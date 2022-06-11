FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7039 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей

Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей

Автор:
11 июня 2022 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   внешность   идеально   красота   обман   поза   фигура   фото   
454
15

Ежедневно миллионы людей выкладывают свои фотографии в различных соцсетях. И ладно там рядовые снимки котов или обеда, но больше всего подрывают уверенность в себе невероятно идеальные фотографии идеальных тел идеальных людей. Но всё ли так, простите, идеально на самом деле?

Блогерка Джорджи Кларк на собственном примере показывает, что все люди далеки от канонического и недостижимого совершенства, как бы не хотелось некоторым людям убедить публику в обратном. Она утверждает, что всё дело в правильном ракурсе, позе, одежде и освещении. Джорджи считает, что стоит остановиться в погоне за «прекрасным», принять своё тело и наслаждаться жизнью. А если уж вам очень хочется идеальных фоточек, то девушка с удовольствием научит вас некоторым приёмчикам!


На обоих снимках ЗДОРОВЫЕ тела!

×

Повторяйте за мной: «Моё тело заслуживает того, чтобы есть, моё тело заслуживает того, чтобы веселиться и получать удовольствие — совершенно нормально, что моё тело расширяется по мере необходимости!»

Не наказывайте себя за удовольствие. Вы человек. В жизни есть нечто большее, чем постоянно сидеть на диете и следить за своей талией!!!


Просто потому, что кто-то опубликовал огненное фото, это не значит, что оно такое 24/7

Многие вещи могут изменить то, как мы выглядим перед камерой. Вот топ-3:

— освещение;
— ракурс;
— поза;


Опубликовано vs. Удалено

Вы когда-нибудь откладывали покупку бикини, потому что знали, что не будете выглядеть в нём так же, как модель? На самом деле, ни одна модель не будет вот так выглядеть в бикини в реальной жизни. Так что перестаньте сравнивать себя! Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя хорошо.


Тонкая ретушь

Тонкая ретушь — это такие небольшие изменения фото, которые значительно улучшают кадр, но при этом они практически незаметны для зрителя. На самом деле, за кадром скрывается впечатляющий список изменений!


Не позволяйте чьей-то «изюминке» влиять на вашу самооценку

Каждый публикует свой лучший снимок, который ему больше всего понравился, сделанный в лучшем ракурсе и с подходящим освещением. И это нормально.


И снова поза всё решила

Но вряд ли в реальной жизни вы будете сидеть вот так часами, как на первом кадре.


С разницей в минуту

Слева я позирую, а справа я расслаблена. Оба изображения прекрасны и должны быть опубликованы на моей странице.


Лицом к тени vs. Лицом к солнцу

Когда камера направлена ​​сбоку и снизу, а вы стоите лицом к тени, то самая резкая часть света попадёт на ваше тело, неудачно высветив фигуру. Когда же вы смотрите прямо на солнце, а камера снимает сбоку, то это смягчит фактуру и световой переход тени на коже, создав эффект подтянутых мышц.


Показать всё, что скрыто

Существует целый список того, как позируют инфлюнсеры

В этот список входят: задержка дыхания, боковое освещение для подчёркивания пресса, увлажнение кожи или так называемый бутафорский «пот», чтобы не подчёркивать целлюлит, подъём ног на цыпочки и многое другое.


Как сидят блогеры vs. Как сидят обычные люди

Позвольте мне сказать вам, что в позе слева вы просидите не более 10 секунд. Да, красиво, но ОЧЕНЬ неудобно!


За идеальным кадром скрываются детали

Это хитрая поза, потому что она скрывает живот и удлиняет ноги. Но она требует действительно хорошего баланса!


Как сидят инфлюнсеры для фото vs. Как сидят люди в реальной жизни

Эти фотографии сделаны с интервалом в несколько секунд и единственная разница в том, что одна поза готова для съёмки, а другая естественна и без постановок.


Позирование может полностью изменить внешний вид вашего тела

Обе фотографии сделаны с интервалом в несколько секунд. Разница очевидна!

Будьте добры к себе и не сравнивайте свое тело с нереалистичными и отредактированными снимками. Ваше тело идеально таким, какое оно есть, оно не нуждается в позировании и правильном освещении только для того, чтобы опубликовать фотографию в соцсетях.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Девушка   внешность   идеально   красота   обман   поза   фигура   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Majul 2 минуты назад
Так ничего удивительно. Если нет излишков жира, то подобные вещи вполне естественны.
А вот не боязнь признать это лишний раз говорит, что у героинь поста есть мозги, в отличии от большинства инстаграмм див
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мистер Фикс Час назад
Да любой пляж сразу покажет, кто есть кто на самом деле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старичок 2 часа назад
какое то фу. пойду проблююсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 2 часа назад
Пост не завершен :) какие цены за час ?:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 2 часа назад
Забавно. Бабы ради соперничество с другими бабами делают всякие селфи, чтобы на них доказать свою крутость и завлечь мужика. А потом показывают странные фото, которые не нравятся мужикам аля типа естественность. Нахуа мне, мужчине, это видеть и знать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Cornho 2 часа назад
И кто-то этим реально заморачивается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Географические факты, которые прокачают ваши мозги
Географические факты, которые прокачают ваши мозги
События на Украине 10- 11 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 10- 11 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Две тачки земли из дядюшки: в США узаконили компостирование тел умерших
Две тачки земли из дядюшки: в США узаконили компостирование тел умерших
Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети гадают "к чему бы это?"
Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети...
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В точку

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дтп#люди#авто аварии#забавно#автомир#новости#США#Еда
#Юмор#прикол#факты#интересное#в мире#картинки#Разное#сарказм#девушки#кино
#интересно#подборка#история#аварии#автомобили#Приколы#природа#Ynews#дизайн#комментарии
А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки А почему бы не устроить дайвинг в центре Москвы-реки Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот 15 людей, которые научились делать крутой грим 15 людей, которые научились делать крутой грим Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и просто яркие девушки Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и просто яркие девушки Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой

На что жалуетесь?

Вернуться