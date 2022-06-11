Девушка показала, как порой бывают обманчивы фото из соцсетей

Ежедневно миллионы людей выкладывают свои фотографии в различных соцсетях. И ладно там рядовые снимки котов или обеда, но больше всего подрывают уверенность в себе невероятно идеальные фотографии идеальных тел идеальных людей. Но всё ли так, простите, идеально на самом деле?
Блогерка Джорджи Кларк на собственном примере показывает, что все люди далеки от канонического и недостижимого совершенства, как бы не хотелось некоторым людям убедить публику в обратном. Она утверждает, что всё дело в правильном ракурсе, позе, одежде и освещении. Джорджи считает, что стоит остановиться в погоне за «прекрасным», принять своё тело и наслаждаться жизнью. А если уж вам очень хочется идеальных фоточек, то девушка с удовольствием научит вас некоторым приёмчикам!
На обоих снимках ЗДОРОВЫЕ тела!
Повторяйте за мной: «Моё тело заслуживает того, чтобы есть, моё тело заслуживает того, чтобы веселиться и получать удовольствие — совершенно нормально, что моё тело расширяется по мере необходимости!»
Не наказывайте себя за удовольствие. Вы человек. В жизни есть нечто большее, чем постоянно сидеть на диете и следить за своей талией!!!
Просто потому, что кто-то опубликовал огненное фото, это не значит, что оно такое 24/7
Многие вещи могут изменить то, как мы выглядим перед камерой. Вот топ-3:
— освещение;
— ракурс;
— поза;
Опубликовано vs. Удалено
Вы когда-нибудь откладывали покупку бикини, потому что знали, что не будете выглядеть в нём так же, как модель? На самом деле, ни одна модель не будет вот так выглядеть в бикини в реальной жизни. Так что перестаньте сравнивать себя! Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя хорошо.
Тонкая ретушь
Тонкая ретушь — это такие небольшие изменения фото, которые значительно улучшают кадр, но при этом они практически незаметны для зрителя. На самом деле, за кадром скрывается впечатляющий список изменений!
Не позволяйте чьей-то «изюминке» влиять на вашу самооценку
Каждый публикует свой лучший снимок, который ему больше всего понравился, сделанный в лучшем ракурсе и с подходящим освещением. И это нормально.
И снова поза всё решила
Но вряд ли в реальной жизни вы будете сидеть вот так часами, как на первом кадре.
С разницей в минуту
Слева я позирую, а справа я расслаблена. Оба изображения прекрасны и должны быть опубликованы на моей странице.
Лицом к тени vs. Лицом к солнцу
Когда камера направлена сбоку и снизу, а вы стоите лицом к тени, то самая резкая часть света попадёт на ваше тело, неудачно высветив фигуру. Когда же вы смотрите прямо на солнце, а камера снимает сбоку, то это смягчит фактуру и световой переход тени на коже, создав эффект подтянутых мышц.
Показать всё, что скрыто
Существует целый список того, как позируют инфлюнсеры
В этот список входят: задержка дыхания, боковое освещение для подчёркивания пресса, увлажнение кожи или так называемый бутафорский «пот», чтобы не подчёркивать целлюлит, подъём ног на цыпочки и многое другое.
Как сидят блогеры vs. Как сидят обычные люди
Позвольте мне сказать вам, что в позе слева вы просидите не более 10 секунд. Да, красиво, но ОЧЕНЬ неудобно!
За идеальным кадром скрываются детали
Это хитрая поза, потому что она скрывает живот и удлиняет ноги. Но она требует действительно хорошего баланса!
Как сидят инфлюнсеры для фото vs. Как сидят люди в реальной жизни
Эти фотографии сделаны с интервалом в несколько секунд и единственная разница в том, что одна поза готова для съёмки, а другая естественна и без постановок.
Позирование может полностью изменить внешний вид вашего тела
Обе фотографии сделаны с интервалом в несколько секунд. Разница очевидна!
Будьте добры к себе и не сравнивайте свое тело с нереалистичными и отредактированными снимками. Ваше тело идеально таким, какое оно есть, оно не нуждается в позировании и правильном освещении только для того, чтобы опубликовать фотографию в соцсетях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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