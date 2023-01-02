В конкурсе красоты в Сочи победила фитнес-тренер из Екатеринбурга

Для девушки это был первый подобный конкурс.



— Для меня это стало началом чего-то нового. Мне не настолько было тревожно, сколько интересно. В каждой новой минуте: «Что же дальше?» Каждый этап приносил все новые и необычные эмоции, на конкурсе я была сама собой! Открылась с совершенно новой стороны, — поделилась впечатлениями Екатерина.