Болельщик насмотрелся футбола до паралича

Чемпионат мира — всегда волнительное время для футбольных болельщиков во всем мире. Для многих из них желание посмотреть все матчи мундиаля — огромная проблема, особенно когда страна-организатор находится в совершенно другом часовом поясе. Но несгибаемые фанаты футбола готовы жертвовать сном много ночей подряд, чтобы не пропустить ни одной игры. К сожалению, это может привести к ужасным последствиям для организма, о чем узнал на собственном опыте 26-летний мужчина из Китая.

Г-н Цао, китайский фанат футбола из Ухани, провинция Хубэй, провел неделю практически без сна, пытаясь посмотреть все игры чемпионата мира, и в итоге попал в больницу с параличом лицевого нерва. Несмотря на то, что Китай даже не прошел квалификацию на чемпионат мира в этом году, Цао считал необходимым после работы ехать прямо домой и смотреть игры примерно с 18:00 до 6:00, а пару часов спустя вновь идти на работу.

Несколько дней 26-летний мужчина чувствовал себя нормально, но вскоре он начал замечать, что недостаток сна сказывается на его здоровье. Увы, к тому времени было уже слишком поздно.