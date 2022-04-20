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Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и просто яркие девушки

Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и просто яркие девушки (19 фото)

Автор:
20 апреля 2022 18:51
Метки: 60-е   Девушка   женщина   история   красота   мода   ностальгия   фото   фотопленка   
1348
19
Все мы знаем, что 60-е года XX-го века были временем трендов и перемен. Изменилось тогда и отношение к женской красоте - эталоны стали другими. Итак, встречайте, перед вами самые желанные девушки того времени!
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Большая просьба: не добавляйте в комментарии фотографии эротического содержания, иначе пост забанят.

Источник:

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Метки: 60-е   Девушка   женщина   история   красота   мода   ностальгия   фото   фотопленка   
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1  комментарий
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Альберт 8 минут назад
12. Самый откровенный женский купальник тех времен, 1964, США.

Может у них там, в США в таких нарядах и купались?
Не был, не знаю.
А у нас в СССР нравы были попроще...
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