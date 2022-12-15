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Болельщик насмотрелся футбола до паралича

Болельщик насмотрелся футбола до паралича

Автор:
15 декабря 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: болельщик   здоровые   зрелище   история   новости   паралич   телевизор   футбол   чемпионат   
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После того, как 26-летний мужчина в течение недели без устали смотрел по телевизору матчи чемпионата мира по футболу, у него случился паралич лицевого нерва.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болельщик   здоровые   зрелище   история   новости   паралич   телевизор   футбол   чемпионат   
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