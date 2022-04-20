Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и просто яркие девушки

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Все мы знаем, что 60-е года XX-го века были временем трендов и перемен. Изменилось тогда и отношение к женской красоте - эталоны стали другими. Итак, встречайте, перед вами самые желанные девушки того времени!
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2. Искренний шок на лицах испанских монахинь, в первый раз увидевших девушек в бикини, Барселона, 1965 год
10. Сибилл Шeпeрд, американская актриса и модель, 60-е. В 1968 году удостоилась титула «Модель года»
16. Натали Вуд. Была одной из самых ярких звезд Голливуда 1960-х гг., которая трижды номинировалась на «Оскар»
17. Главная эротическая сцена в истории кино. Софи Лорен в фильме «Вчера, сeгодня, завтра». 1963 г
Большая просьба: не добавляйте в комментарии фотографии эротического содержания, иначе пост забанят.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: 60-е Девушка женщина история красота мода ностальгия фото фотопленка
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Может у них там, в США в таких нарядах и купались?
Не был, не знаю.
А у нас в СССР нравы были попроще...