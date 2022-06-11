Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей

Блогерка Джорджи Кларк на собственном примере показывает, что все люди далеки от канонического и недостижимого совершенства, как бы не хотелось некоторым людям убедить публику в обратном. Она утверждает, что всё дело в правильном ракурсе, позе, одежде и освещении. Джорджи считает, что стоит остановиться в погоне за «прекрасным», принять своё тело и наслаждаться жизнью. А если уж вам очень хочется идеальных фоточек, то девушка с удовольствием научит вас некоторым приёмчикам!

На обоих снимках ЗДОРОВЫЕ тела!