В конкурсе красоты в Сочи победила фитнес-тренер из Екатеринбурга

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Екатерина Рыкова, фитнес-тренер и бодибилдер из Екатеринбурга, победила в конкурсе красоты в Сочи.
Финал конкурса «Топ-модель» прошел в конце декабря. Екатерина выступала под номером 13 — и опровергла все плохие приметы, победив. Судьи выбрали ее единогласно.
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Для девушки это был первый подобный конкурс.
— Для меня это стало началом чего-то нового. Мне не настолько было тревожно, сколько интересно. В каждой новой минуте: «Что же дальше?» Каждый этап приносил все новые и необычные эмоции, на конкурсе я была сама собой! Открылась с совершенно новой стороны, — поделилась впечатлениями Екатерина.
— Для меня это стало началом чего-то нового. Мне не настолько было тревожно, сколько интересно. В каждой новой минуте: «Что же дальше?» Каждый этап приносил все новые и необычные эмоции, на конкурсе я была сама собой! Открылась с совершенно новой стороны, — поделилась впечатлениями Екатерина.
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