Увы, к тому времени было уже слишком поздно.
Г-н Цао, китайский фанат футбола из Ухани, провинция Хубэй, провел неделю практически без сна, пытаясь посмотреть все игры чемпионата мира, и в итоге попал в больницу с параличом лицевого нерва. Несмотря на то, что Китай даже не прошел квалификацию на чемпионат мира в этом году, Цао считал необходимым после работы ехать прямо домой и смотреть игры примерно с 18:00 до 6:00, а пару часов спустя вновь идти на работу.
Несколько дней 26-летний мужчина чувствовал себя нормально, но вскоре он начал замечать, что недостаток сна сказывается на его здоровье. Увы, к тому времени было уже слишком поздно.
«30 ноября я проспал всего два часа после просмотра матча, и когда проснулся,, все еще чувствовал себя крайне уставшим, — рассказал мужчина журналистам. - Я не особо думал об этом и решил немного отдохнуть в офисе, но через некоторое время мое состояние не улучшилось, а наоборот, и это здорово влияло на мою работу».
К сожалению, худшее было еще впереди. В какой-то момент Цао почувствовал, как его губы внезапно свело. Он не смог пошевелить веками. Он не паниковал, думая, что это временно, но симптомы только ухудшались, поэтому он, наконец, решил обратиться в больницу.
У г-на Цао был диагностирован паралич лицевого нерва. Теперь ему нужно пройти специализированное лечение для смягчения симптомов, но ожидается, что в конечном итоге он полностью выздоровеет. Врачи считают, что накопившийся недосып вкупе с холодной погодой и сильным ветром стали причиной паралича, и посоветовали другим любителям футбола не следовать примеру Цао.
К сожалению, худшее было еще впереди. В какой-то момент Цао почувствовал, как его губы внезапно свело. Он не смог пошевелить веками. Он не паниковал, думая, что это временно, но симптомы только ухудшались, поэтому он, наконец, решил обратиться в больницу.
У г-на Цао был диагностирован паралич лицевого нерва. Теперь ему нужно пройти специализированное лечение для смягчения симптомов, но ожидается, что в конечном итоге он полностью выздоровеет. Врачи считают, что накопившийся недосып вкупе с холодной погодой и сильным ветром стали причиной паралича, и посоветовали другим любителям футбола не следовать примеру Цао.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь
- Подвиг медсестры в Брестской крепости
- А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
Новости партнёров
реклама